Offiziell: PS Plus wird umgebaut – hier gibt’s alle Infos zur Game Pass-Konkurrenz

Erst gestern kamen neue Gerüchte auf, jetzt hat Sony es offiziell gemacht: Der Abo-Service PS Plus wird umgebaut und außerdem mit dem zweiten Service PS Now verschmolzen. Damit positioniert das japanische Unternehmen den Service, den ihr auf PS4 und PS5 nutzen könnt, als Konkurrenten zu Microsofts Xbox Game Pass.

Tatsächlich wurden viele relevante Informationen schon vorab geleakt, ein paar Überraschungen gibt es aber trotzdem noch. Wir fassen alles zusammen, was ihr wissen müsst, wie viel das Angebot kosten wird und wann es losgeht.

PS Plus wird in drei Stufen unterteilt

Wie vorab vermutet, gibt es zukünftig drei verschiedene PS Plus-Angebote. Diese bieten je unterschiedliche Inhalte und kommen zu verschiedenen Preisen.

Das Standard-Modell nennt sich dabei PS Plus Essential und entspricht ziemlich genau dem bisherigen Abo. Ihr bekommt also jeden Monat zwei Spiele für die PS4 und eins für die PS5, darüber hinaus könnt ihr online zocken und den Cloud-Speicher nutzen. Preislich sieht das folgendermaßen aus:

8,99 Euro pro Monat

24,99 Euro für drei Monate

59,99 Euro im Jahr

Die nächste Stufe trägt den Namen PS Plus Extra. Sie bietet alle Vorteile von Essential, darüber hinaus aber auch den Zugriff auf einen Katalog aus bis zu 400 Spielen für PS4 und PS5, darunter wohl auch Hits wie Marvels Spider-Man, Returnal oder God of War. So viel müsst ihr für Extra zahlen:

13,99 Euro pro Monat

39,99 Euro für drei Monate

99,99 Euro im Jahr

Bei der größten Stufe, die den Beinamen Premium trägt, bekommt ihr zu den Vorteilen von Essential und Extra auch noch PS Now dazu. Damit könnt ihr direkt auf eine riesige Auswahl von PS1-, PS2-, PSP- und PS3-Spielen zugreifen. Diese können heruntergeladen oder gestreamt werden. Hier sind die Preise:

16,99 Euro pro Monat

49,99 Euro für drei Monate

119,99 Euro im Jahr

Besonders der Preis für das Premium-Modell ist dabei interessant. Schließt ihr nämlich ein jährliches Abo ab, zahlt ihr umgerechnet knapp 10 Euro pro Monat. Der selbe Preis wird für ein Jahresabo des Xbox Game Pass fällig. Sony platziert sich hier also als direkte Konkurrenz.

Start, Umstellung & Spiele

Einen genauen Start des neuen Modells gibt Sony nicht bekannt. Man möchte die Umstellung wohl Schritt für Schritt vornehmen und beginnt dabei mit dem asiatischen Markt. Bis Ende Juni sollen dann weltweit alle Kund*innen auf die neuen Inhalte zugreifen können.

Wenn ihr PS Plus abonniert habt, werdet ihr direkt in ein PS Plus Essential-Abo migriert. Dieses kostet so viel, wie ihr bisher schon zahlt, ihr müsst also nichts tun. PS Now wird es dann allerdings nicht mehr geben, bestehende Abonnent*innen werden zu PS Plus Premium hochgestuft.

Zum neuen Spiele-Katalog, auf den Extra- und Premium-Kund*innen zugreifen können, macht Sony keine genaueren Angaben. Es sollen dort einige Top-Titel dabei sein, große Neuerscheinungen landen zu Release aber nicht direkt im Service. In der Zukunft könnte sich das natürlich noch ändern.

Was haltet ihr von Sonys Plänen? Haltet ihr den Preis für gerechtfertigt und für welche Stufe werdet ihr euch entscheiden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!