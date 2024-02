GTA 3: Nach 13 Jahren wissen wir, weshalb sich der Mond vergrößern lässt!

Die einzelnen Ableger der bekannten Spielereihe Grand Theft Auto sind voll mit Easter Eggs und Geheimnissen, die von Fans oft erst nach vielen Jahren gelüftet werden. Weshalb Rockstar Games aber einige Secrets in die Titel integriert hat, erfahren wir oft überhaupt nicht.

Umso cooler, dass sich mit Obee Vermeij jetzt ein ehemaliger Entwickler von Rockstar Games zu Wort gemeldet hat, um ein altes Mysterium in GTA 3 und GTA: San Andreas zu erklären: Weshalb lässt sich der Mond im Spiel vergrößern, indem man mit dem Scharfschützengewehr darauf schießt?

Mysterium in GTA 3 nach 13 Jahren gelüftet

Die Erklärung für das Mond-Secret in GTA ist im Grunde ziemlich banal, gleichzeitig aber auch lustig.

Obee Vermeij, der viele Jahre bei Rockstar Games arbeitete, war in GTA 3 damals unter anderem für den Mond am Himmel der Spielwelt verantwortlich. Auf X hat der ehemalige Entwickler innerhalb eines längeren Beitrags nun genau erklärt, weshalb sich der Mond so verändert, wie es Spieler schon seit 13 Jahren kennen.

„Ich platzierte den Mond am Himmel, stellte sicher, dass er nachts sichtbar war und eine angemessene Größe hatte.“

Einige Zeit später kamen dann vier Künstler auf Vermeij zu und baten ihn, die Größe des Mondes zu ändern.

Was eigentlich keine große Sache sein sollte, stellte sich dann doch als ein etwas komplizierteres Thema heraus. Denn die Künstler konnten sich nicht entscheiden, wie groß der Mond letztendlich ausfallen sollte.

Zwei von ihnen wollten diesen kleiner gestaltet haben, um ihn realistischer zu machen. Die anderen beiden allerdings hielten an einem deutlich größeren Mond fest, um diesen filmischer zu gestalten.

Nach einer längeren Diskussion schlug Vermeij schließlich vor, dass er die Größe des Mondes veränderbar machen könne. So konnten sich die Künstler in Ruhe entscheiden und ihn schließlich über das finale Ergebnis informieren.

Da er zu diesem Zeitpunkt an dem Scharfschützengewehr arbeitete, gestaltete er den Mond in drei Größen (klein, mittel, groß). Der Spieler konnte die Größe verändern, indem er auf den Mond schießt.

Und das Ende vom Lied? Die Künstler haben sich bei dem Entwickler nie mehr gemeldet, weshalb er den Mond und seine Besonderheiten einfach so gelassen hat und dieser sogar in GTA: San Andreas noch in dieser Form existiert.

Eine spannende Geschichte, die beweist, dass nicht hinter jedem Secret in einem GTA-Ableger ein großes kreatives Team steckt, sondern manchmal einfach nur Zufälle dafür verantwortlich sind!

