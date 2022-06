One Piece Film Red erhält stylisches Musikvideo zum Titelsong

Mittlerweile dauert es nicht mal mehr ganz zwei Monate, bis One Piece Film Red am 6. August in den japanischen Kinos startet. Die neuste Vorschau zeigt zwar wie es scheint kein neues Material direkt aus dem neuen Kinoabenteuer des Hit-Franchises – das wurde schon ein paar Tage zuvor mit einem neuen One Piece Trailer erledigt. Dafür dreht es sich komplett um die neue Figur des Animefilms, und stellt bei der Gelegenheit gleich nochmal ihre Gesangsstimme zur Schau.

Denn es handelt sich hier um das Musikvideo zum Titellied von „One Piece Film Red“, das aus dem japanischen übersetzt den Titel „Ein neues Zeitalter“ trägt. Die Sängerin Ado wird man im Film allerdings deutlich mehr hören als nur bei diesem einen Lied, denn sie liefert auch gleichzeitig die Gesangsstimme für die neue Figur Uta, die in „One Piece Film Red“ zum ersten Mal auftritt.

Aus der Vergangenheit von One Piece

Ist der Charakter auch neu, hat Uta aber eine wichtige Verbindung zu mindestens zwei Personen aus dem One Piece-Universum: Sie ist offenbar nicht nur eine alte Bekannte von Ruffy aus Kindestagen, sondern auch die Tochter von Shanks, der alleine wegen ihr auch noch auf den Plan treten dürfte.

Diese tatkräftige Unterstützung kann sie wohl auch gebrauchen, denn wegen ihrer besonderen Stimme sind ihr verschiedene Gruppen auf den Fersen.

„One Piece Film Red“ ist der mittlerweile 15. Kinofilm zum von Eiichiro Oda erdachten Anime- und Manga-Phänomen One Piece, das derzeit so beliebt scheint wie nie.

Fans können sich neben dem neuen Film unter anderem auch auf ein Videospiel und eine Realverfilmung auf Netflix freuen. Der One Piece-Manga dagegen wird bald einen Monat pausieren, aber als Vorbereitung auf das große Finale.

Regie bei „One Piece Film Red“ führt Gorô Taniguchi, der sich vor allem durch Code Geass einen Namen gemacht hat. Seine Beteiligung an One Piece vorher war zwar einmalig, reicht dafür aber sehr weit zurück. Denn Taniguchi hat bei nichts Geringerem als der ersten animierten „One Piece“ Umsetzung Regie geführt, der OVA „Defeat the Pirate Ganzack!“

Für Drehbuchautor Tsutomu Kuroiwa liegt die Arbeit an „One Piece“ dagegen nicht so weit zurück: Er schrieb schon den 13. Kinofilm zum Anime „One Piece Film: Gold“.

Die Premiere von „One Piece Film Red“ am 6. August 2022 gilt nur für die japanischen Kinos. Wann der Film nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt. Wenn es diesbezüglich Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de.