PS Plus wird wie jeden Monat auch im März 2022 durch einige zusätzliche Spiele erweitert. Diese Bonus-Titel könnt ihr ohne Zusatzkosten herunterladen, spielen und eurer Sammlung hinzufügen, ohne nochmal extra für sie bezahlen zu müssen. Zumindest, sofern ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen habt.

PS Plus März 2022: Die Games sind da

Neuer Monat, neue Spiele: Wer auf PS4 und PS5 online spielen will, braucht in den allermeisten Fällen ein kostenpflichtiges PlayStation Plus-Abo. Um das zu versüßen, gibt es jeden Monat ein paar Bonus-Spiele obendrauf, die ihr zocken und behalten dürft, solange ihr ein PS Plus-Abo habt, und zwar ohne zusätzliche Kosten.

PS Plus im März 2022: Diesen Monat ist das natürlich auch so und wie gewohnt warten wieder einige PS4- und PS5-Spiele darauf, von euch ausprobiert zu werden. Das Lineup ist dabei mittlerweile schon traditionell Gegenstand hitziger Debatten, kann sich in diesem Monat aber durchaus sehen lassen:

Ark: Survival Evolved (PS4)

Team Sonic Racing (PS4)

Ghostrunner (PS5)

Ghost of Tsushima: Legends (PS4/PS5)

Ab jetzt verfügbar: Sämtliche Titel können jetzt schon heruntergeladen werden, wenn ihr eine entsprechende Konsole mit dem PS Plus-Abo habt. Die PS Plus-Spiele gehen in der Regel immer am ersten Dienstag des Monats gegen 12 Uhr an den Start und das fällt diesen Monat direkt auf den 1. März, sie sind also schon seit gestern verfügbar.

Absolutes Highlight: Ghostrunner! Wenn ihr Lust auf knallharte, extrem schnelle und komplett Movement-basierte Cyberpunk-Action habt, seid ihr bei „Ghostrunner“ genau richtig. Die Grafik sieht schlicht bombastisch aus und Geschwindigkeit steht hier an erster Stelle. Ihr killt Gegner mit einem einzigen Treffer, geht selbst allerdings auch genauso schnell selbst drauf. Aber das macht nichts, weil der Respawn wirklich sofort erfolgt.

Aber Ark: Survival Evolved ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern, wenn ihr euch für Dinos interessiert, MMOs mögt und auf Survival steht. Hier könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen, Dinos zähmen, Siedlungen aufbauen und es mit riesigen Giganten aufnehmen. Team Sonic Racing ist ein Funracer à la Mario Kart und Ghost of Tsushima: Legends der Standalone-Multiplayer-Ableger zum Open World-Hit „Ghost of Tsushima“.

Welchen PS Plus-Titel spielt ihr zuerst? Schreibt es uns in die Kommentare.