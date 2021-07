GTA Vice City: Alle Cheats für PS4, PS5, Xbox und PC

Gibt es Cheats für GTA Vice City? Ja. Wenn ihr euch das Leben in GTA Vice City leichter machen oder einfach nur ein wenig Spaß der Extrasorte haben möchtet, ist das in diesem GTA-Teil gar kein Problem. Mit den folgenden Cheat-Codes könnt ihr so einiges in der Open World anstellen und durchgeknallte Dinge erleben.

Wie kann ich die Cheat-Codes aktivieren? Um die Cheat-Codes in „GTA Vice City“ einzugeben, müsst ihr die untenstehenden Befehle lediglich eingeben. Ihr könnt sie also jederzeit im Spiel aktivieren und müsst nichts beachten.

Wissenswert ist zudem, dass ihr die Cheats auf der PS4 und PS5 nutzen könnt, um damit die Trophäen für die Platin-Trophäe freizuschalten. Bedenkt jedoch, dass ihr nicht mehr speichern solltet, wenn ihr Cheats aktiviert habt. Sonst kommt ihr im Spiel nicht mehr auf 100%.

Alle Cheat-Codes für PS4, PS5, PC und Xbox-Konsolen

Ganz allgemeine Cheats in GTA Vice City

Wirkung PS und Xbox PC Fahndungslevel rauf R1, R1, Kreis, R2, Links, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts youwonttakemealive Fahndungslevel runter R1, R1, Kreis, R2, Hoch, Runter, Hoch, Runter, Hoch, Runter leavemealone Selbstmord Rechts, L2, Runter, R1, Links, Links, R1, L1, L2, L1 icanttakeitanymore Spiel langsamer Dreieck, Hoch, Rechts, Runter, Viereck, R2, R1 booooooring Spiel schneller Kreis, Kreis, L1, Viereck, L1, Viereck, Viereck, Viereck, L1, Dreieck, Kreis, Dreieck onspeed Volles Leben R1, R2, L1, Kreis, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Rechts, Hoch aspirine Volle Panzerung R1, R2, L1, X, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Rechts, Hoch preciousprotection Waffen-Set 1 R1, R2, L1, R2, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Rechts, Hoch thugstools Waffen-Set 2 R1, R2, L1, R2, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Runter, Links nuttertools Waffen-Set 3 R1, R2, L1, R2, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Runter, Runter professionaltools Zeigt Media-Level R2, Kreis, Hoch, L1, Rechts, R1, Rechts, Hoch, Viereck, Dreieck chasestat

Cheats für Fahrzeuge und Verkehr in GTA Vice City

Wirkung PS und Xbox PC Bloodring-Ranger Hoch, Rechts, Rechts, L1, Rechts, Hoch, Viereck, L2 x Bloodring-Racer Runter, R1, Kreis, L2, L2, X, R1, L1, Links, Links x Caddy Kreis, L1, Hoch, R1, L2, X, R1, L1, Kreis, X betterthanwalking Hotring-Racer 1 R1, Kreis, R2, Rechts, L1, L2, X, X, Viereck, R1 getthereamazinglyfast Hotring-Racer 2 R2, L1, Kreis, Rechts, L1, R1, Rechts, Hoch, Kreis, R2 getthereveryfastindeed Love Fist Limousine R2, Hoch, L2, Links, Links, R1, L1, Kreis, Rechts rockandrollcar Romeros Leichenwagen Runter, R2, Runter, R1, L2, Links, R1, L1, Links, Rechts thelastride Sabre Turbo Rechts, L2, Runter, L2, L2, X, R1, L1, Kreis, Links gettherefast Trashmaster Kreis, R1, Kreis, R1, Links, Links, R1, L1, Kreis, Rechts rubbishcar Rhino-Panzer Kreis, Kreis, L1, Kreis, Kreis, Kires, L1, L2, R1, Dreieck, Kreis, Dreieck panzer Fliegende Autos Rechts, R2, Kreis, R1, L2, Runter, L1, R1 comeflywithme Auf Wasser fahren Rechts, R2, Kreis, R1, L2, Viereck, R1, R2 seaways Reifengröße ändern R1, X, Dreieck, Rechts, R2, Viereck, Hoch, Runter, Viereck x Wagen schneller machen Rechts, R1, Hoch, L2, L2, Links, R1, L1, R1, R1 x Alle Fahrzeuge explodieren R2, L2, R1, L1, L2, R2, Viereck, Dreieck, Kreis, Dreieck, L2, L1 bigbang Wagen springt Dreieck, R1, R1, Links, R1, L1, R2, L1 x Aggressiver Verkehr R2, Kreis, R1, L2, Links, R1, L1, R2, L2 miamitraffic Rosa Verkehr Kreis, L1, Runter, L2, Links, X, R1, L1, Rechts, Kreis ahairdresserscar Schwarzer Verkehr Kreis, L2, Hoch, R1, Links, X, R1, L1, Links, Kreis iwantitpaintedblack

Cheats für Fußgänger und Outfits in GTA Vice City

Wirkung PS und Xbox PC Aufstand Runter, Links, Hoch, Links, X, R2, R1, L2, L1 fightfightfight Candy Suxxx-Outfit Kreis, R2, Runter, R1, Links, Rechts, R1, L1, X, L2 iwantbigtits Frauen mit Waffen Rechts, L1, Kreis, L2, Links, X, R1, L1, L1 chickswithguns Groupies-Outfit Kreis, X, L1, L1, R2, X, X, Kreis, Dreieck x Hilary King-Outfit R1, Kreis, R2, L1, Rechts, R1, L1, X, R2 ilooklikehilary Ken Rosenberg-Outfit Rechts, L1, Hoch, L2, L1, Rechts, R1, L1, X, R1 mysonisalawyer Kleidung wechseln Rechts, Rechts, Links, Hoch, L1, L2, Links, Hoch, Runter, Rechts stilllikedressingup Lance Vance-Outfit Kreis, L2, Links, X, R1, L1, X, L1 looklikelance Love Fist Gang 1 Runter, L1, Runter, L2, Links, X, R1, L1, X, X x Love Fist Gang 2 R1, L2, R2, L1, Rechts, R2, Links, X, Viereck, L1 x Mercedes-Outfit R2, L1, Hoch, L1, Rechts, R1, Rechts, Hoch, Kreis, Dreieck foxylittlething Passanten greifen an Runter, Hoch, Hoch, Hoch, X, R2, R1, L2, L2 nobodylikesme Passanten mit Waffen R2, R1, X, Dreieck, X, Dreieck, Hoch, Runter ourgodgivenrighttobeararms Polizisten reanimieren Kreis, L1, Runter, L2, Links, X, R1, L1, Rechts, X x Ricardo Diaz-Outfit L1, L2, R1, R2, Runter, L1, R2, L2 cheatshavebeencracked Sonny Forelli-Outfit Kreis, L1, Kreis, L2, Links, X, R1, L1, X, X idonthavethemoneysonny

Cheats für das Wetter in GTA Vice City

Wirkung PS und Xbox PC Normales Wetter R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Runter apleasantday Nebel R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X cantseeathing Regen R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kreis catsanddogs Sonniges Wetter R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Dreieck Dreieckalovelyday Wolken R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Viereck abitdrieg