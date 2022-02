Shadow Warrior 3 kommt als erstes Spiel direkt zum Release für PS Now

Am 1. März erscheint mit Shadow Warrior 3 endlich der dritte Teil der First-Person-Shooter-Reihe. Knapp sechs Jahre mussten Fans sich gedulden, um erneut mit Katana und allerlei Schießeisen auf Dämonenjagd zu gehen. In einem Blogpost verrät Sony nun mehr Details zu dem Titel.

So wird das Spiel direkt zum Release im Abo von PS Now landen. Was erstmal nur wie eine kleine Randnotiz wirkt, ist für Playstation eine durchaus große Sache. „Shadow Warrior 3“ wird nämlich das erste Game, das direkt zum Release in PS Now landet und könnte damit ein Hinweis auf die Zukunft sein.

Shadow Warrior 3: Will Sony den Game Pass angreifen?

Die Berichte, dass Sony an einem Konkurrenzprodukt für den Xbox Game Pass arbeitet, halten sich hartnäckig. Den japanischen Entwickler*innen scheint aufgrund des großen Erfolgs von Microsofts Abo-Modell auch gar nicht viel anderes übrig zu bleiben.

Aktuell gibt es für Playstation-Fans zwei verschiedene Abos: PS Now und PS Plus. Gerüchten zufolge möchte Sony diese beiden Services zusammenlegen. Der Weg dahin könnte sogar kürzer sein als erwartet, da erst kürzlich der Verkauf von PS Now-Karten eingestellt wurde.

Spiele direkt zu Release in den Game Pass zu packen gehört seit jeher zu Microsofts Strategie. Spieler*innen können das neue Game dann ganz unkompliziert ausprobieren, bevor sie es aufgrund des hohen Einzelpreises überhaupt nie spielen.

Die Integration von „Shadow Warrior 3“ in PS Now könnte also ein Hinweis darauf sein, dass es schon bald Neuigkeiten zu Sonys Plänen gibt.

Ab wann lohnt sich das Abo?

Ob sich ein Abo lohnt oder nicht, ist dabei immer schwer zu sagen. Wer nur einen Film sehen möchte, braucht auch kein Jahresabo von Netflix. Aber je besser das Angebot, desto lohnenswerter das Abo.

Zum Vergleich: „Shadow Warrior 3“ kostet im PS Store aktuell 49,99 Euro als Pre-Order. PS Now könnt ihr als Neukunden 7 Tage gratis testen. Wenn ihr die Testphase also am 1. März abschließt, habt ihr eine ganze Woche Zeit, um das Spiel durchzuspielen.

Darüber hinaus habt ihr aber auch Zugriff auf Titel wie Horizon Zero Dawn, Mortal Kombat 11, Fallout 4 oder Nioh 2. Das Abo kostet dabei 9,99 Euro im Monat beziehungsweise 59,99 Euro im Jahr, was dann umgerechnet knapp 5 Euro pro Monat sind.

Ein paar mehr Top-Titel kurz nach oder direkt zum Release, dazu die Vorteile von PS Plus, dann könnte sich ein solches Abo für Vielspielende durchaus lohnen.

Aber was sagt ihr dazu? Werdet ihr „Shadow Warrior 3“ eventuell ausprobieren? Wärt ihr bereit, für einen Abo-Dienst von Sony Geld auszugeben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!