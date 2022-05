PS Plus: Weitere Spiele von PS1 und PSP enthüllt

In weniger als einem Monat beginnt auf der Playstation eine neue Ära. Sony verbindet die Abo-Services PS Plus und PS Now und bietet zukünftig drei unterschiedliche Stufen der Mitgliedschaft an. Während sich für PS Plus-User*innen auf der Grundstufe nicht viel ändert, sind die beiden anderen Modelle durchaus als Angriff auf den Xbox Game Pass von Microsoft zu werten.

PS Plus Extra und Premium gewähren nämlich direkt den Zugriff auf eine Vielzahl von aktuellen Titeln. Premium erweitert diesen Katalog dann nochmal um Spiele von älteren Playstation-Plattformen. Einen großen Teil der enthaltenen Games hat Sony letzte Woche vorgestellt, offenbar war diese Liste aber nicht komplett.

PS Plus: Neues Modell kommt mit echten Highlights

PS Plus: Neue Spiele aufgetaucht

Der asiatische Markt ist den USA und Europa um ein paar Wochen voraus. Hier startet das neue PS Plus nämlich schon heute, am 24. Mai. Im Zuge des Roll-Outs sind zwei Spiele aufgetaucht, die vorab nicht kommuniziert worden sind. Bis zum Release bei uns könnten weitere hinzukommen.

Eurogamer zufolge handelt es sich dabei um Oddworld: Abe’s Oddysee, das ursprünglich auf der originalen Playstation veröffentlicht wurde, und um Ridge Racer 2, ein Rennspiel von der PSP. Auf der offiziellen Store-Seite von Oddworld wird das Spiel beschrieben als

„[…]verbessert mit Up-Rendering, Rewind, Schnellspeicherung und benutzerdefinierten Videofiltern.“

Es wird also auch bei dieser Emulation ein paar Verbesserungen geben. Auch andere PS1-Klassiker werden durch spezielle Videofilter aufgehübscht. Natürlich könnt ihr euch aber auch für den Original-Look entscheiden.

Kommen weitere Titel hinzu?

Da die Liste von Sony offenbar unvollständig ist, stellt sich natürlich die Frage, ob bis zum 23. Juni, wenn die neuen Abo-Services auch in Europa an den Start gehen, weitere Spiele integriert werden. Möglich wäre außerdem, dass Sony die Auswahl der angebotenen Klassiker mit der Zeit verändern könnte. Alle Infos zum neuen PS Plus findet ihr hier:

Offiziell: PS Plus wird umgebaut – hier gibt’s alle Infos zur Game Pass-Konkurrenz

Wie steht ihr zum neuen Abo-System von Sony? Werdet ihr eine der teureren Mitgliedschaften abschließen? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!