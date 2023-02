Cheats in Sons of the Forest: So werdet ihr unbesiegbar

Wer in dem Horror-Survivalspiel Sons of the Forest ums Überleben kämpft, wünscht sich vielleicht hin und wieder mal ein paar Cheats herbei, mit denen es ein wenig leichter wird, auf der unwirtlichen Insel voller Kannibalen, Mutanten und anderer Gefahren zu bestehen. Schließlich will man sich ja nicht immer hilflos fühlen müssen.

Eigentlich sind solche Mogelpackungen ja komplett sinnlos, da sie den kompletten Survival-Part des Spiels negieren, doch spätestens bei einem lockeren zweiten Durchgang mit Freunden können Cheats eine witzige Möglichkeit sein, etwas lockeren Spaß zu haben, ohne sich die ganze Zeit Gedanken über so ziemlich alles machen zu müssen.

Sons of the Forest: Alle Cheats für das Spiel und wie ihr sie nutzt

Der Vorgänger von „Sons of the Forest“, The Forest, verfügt über eine lange Liste an Möglichkeiten, den Regeln des Spiels zu trotzen.

Der lang erwartete Nachfolger wird in dieser Hinsicht sicherlich nicht zurückstehen, zum Zeitpunkt des Early Access gibt es nichtsdestoweniger noch keine Cheats, weswegen ihr in dieser Sache ein wenig nachhelfen müsst.

Sucht die Seite wemod.com auf und ladet euch hier die Modifikation Sons of the Forest Cheats herunter, um gleich einen ganzen Batzen an Mogelmaßnahmen zu erhalten, die so ziemlich jedes Bedürfnis abdecken dürften. Folgend eine kleine Liste an Cheats, die ihr durch die Mod erhaltet, auch wenn es noch deutlich mehr zu entdecken gibt:

Unendliche Gesundheit

Unendliche Ausdauer

Unbegrenzter Platz im Inventar

Kein Durst

Kein Hunger

Komplett ausgeruht

Unsichtbarkeit

Unzerstörbare Rüstung

Feuerimmunität

Unbegrenzte Munition

Mit diesen und noch vielen Möglichkeiten mehr, dürftet ihr in Sons of the Forest keine Gefahren mehr scheuen müssen und werdet quasi unbesiegbar, falls ihr das denn wollt.

Der Einsatz der Mod erfolgt jedoch auf eigen Gefahr, denn es gibt Berichte, dass Spieler*innen für die Nutzung von Cheats aus Multiplayer-Spielen gebannt wurden.

Außerdem solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass diese Mod nicht von den Entwickler*innen und damit auch nicht vom Spiel unterstützt wird, weswegen es durchaus zu Problemen kommen kann. Berichte über Abstürze und andere Fehler halten sich aktuell zwar noch in Grenzen, sind generell aber nicht auszuschließen, seid also vorsichtig.

Cheats in Sons of the Forest: Große Köpfe = Großer Spaß

Im Grunde handelt es sich hierbei nicht um einen Cheat, doch solltet ihr es noch nicht selbst gefunden haben, schaut doch mal ins Menü, wo es einen Eintrag gibt, mit dem ihr die Köpfe aller Figuren im Spiel überdimensional werden lasst. Ansonsten ändert sich bei eurem Abenteuer nichts, doch Virginia, Kelvin und die Kannibalen haben nun Schädel wie Wackelkopffiguren.

Hinzu kommen noch ein paar andere Optionen, die ihr jederzeit im Menü ein- und ausschalten könnt. So gibt es die Möglichkeit, den Schaden an Strukturen auszuschalten. So seid ihr dazu in der Lage, euch im Lager vor den Kannibalen abzuschotten, was vor allen Dingen dann sinnvoll ist, wenn ihr die Kämpfe nicht mögt oder euch noch nicht gut genug vorberietet fühlt.