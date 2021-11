GTA Vice City: Checkliste und Belohnungen für 100% Spielfortschritt (Guide)

GTA Vice City erlebt in der GTA Trilogy als Definitve Edition ein Comeback. In der gleichnamigen Metropole werden euch Unmengen an Möglichkeiten geboten und ihr könnt euch in der Story und vielen weiteren Herausforderungen austoben. Was ihr alles tun könnt und wie ihr 100 % Spielfortschritt erreicht, seht ihr in diesem Guide.

GTA Vice City: Was brauche ich für 100% im Spiel?

In „GTA Vice City“ gibt es viel abseits der Hauptstory zu unternehmen und zu entdecken. So bietet euch das Spiel folgende Aktivitäten, deren Erfüllung für die 100 Prozent im Spiel notwendig sind:

Komplettiert alle 21 Hauptmissionen (Ken Rosenberg, Colonel Juan Garcia Cortez, Ricardo Diaz, Kent Paul, Tommy Vercetty).

(Ken Rosenberg, Colonel Juan Garcia Cortez, Ricardo Diaz, Kent Paul, Tommy Vercetty). Komplettiert alle 23 Nebenmissionen (Avery Carrington, Umberto Robina, Auntie Poulet, Love Fist, Mitch Baker, Phil Cassidy).

(Avery Carrington, Umberto Robina, Auntie Poulet, Love Fist, Mitch Baker, Phil Cassidy). Komplettiert alle bezahlten Telefon-Missionen (Mr. Black).

(Mr. Black). Alle verfügbaren Immobilien erworben (1102 Washington Street, 3321 Vice Point, El Swanko Casa, Hyman Condo, Links View Apartment, Ocean Heights Apartment, Skumole Shack)

(1102 Washington Street, 3321 Vice Point, El Swanko Casa, Hyman Condo, Links View Apartment, Ocean Heights Apartment, Skumole Shack) Alle verfügbaren Unternehmen erworben und die jeweiligen Firmen-Missionen abgeschlossen (Bootswerft, Cherry-Popper-Eiscremefabrik, Vice-City-Druckereibetriebe, InterGlobal Films, Kaufman Cabs, Malibu Club, Pole Position Club, Sunshine Autos)

(Bootswerft, Cherry-Popper-Eiscremefabrik, Vice-City-Druckereibetriebe, InterGlobal Films, Kaufman Cabs, Malibu Club, Pole Position Club, Sunshine Autos) Level 12 bei Bürgerwehr-Missionen erreicht.

Level 12 bei Feuerwehr-Missionen erreicht.

Level 10 bei Pizzaboten Missionen erreicht.

Level 12 bei Sanitäter-Missionen erreicht.

100 Taxi-Missionen abgeschlossen.

Alle Fahrzeug-Rallyes abgeschlossen.

Alle Geländemotoradstrecken abgeschlossen.

Alle Heli-Checkpoint-Rallyes abgeschlossen.

Alle RC-Challenges abeschlossen.

Alle Stadion-Challenges abeschlossen.

Schießstand-Challenge bei AmmuNation abgeschlossen.

Überfallt 15 Läden.

Findet alle 100 versteckte Päckchen.

26 Monsterstunts gemacht.

Führt 35 Amokläufe (Rampages) aus.

Zudem wird „GTA Vice City“ in der Definitive Edition je nach Plattform über Trophäen/Achievements verfügen, die ihr alle abschließen könnt.

Belohnungen für 100 % Spielfortschritt

Sobald ihr einen Fortschritt von 100 % im Spiel erreicht habt, könnt ihr das Frankie-T-Shirt im Vercetty Estate erwerben. Außerdem könnt ihr dort bis zu drei bewaffnete Bodyguards engagieren. Ihr besitzt unendlich Munition, eure Fahrzeuge halten den doppelten Schaden aus und Lebensenergie sowie Schutzweste steigen auf 200 Punkte. Zu guter Letzt wird die Gold-Trophäe „Alles schon gemacht“ freigeschaltet.

Diese Verbesserungen gibt es in der GTA Trilogy – The Definitive Edition

Die „GTA Trilogy“ verfügt in der neuen Definitive Edition über viele Verbesserungen wie zum Beispiel bessere Beleuchtung, schärfere Texturen und mehr. Alle Verbesserungen der Definitive Edition erläutern wir euch in diesem Beitrag:

