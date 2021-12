PS5: Sony plant wohl neuen Service mit PS Plus und PS Now als Xbox Game Pass-Antwort

Der Xbox Game Pass gewinnt immer mehr an Bedeutung bei vielen. Zwar hat Sony mit PS Plus und PS Now zwei Services auf der PS5 und PS4, die unabhängig voneinander laufen, aber nicht im direkten Vergleich zum Game Pass stehen. Das soll sich jetzt ändern, wie ein Report vermuten lässt.

Aus PS Plus und PS Now wird wohl Spartacus für PS4 und PS5

Die neuesten Pläne von Sony wurden jetzt über den Journalist Jason Schreier auf Bloomberg bekannt. Dort veröffentlichte er seine neuesten Erkenntnisse über Sonys Antwort auf den Game Pass, die er durch anonyme Quellen erhalten hat.

Der Service hört bisher auf den Codenamen Spartacus und soll wieder mit monatlichen Preisen daherkommen. In diesem soll ein Katalog aus modernen und klassischen Spielen angeboten werden. Zudem wird der Service wohl noch für PlayStation 4 und PlayStation 5 angeboten.

Die bisherigen Services PS Plus und PS Now werden somit in Sportacus vereint. Dafür soll es die folgenden drei Mitgliedschaftsstufen geben:

Stufe 1 : Alle bisherigen Boni aus PS Plus

: Alle bisherigen Boni aus PS Plus Stufe 2: Alles aus Stufe 1 sowie großer Katalog aus PS4- und bald auch PS5-Spielen

Alles aus Stufe 1 sowie großer Katalog aus PS4- und bald auch PS5-Spielen Stufe 3: Alles aus Stufe 1 und 2 sowie erweiterte Demos und Streaming von klassischen Spielen von der PS1, PS2, PS3 und PSP.

Spartacus wäre also eine Mischung aus den beiden Services, nur dass die Funktionen von PS Now unterteilt werden in zwei Stufen. Als Bonus würden beim Streaming und beim Katalog neue Plattformen hinzukommen. Gerade PS1-, PS2- und PSP-Titel wären eine große Neuerung für Sony.

Wann soll Spartacus erscheinen? Nach den bisherigen Angaben ist wohl der Start für Frühling 2022 geplant, aber ohne offizielle Ankündigung bleibt das ein Gerücht.

Wie viel kostet Spartacus? Zum Preis gibt es bisher noch gar keine Angaben. Es ist unbekannt, wie mit bestehenden Abos umgegangen wird und ob eine Aktion kommt, um vergünstigt auf den neuen Service umzustellen.

Sony würde damit einen Schritt machen, um eine Art eigenen Game Pass aufzubauen. Es bleibt aber sehr unwahrscheinlich, dass hauseigene Spiele direkt im Service zum Launch auftauchen werden. Das zumindest ist einer der ausschlaggebenden Punkte, die für den Game Pass auf der Xbox sprechen.

Warum der Microsoft-Service aber für euch mit einem kleineren Budget profitabel sein könnte, lest ihr hier:

Dreamteam: Warum Xbox Series S und Xbox Game Pass deinen PC ersetzen können