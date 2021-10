Die „GTA Trilogy“ von Rockstar Games erscheint als Remaster neu in der Definitive Edition. Die kommt auch für die Nintendo Switch auf den Markt, und das auch in einer physischen Version mit Verpackung und Cartridge. Auf die scheinen aber gar nicht alle Spiele zu passen, weil offenbar immer noch zusätzlich ein Download benötigt wird.

GTA Trilogy: Definitive Edition zu groß für Nintendo Switch-Spielekarten?

Darum geht’s: Rockstar bringt sowohl „GTA 3“ als auch „GTA San Andreas“ und „GTA Vice City“ noch einmal neu in einer Remastered Definitive Edition auf den Markt. Die Neuauflage hat etwas schickere Grafik, eine neue Steuerung und noch einige andere Vorteile gegenüber den Originalen. Hier seht ihr, was sich alles an der Grafik getan hat:

Retail-Fassung mit Download: Die „GTA Trilogy“ kommt auch als physische Disk- beziehungsweise Cartridge-Version in den Handel. Bei der Nintendo Swich-Fassung sorgt jetzt allerdings ein Aufdruck auf dem Cover für Wirbel. Wie bei Target zu sehen ist, steht dort, dass ein Download benötigt wird.

Zu groß für die Cartridge? Der Aufdruck scheint recht unmissverständlich klar zu machen, dass die GTA Trilogy nicht vollständig auf der Nintendo Switch-Speicherkarte sein wird. Stattdessen wird wohl noch ein Download fällig. Wie groß der ausfällt, bleibt aktuell leider noch unklar.

Ist überhaupt eine Karte dabei? Auch das lässt sich leider noch nicht abschließend beurteilen. Es ist in der Vergangenheit allerdings bereits mehrfach vorgekommen, dass die eigentlich physischen Händler-Versionen komplett ohne Disk oder Speicherkarte ausgestattet waren. Dann war lediglich ein Download-Code in der Verpackung. Das könnte auch bei der GTA Trilogy auf der Switch der Fall sein.

GTA Trilogy – Definitive Edition: Nintendo Switch-Version bietet exklusive Vorteile

Wenn ihr die GTA Trilogy in der Definitive Edition vorbestellen wollt, haben wir hier schon mal eine Kleinigkeit für euch vorbereitet:

GTA Trilogy kaufen: Bei diesen Händlern könnt ihr vorbestellen

Wann kommt die GTA Trilogy? Das Remaster von „GTA 3“, „GTA San Andreas“ und „GTA Vice City“ erscheint am 11. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, die Nintendo Switch und den PC. Die physische Retail-Version kommt allerdings erst ein bisschen später in den Handel, nämlich am 7. Dezember.

Wollt ihr auch eine Cartridge, wenn ihr die physische Version kauft, oder ist euch das egal? Schreibt es uns in die Kommentare.