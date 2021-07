Die Sims 4: Landhaus-Leben kaufen: Uhrzeit der Freischaltung und Preorder-Boni

Die Sims 4: Landhaus-Leben wird das neue große Erweiterungspack sein, das euren Sims ein idyllisches Leben auf dem Bauernhof ermöglicht. Wer schon ganz aufgeregt ist und sich auf die vielen neuen Inhalte freut, findet hier alles zur Freischaltung des Packs am Release-Tag, den Inhalten und der Vorbestellung samt Preorder-Vorteile.

Die Sims 4: Landhaus-Leben vorbestellen und Boni sichern

Inzwischen könnt ihr euch „Die Sims 4: Landhaus-Leben“ vorbestellen und euch einige kostenlose, digitale Gegenstände sichern. Denn wer das Pack bis zum 2. September 2021 kauft, erhält verschiedene exklusive In-Game-Boni, die nur den frühen Vögeln zur Verfügung stehen werden:

Fahrrad Malerische Tour

Malerische Tour Zwergenskulptur Auf geht’s

Auf geht’s Bramblewood-Leuchtbaum

Diese Bonusinahlte gibt es für schnelle Käufer*innen. © EA/Maxis

Wie viel kostet das Pack? Als vollwertiges Erweiterungspaket ist das Landhaus-Leben für einen Preis von 39,99 Euro bei verschiedenen Händlern erhältlich.

Was steckt in der neuen bäuerlichen Erweiterung?

Die Gameplay-Features und Gegenstände des neuen Packs sind zahlreich und beinhalten alles, was das Landherz begehrt. Egal ob damit dem besinnlichen Dorfleben in der neuen malerischen Ortschaft Henford-on-Bagley gefrönt, das Treiben auf dem eigenen Bauerngut mit Kühen, Hühnern und Lamas genossen oder das Leben im Einklang mit der Natur und den heimischen Tierarten gefeiert werden soll:

Zucht von eigenen Tieren wie Lamas, Kühen und Hühnern

wie Lamas, Kühen und Hühnern Anbau von eigenem Obst und Gemüse

Verkauf von eigenen Produkten wie Gemüse, Obst, Wolle, Milch oder Eier

wie Gemüse, Obst, Wolle, Milch oder Eier Farm – Wettbewerbe auf dem Markt von Finchwick

– auf dem Markt von Finchwick Einkaufsbummel in lokalen Geschäften oder ein Drink im ansässigen Pub

in lokalen Geschäften oder ein Drink im ansässigen Aufbau von Tierfreundschaften mit Hasen, Füchsen und Vögeln

mit Hasen, Füchsen und Vögeln Kennenlernen des Dorfs und seinen speziellen Bewohner*innen

und seinen Viele neue Rezepte mit Möglichkeiten zum Picknick

mit Möglichkeiten zum Sticken als neues Hobby

als neues Hobby Neue Objekte im Erstelle einen Sim-Modus

im Erstelle einen Sim-Modus Neue Gegenstände im Baumodus

Zu welcher Zeit wird Sims 4: Landhaus-Leben freigeschaltet?

„Die Sims 4: Landhaus-Leben“ wird am 22. Juli um 19:00 Uhr deutscher Zeit für PC, Xbox-Konsolen, PS4 und PS5 veröffentlicht. Ab dann könnt ihr sofort losstarten mit dem Herunterladen und Spielen.

Möchtet ihr euch vorab noch einmal einen visuellen Eindruck von dem Pack machen, solltet ihr einen Blick in den Feature-Trailer unterhalb werfen, der euch einen perfekten Überblick darüber bietet, was das Landleben in „Die Sims 4“ alles mit sich bringt: