PS Plus im April 2022: Leak zeigt vorab die Gratis-Spiele für PS5 und PS4

Der Monat neigt sich wieder dem Ende zu und so geht das Rätselraten rund um die neuen Spiele bei PS Plus los. Jetzt sind die Gratis-Titel für PS5 und PS4 aus einer ziemlich sicheren Quelle geleakt.

Der Leak zeigt drei kostenlose Spiele für PS Plus im April 2022

Wie bereits in den letzten Monaten, hat wieder einmal der Leaker Billbil-kun auf der französischen Seite Dealabs zugeschlagen. Der User leakt immer kurz vor der eigentlichen Ankündigung ein vermeintliches PS Plus-Lineup. Dabei lag der Leaker bisher immer richtig und deshalb wird jetzt folgendes für April 2022 vermutet:

Das ist das vermeintliche PS Plus-Lineup im April 2022. ©Dealabs/Billbil-kun/THQ Nordic/Focus Home Interactive/Humble Bundle

Der große Headliner für PlayStation 5 und PlayStation 4 wird Hood: Outlaws and Legends sein. In dem Multiplayer-Spiel wird wieder ein PvPvE-System verwendet. Als Team bestehend aus vier Schurken tretet ihr gegen ein weiteres Team an, um einen Schatz zu stehlen. Neben den anderen Spieler*innen müsst ihr euch aber ebenfalls vor dem Scheriff und seinen Schergen verstecken. Diese werden von der CPU gesteuert.

Weiter geht es mit dem Karten-Roguelike Slay the Spire. Hier müsst ihr taktische, rundenbasierte Kämpfe ausführen, indem ihr euch zuvor einen Charakter auswählt und ein Deck aus Karten zusammenstellt. Im Laufe eines Durchgangs bekommt ihr immer mehr Karten. Den Abschluss für den April 2022 macht Spongebob Schwammkopf: Kampf um Bikini Bottom Rehydrated. Dabei handelt es sich um das Remake des beliebten Jump ’n‘ Runs aus den frühen 2000ern.

Kann das Lineup wirklich stimmen? Es gibt bisher keinen Grund, um dem Leak nicht zu glauben. Dadurch, dass der Leaker bisher immer richtig lag, spricht sehr viel dafür, dass die Infos auch dieses Mal stimmen werden.

Was wirklich stimmen wird, wissen wir aber schon bald. Denn diese Woche wird das neue Lineup offiziell bekannt gegeben:

PS Plus April 2022: Zeitplan für die Bekanntgabe & Veröffentlichung

Bis zur offiziellen Ankündigung sind also nur noch wenige Tage. Bis dahin könnt ihr euch, wenn noch nicht geschehen, die März-Spiele sichern.