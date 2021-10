Sons of the Forest erscheint leider doch nicht mehr 2021, sondern erst 2022. Das haben die Entwickler*innen heute auf Twitter verraten. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten für alle „The Forest“-Fans: Im selben Atemzug wurden nämlich direkt auch noch vier brandneue Screenshots veröffentlicht.

The Forest-Sequel Sons of the Forest kommt erst 2022

Was ist Sons of the Forest? Bei „Sons of the Forest“ handelt es sich um die Fortsetzung des Überraschungshits The Forest, also gewissermaßen „The Forest 2“. Es heißt zwar ein bisschen anders, dürfte aber sehr ähnlich wie der Vorgänger funktionieren: Wir müssen uns im Wald mit allerlei feindseligen Wesen (Kannibalen!) herumärgern, Ressourcen sammeln, eine Behausung bauen und in erster Linie überleben.

Alles, was wir bisher zu The Forest 2 wissen, findet ihr hier:

Sons of the Forest: Story, Gameplay, Release – Alles was wir über The Forest 2 wissen

Offiziell verschoben: Die schlechten Neuigkeiten zuerst – Sons of the Forest kommt nicht mehr 2021. Entwicklerstudio Endnight Games schreibt in einem Statement auf Twitter, dass es wohl eher Anfang bis Mitte 2022 wird, bis es so weit ist. Die Hoffnung auf einen Launch in 2021 habe begraben werden müssen.

Wann kommt The Forest 2? Einen genauen Termin gibt es leider immer noch nicht. Der Plan der Macher*innen lautet, „Sons of the Forest“ in der ersten Jahreshälfte 2022 zu veröffentlichen. Sie wollen in den nächsten Wochen auch einen neuen, dritten Trailer an den Start bringen. Der soll dann auch das exakte Datum verraten.

Es gibt 4 neue Bilder! Die guten Nachrichten lauten: Im selben Atemzug wurden auch noch vier neue Screenshots aus „Sons of the Forest“ veröffentlicht. Die zeigen einige Gegner, Schildkröten, diverse Totenschädel, ein mysteriöses Baumwesen und jede Menge (Mord-)Werkzeug. Das sieht alles schon ziemlich gut aus und lässt den „The Forest“-Fans das Wasser im Munde zusammenlaufen:

Hey Everyone,



Here are some screenshots from our upcoming game Sons Of The Forest.

We had hoped to have the game out this year, but need more time, so it will be early to mid 2022.

Exact date will be announced with our third trailer in the next few weeks. pic.twitter.com/9DWTEVqnZg — Endnight Games (@EndNightGame) October 26, 2021

Wie gefallen euch die Screenshots? Freut ihr euch auf „Sons of the Forest“? Schreibt es uns in die Kommentare.