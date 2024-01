Kommt dieses Feature aus GTA: San Andreas in GTA 6 zurück?

Zwar haben wir von Rockstar Games bislang noch keinen konkreten Termin erhalten, zu welchem Zeitpunkt GTA 6 genau erscheinen wird, mit jedem vergangenen Tag kommen wir der lang ersehnten Veröffentlichung irgendwann im Jahr 2025 allerdings ein kleines Stück näher!

Das ungenaue Datum hält Fans allerdings nicht davon ab, schon jetzt über ihre Urlaubspläne rund um den Release zu sprechen. Einige würden sich für GTA 6 sogar krank schreiben lassen.

Bis Rockstar aber weitere Infos zu dem Titel veröffentlicht, wird es wohl noch ein wenig dauern.

Können wir in GTA 6 wieder ins Fitnessstudio gehen?

Das heißt aber nicht, dass es um den kommenden Open-World-Titel langweilig wird. Denn auf Basis der Leaks, die im Rahmen eines Cyberangriffs im September 2022 gestohlen und veröffentlicht wurden, kommen immer wieder neue spannende Fakten zu dem Titel heraus.

Laut dem Reddit-Nutzer Spiritual-Papaya9274 wird GTA 6 anscheinend wieder über Fitnessstudios verfügen. Der Beweis? Eine angeblich geleakte Skizze, die einen Mann mit „normalen“ Armen neben einer Version mit einem muskulösen Oberkörper zeigt.

Inhalt von Reddit anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Reddit anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Reddit. Inhalt von Reddit immer anzeigen

Natürlich weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass Leaks, vor allem in Form wie dieser, mit großer Vorsicht betrachtet werden sollten!

Nehmen wir aber an, dass die Skizze echt ist, könnten wir darauf tatsächlich zwei verschiedene Versionen desselben Charakters während des Designprozesses sehen. Und es wäre wirklich ziemlich cool, wenn dieses Feature aus GTA: San Andreas wieder zurückkehren würde.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„Ich hoffe wirklich, dass das Training etwas Spaß macht, nicht wie Yoga machen in GTA V“, kommentiert der Reddit-Nutzer Bricknchicken, während bigpoppanicky7 hinzufügt: „Ich hoffe wirklich. Es gibt so viele Dinge in San Andreas, die mir fehlen.“

Weiterhin gibt es Spekulationen darüber, dass es in GTA 6 die Möglichkeit geben wird, Basketball zu spielen. Möglicherweise könnt ihr dann sogar gemeinsam mit euren Freunden richtige Spiele veranstalten!

Letztendlich müssen wir aber einfach abwarten, was die endgültige Veröffentlichung bereithält. In jedem Fall ist es spannend, über die möglichen Features in GTA 6 zu spekulieren.

Was sind eure Wünsche für GTA 6? Haut sie gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.