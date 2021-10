GTA 3 – The Definitive Edition kommt als Standalone für PS Now

GTA 3 wird neben GTA: Vice City und GTA: San Andreas am 11. November 2021 in einer überarbeiteten Neufassung einen Re-Release erhalten. Das Bundle lautet GTA: The Trilogy – The Definitive Edition und hier ist der Name Programm. Die 3 Klassiker der PS2-Ära werden in ein großes Bundle gesteckt und mit aufgemöbelter Grafik und weiteren Features veröffentlicht. Das Bundle kostet 59,99 Euro.

Doch die Klassiker werden nicht ausnahmslos im Triple-Bundle verkauft. Wie wir jetzt bestätigen können, wird zum Beispiel „GTA 3 – The Definitive Edition“ als Standalone-Spiel erscheinen.

GTA 3 – The Definitive Edition als Standalone

Wie Rockstar nun erklärt, wird GTA 3 ein Teil von PlayStation Now. Heißt, dass wir den Titel ab dem 7. Dezember 2021 ohne Mehraufwand mit einem PS Now-Abo herunterladen und spielen können.

Das Streaming-Angebot nimmt also die überarbeitete Version ins Programm auf. Neben einer optimierten Grafik, die sogar eine 4K-Auflösung und 60 Bilder die Sekunde ermöglicht, wird außerdem die Steuerung optimiert und es gibt bestimmte Funktionen, die nur auf der PlayStation greifen werden. Rockstar Games meint:

„Zu den weiteren Verbesserungen in allen drei Titeln gehören ein komplett neu aufgebautes Beleuchtungssystem, verbesserte Schatten, Wetter und Reflexionen, verbesserte Charakter- und Fahrzeugmodelle, zusammen mit neuen Texturen mit höherer Auflösung für Gebäude, Waffen, Straßen, Innenräume und mehr.“

Übrigens: Falls ihr Besitzer*in des Xbox Game Pass seid, dann dürft ihr euch hingegen über die kostenlose Erweiterung GTA: San Andreas freuen. Dieses Spiel wird bereits zum Re-Release am 11. November 2021 ein Teil des Microsoft-Angebots darstellen.

„GTA: The Trilogy – The Definitive Edition“ erscheint am besagten Tag für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC. Der physische Release erfolgt am 7. Dezember 2021 für die jeweiligen Plattformen (außer PC).