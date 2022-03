PS Plus: Spartacus soll schon nächste Woche erscheinen – das müsst ihr zahlen

Seit es dnn Xbox Game Pass gibt, kursieren Gerüchte, dass Sony ein ähnliches Produkt auf den Markt bringen möchte. Aktuell gibt es auf der Playstation mit PS Plus und PS Now zwei unterschiedliche Abo-Services. Gerüchten zufolge sollen diese beiden zu einem Angebot vereint werden.

Unter dem Codenamen Spartacus arbeitet Sony schon seit einiger Zeit an dem neuen Dienst, offizielle Informationen dazu gibt es allerdings nicht. Dafür existieren natürlich jede Menge Gerüchte und angebliche Leaks, die häufig frei erfunden sind.

PS Plus Neo: Abomodell mit 4 Stufen?

Ein Bericht auf Reddit behauptet demnach, dass der Abo-Service den Beinamen Neo tragen und in 4 verschiedenen Ausführungen erhältlich sein wird. Für den günstigsten Preis soll es demnach nur Online-Gaming und Demos geben, wer tief in die Tasche greift bekommt dann auch noch die PS Now-Bibliothek, Gratis-Spiele und mehr.

Der Leak wurde relativ schnell als Fake eingestuft, das dazugehörige Material wirkte einfach zu unprofessionell, um tatsächlich von Sony zu stammen. Es gibt aber auch verlässlichere Stimmen im Netz. Wenn deren Informationen stimmen, sind wir schon bald nicht mehr auf Leaks und Gerüchte angewiesen.

Spartacus soll nächste Woche vorgestellt werden

Laut Bloomberg plant Sony nämlich schon die Enthüllung des neuen Modells. In der kommenden Woche soll es soweit sein. Dort geht man zwar nicht weiter auf die Preise oder mögliche Stufen ein, aber ein bevorstehender Reveal wäre natürlich aufregend.

Infos zu Preisen und Angebot liefert dafür GamesBeat, die ebenfalls von einer Vorstellung zwischen Ende März und Anfang April ausgehen. Demnach bietet Spartacus insgesamt drei Stufen:

PS Plus Essential: 10 €

PS Plus Extra: 13 €

PS Plus Premium: 16 €

Bei PS Plus Essential handelt es sich in dem Fall um das aktuell bekannte Modell. Ihr könnt also online Spielen und bekommt monatlich eine Auswahl an Spielen umsonst. Mit PS Plus Extra bekommt ihr dann noch den PS Now-Katalog dazu.

PS Plus Premium bietet alle Inhalte von Extra und dazu noch Spiele-Streaming und zeitlich gebundene Testversionen neuer Spiele. Dieses Modell ist etwa von EAs Abo-Service EA Play bekannt. Ihr könntet dann neue Titel wie God of War Ragnarök noch vor dem Release für eine bestimmte Zeit ausprobieren und es dann kaufen, wenn es euch gefällt.

Bis Sony offizielle Informationen veröffentlicht, müssen natürlich auch diese Berichte als Gerüchte angesehen werden. Eine Aufwertung von PS Plus würden die vorgestellten Stufen zwar durchaus liefern, eine echte Alternative zum Game Pass ergibt sich daraus aber nur bedingt.

Was denkt ihr über Sonys Pläne? Wünscht ihr euch ein neues Abo-Modell und würden euch die Vorteile überzeugen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!