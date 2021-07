Animal Crossing: Liste aller 396 Bewohner in New Horizons mit Geburtstag

In Animal Crossing: New Horizons könnt ihr knapp 400 Bewohnern begegnen, die sich in ihrem Charakterdesign, aber auch in ihrer Persönlichkeit unterscheiden. Jeder einzelne Dorfbewohner kann auch euer tierischer Nachbar werden und wenn ihr euch gut mit ihnen stellt, sogar ein Freund. Wir haben die komplette Liste aller Bewohner für euch zusammengestellt und verraten euch auch, wann jeder Einzelne Geburtstag feiert.

Alle 396 Bewohner in Animal Crossing: New Horizons mit Geburtstag

Insgesamt existieren in „Animal Crossing: New Horizons“ 396 Bewohner. Sie gehören 34 verschiedenen Tierarten an und haben unterschiedliche Persönlichkeiten. In dieser Liste bekommt ihr eine Übersicht aller Inselbewohner, sortiert nach den Monaten, in denen sie Geburtstag haben mitsamt genauem Datum.

Tipp: Solltet ihr nach einem konkreten Namen, Tierart oder Persönlichkeit suchen, gebt den entsprechenden Begriff einfach über die Suchfunktion ein, die ihr mit Strg + F öffnet und schon solltet ihr schnell fündig werden!

Die 13 beliebtesten Bewohner in Animal Crossing: New Horizons

Januar

Jens (Bob) – Katze Toni (Poncho) – Teddybär Kalle (Joey) – Ente Vroni (Diana) – Reh Roland (Roald) – Pinguin Hilda (Carmen) – Hase Jürgen (Harry) – Nilpferd Adrian (Pierce)- Adler Michelle (Tiffany) – Hase Friedel (Papi) – Pferd Agnes (Maddie) – Hund Tristan (Moe) – Katze Nele (Puddles) – Frosch Wilma (Velma) – Ziege Sandra (Gladys) – Strauß Ursula – Bär Ricky (Rizzo) – Maus Chelsea – Reh / Morpheus (Sherb) – Ziege Simon – Affe Olga (Opal) – Elefant Aki (Genji) – Hase Manu (Francine) – Hase Judith (Gwen) – Pinguin Regina (Rhonda) – Nashorn Zara (Savannah) – Pferd Viviane (Vivian) – Wolf Ansgar (Admiral) – Vogel / Sonja (Aurora) – Pinguin Elisa (Margie) – Elefant Cube – Pinguin Emilie (Flurry) – Hamster Walli (Winnie) – Pferd

Februar

Bill – Ente Alex (Jitters) – Vogel Bianca (Olivia) – Katze Liliane (Lily) – Frosch Penelope – Maus Annalena (Annalisa) – Ameisenbär Max (Boomer) – Pinguin Fritz (Frobert) – Frosch Birgit (Cleo) – Pferd / Flora – Strauß Berry (Stitches) – Teddybär Erika (Pompom) – Ente Frederik (Drago) – Krokodil Robbi (Ribbot) – Frosch Marion (Muffy) – Schaf Karen (Kitty) – Katze Annabell (Anabelle) – Ameisenbär Sigmund (Dobie) – Wolf Dora – Maus Quacks (Freckles) – Ente Svenja (Sprinkle) – Pinguin Puck – Pinguin Quetzal (Avery) – Adler Daune (Pate) – Ente Eva (Anicotti) – Maus Heinrich (Hamphrey) – Hamster Steffen (Sheldon) – Eichhörnchen Sophie (Rosie) – Katze Jolanda (Naomi) – Kuh

März

Koko (Coco) – Hase Hubert (Barold) – Teddybär Henrike (Bonbon) – Hase Armin (Anchovy) – Vogel Oinka (Gala) – Schwein Anette (Chevre) – Ziege Monika (Molly) – Ente Ottokar (Zucker) – Krake Theo (Cyrano) – Ameisenbär Misuzu (Judy) – Teddybär Poldi (Hopkins) – Hase Anna (Midge) – Vogel Dagmar (Megan) – Bär Doro (Dotty) – Hase Jimmy (Julian) – Pferd Gustl (Doc) – Hase Claudia (Cheri) – Teddybär Dominik (Dom) – Schaf Maria (Merengue) – Nashorn Rüdiger (Hornsby) – Nashorn Steffi (Elise) – Affe Paula – Bär Axel – Elefant Sabine (Skye) – Wolf Hennes (Billy) – Ziege / Lora (Celia) – Adler Fatima (Fauna) – Reh / Ludwig (Louie) – Gorilla Feline (Lolly) – Katze Babsi (Babara) – Schaf Norbert (Biff) – Nilpferd Minka (Felicity) – Katze Grischa (Klaus) – Nashorn

April

Bonni (Tammi) – Affe / Lana (Cashmere) – Schaf Edith (Eunice) – Schaf Rudi (Buck) – Pferd Martin (Beau) – Reh Hauke (Hopper) – Pinguin Ede (Rasher) – Schwein Sissi (Maelle) – Ente Stella – Schaf Uta (Shari) – Affe Julian (Punchy) – Katze Kornelia (Melba) – Koala Renate (Candi) – Maus Katrin (Rocket) – Gorilla

Dolly (Vesta) – Schaf Tabea (Charlise) – Bär / Pippo (Flip) – Affe Iris (Piper) – Vogel Pietro – Schaf Carlos (Stu) – Stier Nora (Agnes) – Schwein Philippa (Phoebe) – Strauß Tanya (Miranda) – Ente Sinan (Walt) – Känguru Berta (Bertha) – Nilpferd Kevin – Schwein Janine (Katt) – Katze Gisela (Ava) – Huhn Arnold (Coach) – Stier Angus – Stier

Ede ist einer der vielen Inselnachbarn. © PlayCentral

Mai

Tommi (Clyde) – Pferd Marika (Mint) – Eichhörnchen Sylvia – Känguru Dina (Deirdre) – Reh Paolo – Elefant Frank (Tank) – Nashorn Oskar (Ozzie) – Koala Locke (Curlos) – Schaf Mimmi (Bunnie) – Hase Patricia (Patty) – Kuh Bella (Cherry) – Hund Elfi (Ellie) – Elefant Keks (Biskit) – Hund Caroline (Canberra) – Koala Tim (Leonardo) – Tiger Ike – Bär Rosa (Gayle) – Krokodil Sandrine (Pekoe) – Teddybär Olaf – Ameisenbär Marius (T-Bone) – Stier Juna (June) – Teddybär Carsten (Calton) – Pferd Quiekie (Peggy) – Schwein Anton (Deli) – Affe Erwin (Derwin) – Ente Oswald (Bruce) – Reh Krokki (Del) – Krokodil Ilona (Renee) – Nashorn Franka (Purrel) – Katze Hamid (Hamlet) – Hamster Marlies (Marcie) – Känguru

Juni

Kai (Keaton) – Adler Larissa (Lucy) – Schwein / Klecks (Inkwell) – Krake Felix (Filbert) – Eichhörnchen Andrea (Reneigh) – Pferd Tarno (Camofrog) – Frosch Sani (Raddle) – Frosch Walter (Zell) – Reh Paulina (Peanut) – Eichhörnchen Markus (Alfonso) – Krokodil / Sid (Cyd) – Elefant Fido (Walker) – Hund Bertram (Pudge) – Teddybär Schoki (Bettina) – Maus Helmut (Scoot) – Ente Lotta (Pippy) – Hase Mona (Maple) – Teddybär Jolly (Roscoe) – Pferd Atze (Spike) – Nashorn / Tanja (Tangy) – Katze Rosi (Cookie) – Hund Hanne (Sally) – Eichhörnchen Günther (Graham) – Hamster Silke (Sydney) – Koala Pierre (Jacques) – Vogel Tatjana (Tammy) – Teddybär Birte (Bluebear) – Teddybär Gustav (Drake) – Ente Marianne (Marina) – Krake Olivia (Deena) – Ente Bocki (Kidd) – Ziege Mischka (Merry) – Katze Fritzi (Broccolo) – Maus / Volker (Weber) – Ente

Das ist Birte, einer der Bewohner in ACNH. © PlayCentral

Juli

Kurt (Curt) – Bär Karin (Agent S) – Eichhörnchen Klara (Blaire) – Eichhörnchen Apollo – Adler Samson – Maus Mira – Hase Jenny (Bree) – Maus Jörg (Jeremiah) – Frosch Knuth (Huck) – Frosch / Rudolf (Static) – Eichhörnchen Leonhard (Mott) – Löwe Emma (Victoria) – Pferd Linda (Olive) – Teddybär Twiggy – Vogel Bastian (Dizzy) – Elefant Ricarda (Caroline) – Eichhörnchen Martina (Frita) – Schaf Jan (Jay) – Vogel Carlo (Croque) – Frosch Knuspi (Nibbles) – Eichhörnchen Ute (Yuka) – Koala Prinz (Prince) – Frosch Chang (Chow) – Bär Leonardo (Elvis) – Löwe Nico (O’Hare) – Hase / Rex – Löwe Picko (Peck) – Vogel Oink (Curly) – Schwein Erik – Reh / Pullunda (Ketchup) – Ente Luzie (Truffles) – Schwein Lorenz (Lionel) – Löwe Arthur (Frank) – Adler Gerald (Grizzly) – Bär / Julia – Strauß

August

Pit (Kid Cat) – Bär Vladimir – Teddybär Paul (Tad) – Hund / Wastl (Benjamin) – Hund Strolch (Bones) – Hund Eduard (Chester) – Teddybär Trita (Poppy) – Eichhörnchen Tilmann (Boots) – Krokodil Dieter (Bud) – Löwe Samira (Soleil) – Hase Karl (Cole) – Hase Violetta (Gigi) – Frosch Gustavia (Gloria) – Ente Zita (Tabby) – Katze Leandro (Leopold) – Löwe / Manni (Rod) – Maus Wolli (Wendy) – Schaf Nathan (Nate) – Bär Stefan (Stinky) – Katze Richi (Rocco) – Nilpferd Arne (Tybalt) – Tiger / Konny (Alice) – Koala Eckart (Lopez) – Reh Warzi (Wart Jr.) – Frosch Boris (Rolf) – Tiger Dorothea (Nana) – Affe Jesko (Jacob) – Vogel / Zenobi (Nan) – Ziege Angela (Tipper) – Kuh Gisbert (Rowan) – Tiger Tamara (Bangle) – Tiger Anne (Chrissy) – Hase Gregor (Gruff) – Ziege Nadine (Hazel) – Eichhörnchen Katharina (Audie) – Wolf

September

Konga (Violet) – Gorilla Susanne (Flo) – Pinguin Magda (Maggie) – Schwein / Schwarte (Spork) – Schwein Hörnchen (Cally) – Eichhörnchen Gretel (Greta) – Maus Alfredo (Cesar) – Gorilla Thorsten (Tucker) – Elefant Astrid – Känguru Pia (Pinky) – Bär Noisette (Pecan) – Eichhörnchen Manfred (Peewee) – Gorilla Kong (Boone) – Gorilla Mausbert (Moose) – Maus Ronny (Ricky) – Eichhörnchen Mandy (Tutu) – Bär Hermann (Ed) – Pferd Lupa (Whitney) – Wolf Christin (Bubbles) – Nilpferd Selina (Fuchsia) – Reh Nelly (Norma) – Kuh / Ottfried (Octavian) – Krake Freddy (Henry) – Frosch Kleo (Ankah) – Katze Guido (Cranston) – Strauß Jessi (Apple) – Hamster Miezi (Mitzi) – Katze Torsten (Teddy) – Bär Berthold (Beardo) – Bär Bernd (Kody) – Teddybär Huschke (Marshal) – Eichhörnchen Monique – Katze

Oktober

Boyd – Gorilla / Gunnar (Raymond) – Katze Dörte (Diva) – Frosch Benni (Big Top) – Elefant Konrad (Goose) – Hahn Emil (Elmer) – Pferd Biggi (Bitty) – Nilpferd / Matze (Tex) – Pinguin Rolo (Cobb) – Schwein Kiki – Katze Caspar (Drift) – Frosch Benedikt (Benedict) – Hahn Kerstin (Kitt) – Känguru Mareile (Plucky) – Huhn / Pepe (Lyman) – Koala Clemens (Chops) – Schwein / Heribert (Gonzo) – Koala Waldemar (Egbert) – Hahn Bea – Hund / Herbert (Hippeux) – Nilpferd Frieda (Friga) – Pinguin Rafael (Limberg) – Maus Kokong (Al) – Gorilla Dietmar (Clay) – Hamster Siggi (Antonio) – Ameisenbär Senta (Sandy) – Strauß / Tippsi (Timbra) – Schaf Maren (Sylvana) – Eichhörnchen Ernst (Groucho) – Bär Elfriede (Broffina) – Huhn / Hilde (Snooty) – Ameisenbär Isolde (Portia) – Hund Sunny (Eugene) – Koala Jeanette (Jambette) – Frosch Gaston – Hase Toro (Rodeo) – Stier Staksi (Wade) – Pinguin

Gunnar alias Raymond in New Horizons © Nintendo/Polygon

November

Hasso (Butch) – Hund Pingi (Iggly) – Pinguin Philip (Snake) – Hase Viktor (Lucky) – Hund Lupo (Lobo) – Wolf Bolle (Boris) – Schwein Benjamin (Bam) – Reh Ali – Krokodil Mathilda (Pango) – Ameisenbär Reinhold (Rodney) – Hamster Wuffi (Mac) – Hund Marga (Mathilda) – Känguru Isabella (Queenie) – Strauß Brigitte (Pancetti) – Schwein Steve (Sly) – Krokodil Doris (Daisy) – Hund Marina (Mallary) – Ente Eleonore (Tia) – Elefant Adelheid (Amelia) – Adler Nestor (Sparro) – Vogel Pippo (Flip) – Affe / Epona – PFerd Lilly (Claudia) – Tiger Tschiwi (Knox) – Hahn Thomas (Shep) – Hund Weber (Wolfgang) – Wolf Natascha (Willow) – Schaf Ingo (Phil) – Strauß Claire (Peaches) – Pferd Kabuki – Katze Natalja (Tasha) – Eichhörnchen

Dezember

Lutz (Sprocket) – Strauß / Robert (Rooney) – Känguru Annerose (Annalise) – Pferd Claude – Hase Jule (Robin) – Vogel Carola (Carrie) – Känguru / Hans – Gorilla Wolfgang (Kyle) – Wolf Balduin (Buzz) – Adler / Daniel (Monty) – Affe Frauke (Eloise) – Elefant Inga (Becky) – Huhn Timo (Tom) – Katze Horst (Sterling) – Adler Lukas (Lucha) – Vogel Bettina (Bianca) – Tiger Freya – Wolf Charlie (Chadder) – Maus Gabi – Hase Jacques (Cousteau) – Frosch Grimm (Fang) – Wolf Sascha (Chief) – Wolf Heinz (Rudy) – Katze Christa (Blanche) – Strauß Quentin (Quillson) – Ente Hannes (Ken) – Hahn

Rubina (Ruby) – Hase / Etoile – Schaf Pamela (Pashmina) – Ziege Bienchen (Goldie) – Hund Susi (Bella) – Maus Klaus (Vic)- Stier / Michael (Murphy) – Teddybär Hugo (Hugh) – Schwein Ronaldo (Marcel) – Hund

Alle 34 Tierarten in New Horizons

In „Animal Crossing: New Horizons“ existieren insgesamt 34 verschiedene Tierfamilien. Sie bestimmen zwar das Äußere der einzelnen Bewohner, nehmen jedoch keinerlei Einfluss auf ihr Verhalten euch Gegenüber. Ihr Verhalten, ihre Vorlieben, Abneigungen und ihr Auskommen mit anderen Bewohnern hängt von ihrer Persönlichkeit ab.

9 Adler

Affen

Ameisenbären

Bären

Eichhörnchen

Elefanten

Enten

Frösche

Gorillas

Hamster

Hasen

Hühner/Hähne

Hunde

Kängurus

Katzen

Koalas

Krokodile

Kühe/Stiere

Löwen

Mäuse

Nashörner

Nilpferde

Kraken

Pferde

Pinguine

Rehe

Schafe

Schweine

Strauße

Teddybären

Tiger

Vögel

Wölfe

Ziegen

Die 8 verschiedenen Persönlichkeiten in Animal Crossing

Wer in „Animal Crossing: New Horizons“ Freundschaft mit seinen Nachbarn schließen möchte, sollte zunächst mit den einzelnen Persönlichkeiten der Bewohner vertraut sein. Sie bestimmen nämlich, wie sich die einzelnen Charaktere den Spielenden gegenüber verhalten, welche Vorlieben sie haben und was ihnen möglicherweise gar nicht gefällt.

Ausgeglichen / Lieb

Aufstehzeit: 6:00 Uhr

6:00 Uhr Schlafenszeit: 24:00 Uhr

24:00 Uhr Eigenschaften : Zufrieden, Gutmütig, Gutgelaunt, Neutral

: Zufrieden, Gutmütig, Gutgelaunt, Neutral Verhalten : Verteilen viele Geschenke, stets freundlich und aufmerksam

: Verteilen viele Geschenke, stets freundlich und aufmerksam Interessen: Natur, Singen, Mode, Popstars

Eingebildet / Hochnäsig

Aufstehzeit: 9:30 Uhr

9:30 Uhr Schlafenszeit: 2:00 Uhr

2:00 Uhr Eigenschaften : Arrogant, Egoistisch, Sarkastisch, Nobel

: Arrogant, Egoistisch, Sarkastisch, Nobel Verhalten : Zeigen sich oft Luxus-orientiert, anmaßende Kommentare, tratschen gern oder reden über sich

: Zeigen sich oft Luxus-orientiert, anmaßende Kommentare, tratschen gern oder reden über sich Interessen: Mode, Shoppen, Kunst, Klatsch und Tratsch

Erwachsen / Große Schwester

Aufstehzeit : 11:00 Uhr

11:00 Uhr Schlafenszeit: 3:00 Uhr

3:00 Uhr Eigenschaften : Eitel, Fürsorglich, Hilfsbereit

: Eitel, Fürsorglich, Hilfsbereit Verhalten : Beschützendes Verhalten, fühlen sich oft zu cool für sentimentale Dinge, ruppig Sprechweise

: Beschützendes Verhalten, fühlen sich oft zu cool für sentimentale Dinge, ruppig Sprechweise Interessen: Familie, Gärtnerei, Landschaft, Basteln

Miesepeter

Aufstehzeit : 10:00 Uhr

10:00 Uhr Schlafenszeit: 4:00 Uhr

4:00 Uhr Eigenschaften : Mürrisch, Verschlossen, Einzelgänger

: Mürrisch, Verschlossen, Einzelgänger Verhalten : Bekommen durch gute Laune schlechte Laune, beschweren sich über andere Bewohner

: Bekommen durch gute Laune schlechte Laune, beschweren sich über andere Bewohner Interessen: Lebenshilfe, Erinnerungen, Bonsai-Bäumchen

Schlafmütze

Aufstehzeit : 9:00 Uhr

9:00 Uhr Schlafenszeit: 23:00 Uhr

23:00 Uhr Eigenschaften : Ruhig, Entspannt, Verfressen

: Ruhig, Entspannt, Verfressen Verhalten : Sehr Gastfreundlich, Sprechen oft vom Essen, Schlafen sehr viel und Faulenzen gerne

: Sehr Gastfreundlich, Sprechen oft vom Essen, Schlafen sehr viel und Faulenzen gerne Interessen: Achterbahnen, Träumen, Essen, Superhelden

Selbstzufrieden

Aufstehzeit : 8:30 Uhr

8:30 Uhr Schlafenszeit: 2:00 Uhr

2:00 Uhr Eigenschaften : Freundlich, Höflich, Temperamentvoll, Zuvorkommend

: Freundlich, Höflich, Temperamentvoll, Zuvorkommend Verhalten : Machen oft Witze, geben Komplimente, Gentlemen, die sich gut mit anderen Bewohnern verstehen

: Machen oft Witze, geben Komplimente, Gentlemen, die sich gut mit anderen Bewohnern verstehen Interessen: Liebe, Humor, Musik, Reisen, Mode, Tanzen

Huschke ist einer der selbstzufriedenen Charaktere in ACNH. © Nintendo

Schwungvoll / Energiegeladen

Aufstehzeit : 9:00 Uhr

9:00 Uhr Schlafenszeit: 1:00 Uhr

1:00 Uhr Eigenschaften : Freundlich, Aufgedreht, Kommunikativ

: Freundlich, Aufgedreht, Kommunikativ Verhalten : Denken sie wären der Star der Stadt, Teilen enthusiastisch Wünsche und Fantasien, Entschuldigen sich oft

: Denken sie wären der Star der Stadt, Teilen enthusiastisch Wünsche und Fantasien, Entschuldigen sich oft Interessen: Singen, Tanzen, Mode, Popstars, Spiele

Mischka besitzt die Persönlichkeit Schwungvoll und hat beinahe immer eine Idee und gute Laune. © Nintendo

Sportlich

Aufstehzeit : 7:00 Uhr

7:00 Uhr Schlafenszeit: 24:00 Uhr

24:00 Uhr Eigenschaften : Ehrgeizig, Dümmlich, Eingebildet

: Ehrgeizig, Dümmlich, Eingebildet Verhalten : Auf ständiger Suche nach Sport und Bewegung, machen auf cool, wollen vom Sport überzeugen

: Auf ständiger Suche nach Sport und Bewegung, machen auf cool, wollen vom Sport überzeugen Interessen: Sport