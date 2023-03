Nur noch knapp zwei Wochen müssen sich Anime-Fans gedulden, dann startet The Quintessential Quintuplets Movie in den deutschen Kinos! Um die Vorfreude weiter anzuheizen, veröffentlichte Crunchyroll kürzlich den offiziellen Synchro-Trailer zur romantischen Komödie.

Welche Schwester wird Futaro heiraten?

Der Anime-Kinofilm ist die Fortsetzung des gleichnamigen Serienhits und wird den finalen Arc der Manga-Vorlage adaptieren. Darin erhalten wir also endlich die Antwort auf die große Frage, die sich durch die Handlung der Show zieht: Welche der fünf Schwestern wird Hauptcharakter Futaro heiraten?

Ob er sich letztendlich für Ichika, Itsuki, Miko, Nino oder Yotsuba entscheiden wird, verraten wir euch an dieser Stelle selbstverständlich nicht. Passend zur Veröffentlichung des Trailers enthüllte Crunchyroll übrigens auch den Sprechercast von „The Quintessential Quintuplets Movie“.

Für den Kinofilm kehren nahezu alle Stammsprecher*innen zurück, die Fans bereits aus der Anime-Serie kennen. Amadeus Strobl vertont somit erneut Futaro, während Julia Braun wieder Ichika, Giovanna Winterfeldt erneut Miku, Christina Wöllner einmal mehr Nino und Sarah Tkotsch nochmal Yotsuba spricht. Für Nicole Hannak springt indes Julia Kaufmann (Kisara in „Yu-Gi-Oh!“) als Itsuki ein.

Zu den weiteren Sprecher*innen in „The Quintessential Quintuplets Movie“ zählen unter anderem Saskia Glück als Raiha, Julia Bautz in der Rolle von Aoi und Samina König als Stimme von Eba. Mit den Arbeiten an der deutschen Synchronisation beauftragte Crunchyroll die Oxygen Sound Studios, bei denen Wiebke Westphal („Assassin’s Creed Odyssey“) die Synchronregie übernahm.

Futaros Braut © Negi Haruba,KODANSHA/The Quintessential Quintuplets Production Committee

„The Quintessential Quintuplets Movie“ entstand, wie bereits die 2. Staffel der TV-Serie, bei Bibury Animation Studios („Azur Lane“) unter der Regie von Masato Jinbo („Restaurant to Another World“). Weltweit spielte der Anime-Kinofilm bisher rund 17,5 Millionen US-Dollar ein (via Box Office Mojo).

Falls ihr vor dem Kinostart des rund 136 Minuten langen Abendfüllers eure Erinnerungen noch einmal auffrischen möchtet, könnt ihr das bei Crunchyroll tun. Der VoD-Anbieter stellt die beiden Staffeln der Anime-Serie wahlweise mit japanischer und deutscher Synchronisation auf Abruf zur Verfügung.

Die Fünflinge im Hochzeitslook © Negi Haruba,KODANSHA/The Quintessential Quintuplets Production Committee

„The Quintessential Quintuplets Movie“ startet am 28. März 2023 im Rahmen der Crunchyroll Anime Night in den deutschen Kinos.