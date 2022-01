Sony stellt Verkauf von PS Now-Karten ein; Hinweis auf den Game Pass-Rivalen?

Sony hat derzeit zwei Abo-Services für die PlayStation 4 und PlayStation 5 am Start. PlayStation Plus und PlayStation Now locken mit einem monatlichen, kostenpflichtigen Angebot. Seit Jahren hat sich an den Modellen nur wenig geändert.

Auf Konkurrenzseite hat in letzter Zeit aber Microsoft mit dem Game Pass stark aufgetrumpft. Jetzt scheint Sony laut Gerüchten mit einer neuen Strategie dagegen anzukämpfen. Der erste Schritt für das Auslaufen von PlayStation Now scheint jetzt in Planung zu sein.

PS Now-Karten verlassen in wenigen Tagen die Läden

Die Seite GamesBeat will über Quellen erfahren haben, dass zumindest in England die Kette GAME darüber informiert wurde, alle PS Now-Karten bis zum 20. Januar aus den Läden entfernt zu haben. So schreibt die Leitung der Kette in einer internen Nachricht folgendes:

„Läden haben bis zur Schließung am Mittwoch, dem 19. Januar, Zeit alle POS und ESD-Karten aus den Kundenbereichen zu entfernen. Auch die digitalen Angebote müssen mit dem kommenden Update angepasst werden.“

Demnach wird es also nicht mehr möglich sein, direkt in den Läden oder Online die 1-, 3- oder 12-monatigen Mitgliedschaften für den Abo-Service PlayStation Now erwerben zu können. Diese Entscheidung kommt wohl direkt von Sony selbst. Denn gegenüber GamesBeat sagte ein Pressesprecher folgendes:

„Auf globaler Ebene bewegen wir uns weg von PlayStation Now-Karten und fokussieren uns auf unsere PlayStation-Guthaben-Karten, die für PlayStation Now eingelöst werden können.“

In Deutschland wird es in Kürze wohl ebenfalls keine PS Now-Karten mehr geben. Falls ihr nicht mit PayPal, Kreditkarte oder ähnlichem eure Abonnements bezahlen wollt, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als auf die normalen Guthaben-Karten zurückzugreifen.

Auch wenn das Entfernen keine Bestätigung für den neuen Abo-Service ist, so wirkt das schon sehr auffällig. Sony möchte nämlich Berichten von Bloomberg nach eine Antwort auf den Xbox Game Pass aufbauen, die beide bisherigen Services vereinen soll. Wie das ganze eingeteilt werden wird und was für Spiele euch erwarten könnten, erfahrt ihr hier:

PS5: Sony plant wohl neuen Service mit PS Plus und PS Now als Xbox Game Pass-Antwort