One Piece kündigt Livestream und mehr zum One Piece Day an

One Piece hat offenbar Großes vor. Weil das gebührend gefeiert werden soll, gibt es jetzt schon einen Countdown samt kompletter Teaser-Webseite für den großen „One Piece Day“. Der findet am 22. Juli statt und unter anderem erwartet uns dabei ein Livestream sowie die Weltpremiere des neuen Films „One Piece: RED“.

One Piece Day findet am 22. Juli statt und der Countdown läuft

Darum geht’s: Zur Feier des Jubiläums wird in Japan und weltweit am 22. Juli der sogenannte One Piece-Tag abgehalten. Dabei handelt es sich zwar nicht um einen regulären Feiertag, aber dafür werden uns jede Menge Neuigkeiten präsentiert. Jetzt gibt es unter onepiece-day.com sogar schon eine eigene Teaser-Webseite, die auf das Event vorbereitet.

Was erwartet uns? Der Countdown läuft: Es dauert nur noch 44 Tage, bis der „One Piece“-Tag stattfindet. Dann soll es unter anderem einen Livestream auf dem offiziellen YouTube-Kanal von „One Piece“ geben. Dabei dürften anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Manga einige Überraschungen anstehen.

One Piece: Red – Deutet neue Promo den Einsatz von Gear 5 im Film an?

Eine davon kennen wir bereits: Der Starttermin beziehungsweise die Weltpremiere des neuen One Piece-Films RED findet ebenfalls an genau diesem Tag statt. Alles andere wäre schließlich unpassend gewesen. Es gibt auch schon einen neuen Trailer zum Film, der etwas mehr Einblicke in die Story rund um Uta, die Tochter von Shanks, gewährt. Seht euch den Trailer an:

Noch lange nicht alles: Wie wir wissen, erscheint mit One Piece Odyssey außerdem ein waschechtes neues JRPG aus dem One Piece-Universum. Dann wäre da noch die Netflix-Serie mit echten Schauspieler*innen, zu der kürzlich erst ein Mini-Making-of der Kulissen veröffentlicht wurde. Schließlich befindet sich ein Sammelkartenspiel in der Mache. Am 22. Juli dürfte also einiges zu sehen sein.

Worauf freut ihr euch am meisten? Was erhofft ihr euch noch vom One Piece-Tag? Schreibt es uns in die Kommentare.