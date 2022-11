Die Sims 5: Project Rene – Durchgesickerte Screenshots erinnern an Sims 3

Beim „Behind the Sims Summit Stream“-Event zeigte Spieleentwickler Maxis das neueste Werk der Sims-Serie: Sims 5, das unter dem Codenamen „Project Rene“ läuft. Rene spielt dabei auf Wörter wie „Renaissance“, „Renewal“ und „Rebirth“ an.

Damit macht Maxis klar, dass sie ihre berühmte Reihe ganz neu erfinden wollen. Wir erzählen euch, was wir bisher zu „Sims 5“ wissen, wie es aussieht und wann wir mit einem Release rechnen können.

Erste Eindrücke erzeugen Sims 3-Vibes

„Sims 5“ befindet sich noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Im Rahmen des Streaming-Events verriet die Moderatorin, dass Maxis sonst keine so frühen Spielszenen teilt, sie es aber in diesem Fall nicht abwarten können. Die ersten Eindrücke drehen sich voll und ganz um die verschiedenen Einrichtungsmöglichkeiten.

Als eines der Kernelemente in den Sims-Spielen wird es auch dieses Mal reichlich Möglichkeiten geben, der eigenen Inneneinrichtung den ganz eigenen Style zu geben. Einzelne Bestandteile von Möbeln können angepasst werden, wie zum Beispiel die Kopf- oder Endteile von Betten.

Auch farblich steht wieder eine breite Palette zur Verfügung, wir können mit einer Vielzahl von verschiedenen Mustern spielen und zusätzliche dekorative Elemente, wie etwa Sofakissen, frei platzieren. Wer mehr sehen will: Einige Screenshots von einem Spieletest könnt ihr aktuell auf Reddit finden.

Zur Freude der meisten Sims-Fans vermitteln die ersten Spielszenen einen starken Sims 3-Vibe. Auch das beliebte „Erstelle ein Muster“-Tool aus „Sims 3“ wird zurückkommen – mit dem bestimmte Farbpaletten gespeichert werden können, um ein farbliches Thema für einen ganzen Raum umzusetzen.

Releasetermin und zusätzliche Features

Neben dem Muster-Tool wird es auch die Möglichkeiten geben seinen inneren Architekten über verschiedene Plattformen am selben Haus werkeln zu lassen. Apartments, wie wir sie aus dem Addon Großstadtleben von Sims 4 kennen, werden ebenfalls ein Bestandteil des Grundspiels.

Es soll außerdem möglich sein, kollaborativ mit Freunden zu spielen. Dazu, wie genau dieser Multiplayer funktionieren wird, ist Maxis bisher leider nicht ins Detail gegangen.

Auch zum Release wissen wir noch nichts konkretes. Nur, dass wir uns vermutlich noch ein paar Jahre gedulden müssen und frühestens 2024 mit einer Veröffentlichung rechnen können.