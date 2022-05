One Piece Odyssey: Neue Screenshots und Details zur Story veröffentlicht

Wenn ein Manga beziehungsweise Anime auch nur halb so erfolgreich ist wie der Piraten-Epos One Piece, kommt alle naselang ein dazugehöriges Videospiel auf den Markt, kein Wunder also, dass für die Kreation von Eiichiro Oda quasi im Dauertakt neue Titel angekündigt werden. Das neueste Spiel hört auf den Namen One Piece Odyssey und ist seines Zeichens ein RPG.

Das Game wurde erst im März dieses Jahres angekündigt und mit einem aussagekräftigen Trailer vorgestellt. Gleichzeitig verriet Publisher Bandai Namco, dass das neue One-Piece-Videospiel für den PC, die PS4, PS5 und die Xbox Series X/S erscheinen wird. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht aber leider noch immer aus.

Dafür gibt es nun endlich ein paar Details zu der Geschichte von „One Piece Odyssey“, denn bisher wussten wir über die Handlung im Grunde absolut nichts. Zusätzlich wurden einige neue Screenshots veröffentlicht, die euch schon einmal einen guten Vorgeschmack auf das geben, was da noch in diesem Jahr auf euch zukommen soll.

One Piece Odyssey: Neue Screenshots und erste Details zur Story

Publisher Bandai Namco und Entwickler ILCA haben jüngst mehrere Pressemitteilungen auf den Weg geschickt und dort einige Details zur Story mitgeliefert. So erfuhren unsere englischsprachigen Kollegen und Kolleginnen, dass die Strohhüte in diesem Abenteuer in einen gigantischen Sturm geraten und von diesem komplett verschluckt werden.

In der offiziellen Beschreibung des Titels heißt es, dass die Strohhüte, angeführt von ihrem Kapitän Monkey D. Ruffy, auf einer mysteriösen Insel voll merkwürdiger Natur landen und voneinander getrennt werden. Die Crew macht sich auf eine abenteuerliche Reise voller Wunder, rasender Natur, mächtiger Gegner und verrückten Begegnungen mit den Einheimischen.

One Piece: Ruffys neue Form und die Bedeutung von Freiheit im Piraten-Epos

Auf der offiziellen japanischen Webseite erfahren wir zudem, dass der Name der Insel Waford, Waffled oder zumindest so ähnlich lauten wird. Genau lässt sich das leider nicht sagen, da es immer schwierig ist, aus dem Japanischen zu übersetzen. Die Lokalisierung kann sich also noch ändern.

Außerdem deutet die Homepage an, dass das Schiff der Strohhüte, die Thousand Sunny, in dem Sturm sinkt. Auf der Insel soll es zudem viele Ruinen zum Erkunden geben, Geheimnisse, die entdeckt werden wollen, und Rätsel, die von den Spieler*innen gelöst werden müssen.

Wie genau wir es uns vorstellen dürfen, dass ausgerechnet Ruffy, der gerne Probleme löst, indem er mit dem Kopf durch die Wand stürmt, knifflige Rätsel löst, erfahren wir wohl erst zum Release, doch die Entwickler*innen werden sich schon was einfallen gelassen haben, schließlich stand ihnen Mastermind Oda bei ihrer Schöpfung zur Seite.

One Piece Film Red: Neuer Teaser Trailer zum Anime-Kinofilm enthüllt immens wichtige Figur

Wie wir bereits vor einer Weile berichtet haben, hat Mangaka Eiichiro Oda neue Charaktere und Monster für „One Piece Odyssey“ entworfen, außerdem stammt die Musik im Spiel von niemand geringerem als Motoi Sakuraba, der bereits bei zahlreichen Videospielen für die Musikuntermalung zuständig war und sein Fach entsprechend beherrscht.

Bis das Spiel schließlich veröffentlicht wird, müssen wir uns wohl oder übel noch gedulden, doch zumindest können wir uns bis dahin an den neuen Screenshots erfreuen, die gerade erst veröffentlicht wurden und die ihr hier bestaunen könnt. Und mit großer Wahrscheinlichkeit folgt auch schon bald ein Gameplay-Trailer.

©Bandai Namco.

©Bandai Namco.

©Bandai Namco.

©Bandai Namco.

©Bandai Namco.

©Bandai Namco.

©Bandai Namco.