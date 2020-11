PS5: So ändert ihr die Tastenbelegung eurer Create-Taste für schnellere Screenshots

Mit der PS5 könnt ihr Spiele in hoher Auflösung und dank der verbauten SSD in rasend schneller Geschwindigkeit erleben. Open-World-Spiele erstrahlen auf der Next-Gen-Konsole deshalb in neuem Glanz und das möchte in Form von Screenshots natürlich angemessen festgehalten werden.

Doch wie erstellt man Screenshots überhaupt und wie kann man vielleicht sogar noch spontaner knipsen, um den perfekten Schnappschuss in letzter Sekunde noch schnell festzuhalten. Wir erklären es euch!

PS5: Einfach Screenshots mit der Create-Taste

Auf dem neuen DualSense-Controller für die PlayStation 5 wurde der Share-Button durch die Create-Taste abgelöst. Ihre Funktion ist jedoch nahezu identisch und der Dreh- und Angelpunkt für eure Bilder. Der Create-Button ist gewissermaßen der Auslöser eurer Kamera und muss entsprechend betätigt werden, wenn ihr euch in einem Spiel (oder auch im PS5-Menü) befindet und einen Screenshot machen möchtet.

Die Taste auf der linken Seite eures PlayStation 5-Controller mit den drei Linien ist euer Create-Button. © PlayCentral

Wie ändere ich die Tastenzuordnung meines Create-Buttons? Wie bereits auf der PS4 könnt ihr auch auf der PS5 die Tastenzuordnung eurer Screenshot-Taste ändern und damit auch die Auslösezeit verkürzen. In der Standardeinstellung müsst ihr den Create-Taste nämlich gedrückt halten, um einen Screenshot zu machen. So ändert ihr die Tastenbelegung:

Geht ins Menü eurer PS5. Wählt im untersten Menüpunkt Aufnahmen und Übertragungen den Reiter Aufnahmen. Wählt unter Tastenzuordnung die Einstellung Einfache Screenshots aus.

Anschließend müsst ihr den Create-Button nur einmal drücken und schon macht ihr direkt einen Screenshot vom Geschehen. Für das Create-Bedienelement müsst ihr die Taste danach gedrückt halten und zweimalig drücken, falls ihr nachträglich einen Videoclip aufnehmen möchtet.

Mit der Option Einfache Screenshots könnt ihr spontaner Screenshots erstellen, präferiert ihr schnelle Videos könnt ihr die Tastenbelegung auf Leichte Videoclips ändern. © PlayCentral

Was kann der Create-Button noch?

Der Name der Taste kommt nicht nur daher, da ihr dadurch Screenshots oder Videoclips kreiert werden könnt. Es lassen sich auch anschließend weitere Einstellungen vornehmen, bevor ihr die Aufnahmen mit der Welt über eure verknüpften Social-Media-Kanäle teilt. Im Bedienelementfeld des Create-Buttons stehen euch deshalb weitere Funktionen zur Verfügung, wie:

Screenshots aufnehmen

4K-Videoaufnahmen tätigen

Live-Übertragung via Twitch oder YouTube starten

Live-Gameplay über Partys teilen

Screenshots zuschneiden und beschriften

Aufnahmen via Social Media teilen

Bild- und Videodateiformate anpassen

Mikrofon- und Partyeinstellungen tätigen