Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition: Zum Release im Xbox Game Pass enthalten

Wer in den 2000ern gerne und oft GTA gespielt hat, wird wahrscheinlich voller Sehnsucht dem Release von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition entgegenfiebern. Dabei handelt es sich um die Neuauflage von GTA 3, GTA: Vice City und GTA: San Andreas, erstmals grafisch überarbeitet und dank verbesserter Lichteffekte und schärferen Texturen an moderne Plattformen angepasst.

Wie Rockstar Games, die ursprünglichen Entwickler dieser Spiele, in einem neuen Trailer bekannt gegeben haben, wird diese Neuauflage der weltweit bekannten und beliebten Klassiker am 11. November 2021 für Xbox, Playstation, Nintendo Switch und PC erscheinen. Dann könnt ihr selber entscheiden, ob Grove Street Games, die für die Neuauflage verantwortlich sind, einen guten Job geleistet haben.

GTA Trilogy Remaster: Systemanforderungen enthüllt und sie sind höher als bei GTA 5

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition: Bald im Xbox Game Pass

Wer ein Abonnement beim Xbox Game Pass hat, ein Abonnement-Dienst von Microsoft für Videospiele, der auf der Xbox One, Xbox Series X/S und Windows 10 genutzt werden kann, hat zum Release gut lachen, denn wie nun bekannt gegeben wurde, wird Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition ab dem 11. November 2021, also direkt zum Launch, dort zur Verfügung stehen.

Sollte euch dieses Datum bereits bekannt vorkommen, so ist dies kein Zufall, denn am 11. September dieses Jahres sollte ursprünglich die Next-Gen-Version von GTA V erscheinen, bevor diese in den März 2022 verschoben wurde. Das Releasedatum der Remaster dürfte also alles andere als ein Zufall sein. Die physische Version des Spiels erscheint übrigens am 07. Dezember 2021 für Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One.

©Rockstar Games/Grove Street Games.

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition: Alle Verbesserungen

Für die Entwicklung der Remaster ist das Studio Grove Street Games verantwortlich, die in Zusammenarbeit mit Rockstar Games den GTA-Klassikern ein Comeback in neuem Glanz dank Unreal Engine bescheren. In der folgenden Liste findet ihr alle bestätigten Verbesserungen, die die Remaster zu bieten haben.

Allgemeine Verbesserungen:

An GTA V angelehntes, modernisiertes Steuerungsschema

Verbesserte Zielmechanik

Aktualisierte Waffen- und Radiosender-Auswahl

Aktualisierte Minikarten mit überarbeiteter Navigation und Wegpunkt-Funktionalität

Höhere Auflösung

Verbesserte grafische Darstellung der gesamten Welt

Überarbeitetes Beleuchtungssystem, einschließlich der Schatten- und Wettereffekte sowie Reflexionen

Überarbeitete Charakter- und Fahrzeugmodelle

Höher aufgelöste Texturen für Gebäude, Waffen, Straßen, Innenräume und mehr

Neue Vegetation

Glattere Oberflächen

Höhere Sichtweite

Verbesserungen der Switch-Version:

An Switch angepasste Steuerung, inklusive Kamera-Zoom und -Schwenks

Menüauswahl über Touchscreen

Zielen via Gyrosensor

Verbesserungen der PC-Version:

Nvidia-DLSS-Unterstützung

Neue Erfolge im Rockstar Games-Club