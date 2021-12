Heute möchten wir euch mit „The Quintessential Quintuplets“ eine romantische Komödie empfehlen, die in der jüngeren Vergangenheit bereits zahlreiche Herzen erobern konnte. Auch uns konnte die Anime-Serie in ihren Bann ziehen, weshalb wir euch nachfolgend drei Gründe nennen möchten, warum auch ihr diesem Werk unbedingt eine Chance geben solltet, falls es bisher an euch vorbeigegangen sein sollte.

Worum geht es in The Quintessential Quintuplets?

Doch bevor wir loslegen, möchten wir für euch die Story der Serie kurz zusammenfassen. Im Mittelpunkt steht der Schüler Fuutaro Uesagi, der aus ärmlichen Verhältnissen stammt. Er lebt gemeinsam mit seinem Vater und seiner kleinen Schwester zusammen, die chronisch pleite sind und jeden Yen zweimal umdrehen müssen.

Doch schon bald könnte sich ihre Lage zum Besseren wenden, denn er erhält ein lukratives Jobangebot. Er soll einigen seiner Klassenkameradinnen Nachhilfe geben, bei denen es sich sehr zu seiner Verwunderung um Fünflinge handelt: Ichika, Itsuki, Miku, Nino und Yotsuba. Diese sind zwar allesamt bildhübsch, haben fürs Lernen allerdings wenig übrig und erhalten eine miserable Note nach der anderen. Ob er ihnen helfen kann, noch die Kurve zu kriegen?

Grund Nr. 1: Interessante Charaktere

Wir haben somit sechs Hauptcharaktere, die allesamt ihre eigenen Stärken und Schwächen haben. Fuutaro ist beispielsweise überaus strebsam, allerdings auch sehr von sich eingenommen. Die fünf Schwestern glauben derweil, dass sie sich alle sehr ähnlich seien, weil sie ja nun einmal Fünflinge sind. Doch vielleicht irren sie sich da ja auch.

Fuutaro und die Fünflinge © Negi Haruba,KODANSHA/The Quintessential Quintuplets Production Committee

Auch wenn es am Anfang nicht unbedingt so wirken mag, haben die fünf jungen Damen ordentlich Potential für spannende Charakterentwicklungen. Obwohl sie alle gleich aussehen, müssen sie sich langsam doch eingestehen, dass sie deshalb nicht gleich sind. Zu sehen, wie sich die Schwestern verändern, wird spannend aufbereitet und zählt zu den größten Stärken der Anime-Serie.

Grund Nr. 2: Die Interaktionen zwischen den Figuren

Damit kommen wir nun auch zu unserem zweiten Punkt. Weil die Charaktere alle ihre persönlichen Eigenheiten haben und sie nicht vor der einen oder anderen Konfrontation zurückschrecken, prallen diese immer wieder aufeinander. Das macht beim Zusehen bereits sehr viel Spaß, wobei gekonnt auf der emotionalen Klaviatur gespielt wird.

Fuutaro und Miku verstehen sind anfangs nicht sonderlich gut © Negi Haruba,KODANSHA/The Quintessential Quintuplets Production Committee

Wir erhalten hiermit also nicht nur kleinere Wortgefechte, die oftmals für etwas Comedy genutzt werden, sondern vor allem viele emotionale Augenblicke. Insbesondere die Momente zwischen Fuutaro und einer der fünf Schwestern gehen zu Herzen. Wenn die Charaktere versuchen, sich ihrer Gefühle bewusst zu werden und versuchen, daran zu wachsen, ist das auch dank der wunderschönen, farbenfrohen Bilder wirklich herzallerliebst anzusehen.

Grund 3: Ein großes Mysterium

Richtig gelesen, „The Quintessential Quintuplets“ zieht seine Faszination auch aus einem großen Mysterium, das im Mittelpunkt der Handlung steht. Bereits am Anfang der Serie erfahren wir, dass Fuutaro letztendlich eine der fünf Schwestern heiraten wird und der Romance-Anime wirft uns immer mal wieder ein paar Brotkrumen zu, welches Paar im Finale gemeinsam vor den Traualtar treten wird.

Mit wem kommt Fuutaro am Ende zusammen? © Negi Haruba,KODANSHA/The Quintessential Quintuplets Production Committee

Wie beispielsweise bei „Detektiv Conan“ macht es wirklich sehr viel Spaß, zu rätseln, wer am Ende der Serie zusammenkommen wird. Wenn ihr in den Episoden ganz genau hinseht, könnt ihr erkennen, für welche Schwester an einem Punkt der Geschichte das Herz besonders hoch schlägt. Warum sich Fuutaro in eines der Mädchen verliebt und mit welchem er zusammenkommt, verraten wir euch an dieser Stelle natürlich nicht.

The Quintessential Quintuplets: Wo ist der Anime in Deutschland verfügbar?

Dafür sagen wir euch, wo ihr die Serie in Deutschland schauen könnt, sollten wir euer Interesse geweckt haben können. Bisher umfasst „The Quintessential Quintuplets“ zwei Anime-Staffeln, die aus jeweils 12 Episoden bestehen. Zudem wurde ein Kinofilm angekündigt, der die Geschichte fortsetzen soll. Ansehen könnt ihr euch die romantische Serie, deren 1. Staffel im Studio Tezuka Productions Co., Ltd. („Astro Boy“) unter der Regie von Satoshi Kuwahara („Adachi and Shimamura“) entstand, bei Crunchyroll. Beim VoD-Service ist ebenfalls Season 2 verfügbar, die von Bibury Animation Studios G.K. („Azur Lane: The Animation“) produziert und von Kaori („Endro!“) inszeniert wurde.

Des Weiteren veröffentlicht KAZÉ Anime die 1. Staffel der Serie gegenwärtig auf Blu-ray und DVD. Volume 1 wurde im Paket mit einem Sammelschuber am 2. Dezember 2021 im Handel veröffentlicht. Volume 2 folgt voraussichtlich am 13. Januar, ehe das finale 3. Volume am 17. Februar erscheinen soll. Die gleichnamige Manga-Vorlage von Negi Haruba umfasst 14 Bände und wurde von 2017 bis 2020 in Japan veröffentlicht. Hierzulande ist die Reihe bei Egmont Manga erhältlich, die bereits elf Bände herausbrachten.