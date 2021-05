PS Now: Kosten, Spiele und Vorteile: Was bietet PlayStation Now im Jahr 2021?

PS Now (kurz: PlayStation Now) ist ein Streaming-Service, mit dem Besitzer einer PS4 oder PS5, gewissermaßen eine Spiele-Flatrate kostenpflichtig abonnieren. Damit ihr einen genaueren Überblick darüber erhaltet, welche Vorteile, Kosten und Spiele in dem Dienst stecken, findet ihr alle wichtigen Infos zu PlayStation Now auf einen Schlag in diesem Artikel.

Was ist PS Now?

PS Now wurde im Jahr 2014 Im Rahmen einer Open Beta im PSN-Store eingeführt. Bei dem Abo handelt es sich um einen Streamingdienst für Videospiele, der auf Sony-Konsolen wie PS3, PS4 oder PS5 genutzt werden kann. Das kostenpflichtige Abonnements kann für wahlweise einen, drei oder zwölf Monate aktiviert werden.

Was steckt in PlayStation Now?

In dem Dienst von PS Now sind über 700 PS3-, PS4- und PS2-Spiele verschiedener Genres enthalten, die auf PS5, PS4 und sogar PC gestreamt werden können. Über 300 PS4-Games können sogar heruntergeladen und ohne anhaltende Internetverbindung gestreamt werden. Unabhängig davon, ob ihr das Spiel gerade streamt oder gedownloadet habt, könnt ihr mit PS Now auf sämtliche Online-Multiplayer-Modi zugreifen. So können zahlreiche Games angezockt werden, ohne direkt den Vollpreis für die einzelnen Titel bezahlen dafür zu müssen.

Wie viel kostet PS Now?

Bei PS Now könnt ihr euch für eine Abolaufzeit von einem Monat, drei Monaten oder einem ganzen Jahr entscheiden. Je nachdem wie lange ihr den Dienst abonnieren möchtet, fällt der Preis unterschiedlich hoch aus. Hier findet ihr die aktuellen Kosten für die jeweiligen Abozeiträume:

PS Now reduziert: Wie schon bei der PlayStation Plus-Mitgliedschaft ist PlayStation Now häufiger an Rabattaktionen beteiligt und demnach in regelmäßigen Abständen bei verschiedenen Händlern im Angebot, wie bei den Days of Play.

Siebentägige Testversion von PS Now

Seid ihr euch nicht sicher, ob die Spiele-Flatrate überhaupt etwas für euch ist, könnt ihr auch die 7-tägige Probephase von PlayStation Now nutzen und zunächst in den Dienst hineinschnuppern.

Wo kaufe ich ein PS Now-Abo?

Die PS Now-Mitgliedschaft könnt ihr bei verschiedenen Retail-Händlern wie MediaMarkt erwerben oder direkt über das PlayStation Network im PlayStation Store eurer PS4 und PS5 beziehen. Das Abo zumeist in Form von Geschenkkarten mit einem Download- oder Gutscheincode verkaufen.

Wie aktiviert man den Code für PS Now?

Nach dem Kauf einer Gutscheinkarte mit dem entsprechenden Download-Code, könnt ihr euer Abo auf eurer PS4 oder PS5 aktivieren, indem ihr über euren PSN-Account am PC oder direkt über den PlayStation Store folgende Schritte befolgt:

Im PlayStation Store (oder in eurem Konto auf der Website) den Menüpunkt Codes einlösen anwählen Den Code der Gutscheinkarte in das Feld eingeben. Auf Einlösen klicken und das Guthaben/Abonnement aktivieren

PS Plus im PS Store kaufen: Möchtet ihr euer Abo direkt im PlayStation Store kaufen, müsst ihr im PlayStation-Network eures PSN-Profils nur eine gültige Zahlungsart, wie Kreditkarte, PayPal oder ein ausreichendes PSN-Guthaben hinterlegen, um so bezahlen zu können. Dort könnt ihr eure Mitgliedschaft auch direkt verlängern.

PS Now kündigen: Wie geht das?

Um den Cloud-Gaming-Dienst wieder zu kündigen, müsst ihr lediglich die automatische Verlängerung eures PlayStation Now-Abos deaktivieren. Je nach Plattform sind hierbei leicht unterschiedliche Wege erforderlich:

Website

Geht in eurem Konto (Avatar) auf Abonnementverwaltung Anschließend wählt ihr die Option Automatische Verlängerung ausschalten. Euer laufendes Abo bleibt damit bis zum Ende der Laufzeit bestehen und wird nicht erneuert.

PS4

Geht im Hauptmenü auf Einstellungen Anschließend auf Konto-Verwaltung Wählt danach Kontoinformationen und PlayStation-Abonnements Unter PlayStation Plus wählt ihr Automatische Verlängerung ausschalten.

PS5

Ruft die Einstellungen auf und wählt Benutzer und Konten. Wählt anschließend Konto und darunter den Punkt Zahlung und Abonnements Sucht unter Abonnements PS Now und deaktiviert das Abo mit Automatische Verlängerung ausschalten.

PS Now-Abo stornieren: Innerhalb von 14 Tagen nach der Verlängerung beziehungsweise dem Kauf eures Abonnements könnt ihr noch schnell eine Stornierung vornehmen, indem ihr euch mit eurer PSN-ID und E-Mail-Adresse an den Support von Sony wendet.

Was ist, wenn ich mein Abo bereits genutzt habe? Habt ihr bereits von dem Streamingservice Gebraucht gemacht, wird Sony eure Rückerstattung angleichen und euch nach der Stornierung nur einen Teil des Kaufpreises auszahlen. Achtung : Ihr erhaltet eure Rückerstattungssumme jedoch lediglich in Form von PSN-Guthaben .

Habt ihr bereits von dem Streamingservice Gebraucht gemacht, wird Sony eure Rückerstattung angleichen und euch nach der Stornierung nur einen Teil des Kaufpreises auszahlen.

Welche Spiele gibt es bei PS Now?

Bei den über 700 Games ist nahezu jedes Genre vertreten, das von großen AAA-Titeln bis hin zu kleineren Indie-Spielen reicht. Jeden Monat werden hierbei neue Titel hinzugefügt, die das Angebot regelmäßig vergrößern. Eine Liste mit allen aktuell verfügbaren Titeln, findet ihr hier.

Achtung: Bestimmte Games sind nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar und werden nach einer gewissen Zeit dem Dienst wieder entnommen. Wichtig ist es also auf die Verfügbarkeit der temporär verfügbaren Titel zu achten, denn die Bibliothek kann sich jederzeit ändern.

Wie gut muss meine Internetverbindung sein? Für den Service benötigen Abonnent*innen eine gute, bestenfalls LAN-gebundene Internetverbindung von mindestens 5 Mbit/s, um sämtliche Spiele in bis zu 720p streamen zu können.

Das funktioniert mit PS Now

Streaming mit 720p , also einer Auflösung von 1280 x 720 Pixel

, also einer Auflösung von 1280 x 720 Pixel Spielstände PlayStation Now-Cloud werden automatisch gespeichert, um auf die Daten von PS Now-kompatiblen Geräten zugreifen zu können

werden automatisch gespeichert, um auf die Daten von PS Now-kompatiblen Geräten zugreifen zu können DLCs und Add-ons sind ebenso spielbar

sind ebenso spielbar PS2- und PS3-Klassiker auf aktuellen Konsolen wie PS4 und PS5 spielbar

auf aktuellen Konsolen wie PS4 und PS5 spielbar Trophäen sammeln wie bei normalen PS4- und PS5-Spielen

wie bei normalen PS4- und PS5-Spielen Multiplayer-Modi nutzen, ohne ein PS Plus-Abo

nutzen, PlayStation-Exklusivtitel auf dem PC (Windows), mithilfe der kostenlose App via Stream und PS4-Controller spielbar

(Windows), mithilfe der kostenlose App via Stream und PS4-Controller spielbar Herunterladen von über 300 PS4-Spielen (Offline-Funktion)

(Offline-Funktion) Spielstände nach Kündigung übertragbar

Kann ich heruntergeladene Spiele wirklich offline spielen? Ja, aber hierfür müsst ihr euch mindestens einmal pro Woche auf eurer Konsole mit dem Internet verbinden, um zu zeigen, dass die PS Now-Mitgliedschaft noch aktiv ist.

Mindestanforderung für PC-Streaming

Windows 7 (SP 1), 8.1 oder 10

Core i3 2.0 GHz

300 MB verfügbarer Speicherplatz

2 GB RAM

Soundkarte, USB-Port

Das funktioniert (noch) nicht mit PS Now

Streaming in 1080p mit 1920 x 1080 Pixel – Funktion soll jedoch noch 2021 hinzugefügt werden!

mit 1920 x 1080 Pixel – Funktion soll jedoch noch 2021 hinzugefügt werden! Kein Surround-Sound , nur Stereo möglich

, nur Stereo möglich PS Now-Spiele nicht kompatibel mit DLCs oder Add-ons anderer heruntergeladener/physischer Spiele

nicht kompatibel mit anderer heruntergeladener/physischer Spiele In-Game Stores können mit dem Service nicht aufgerufen oder genutzt werden

können mit dem Service aufgerufen oder genutzt werden PlayStation-Funktionen wie das Teilen oder Aufzeichnen über Share Play oder die SHARE-Taste funktionieren beim beim Streamen nicht

wie das Teilen oder Aufzeichnen über Share Play oder die SHARE-Taste funktionieren beim beim Streamen PS VR, PS Camera oder andere Hardware werden nicht unterstützt

Kann man PlayStation Now Spiele behalten?

Da es sich um ein Abonnement von einem Online-Cloud-Gaming-Dienst handelt, verhält es sich hier wie mit Streaming-Flatrates von Netflix, Amazon Prime Video, Netflix und Co. Ihr könnt die Games nach eurer Kündigung nicht behalten, sondern nur so lange spielen und nutzen, wie euer PS Now-Abo aktiv ist.

Wann gibt es neue PS Now-Spiele?

Sony Interactive Entertainment bestückt den Streamingdienst monatlich mit neuen Spielen, um das Angebot an Games abwechslungsreich zu halten. Einen genauen Termin, wann neue Titel für PS Now-Titel bekannt gegeben werden, gibt es allerdings nicht.

Wie gut ist PS Now?

Letztlich müsst ihr selbst entscheiden, ob der Service euren Bedürfnissen entspricht oder nicht. Solltet ihr unentschlossen sein, legen wir euch allerdings unseren Artikel ans Herz, der erklärt, weshalb sich PS Now für den ein oder anderen Spielenden durchaus lohnen kann:

Ist PS Now in PS Plus enthalten?

Nein. PlayStation Now ist ein separater Dienst, der euch das Online-Cloud-Gaming zur Verfügung stellt und völlig unabhängig von PlayStation Plus funktioniert.

Was ist der Unterschied zwischen PS Now und PS Plus?

Bei PS Now handelt es sich um einen Cloud-Gaming-Dienst von Sony, der den sofortigen Online-Zugriff und das Streamen zahlreicher alter und aktuellerer Games ermöglicht, während der PS Plus-Service verschiedene Vorteile und Bonusfunktionen für PS4 und PS5 beinhaltet und freischaltet.

