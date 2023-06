Wo ist Koltin? – Episode in Zelda: Totk lösen – Auf der Suche nach dem Mayoi-Händler

Nachdem ihr in Zelda Tears of the Kingdom die Episode Suche das Mayoi-Signum abgeschlossen habt, folgt direkt die Quest Wo ist Koltin?, die ihr in wenigen Minuten absolvieren könnt. Diese Zeit solltet ihr unbedingt investieren, da ihr mit Abschluss der Aufgabe Koltin als Mayoi-Händler freischaltet und dadurch unter anderem an das Geister-Set gelangen könnt.

Wo ist Koltin in Zelda: Tears of the Kingdom?

Koltin erklärt euch mit Abschluss der vorherigen Quest, dass er zum Dorf Taburase in Akkala aufbrechen möchte. Er wird euch über seinen Aufenthaltsort auf dem Laufenden halten.

Sucht also als Kotlins Bruder Kilton in Taburasa auf, um sich nach dem Verbleib des Händlers zu erkundigen. Oder ihr folgt einfach unserem Guide, in welchem wir euch direkt verraten, wo ihr Koltin finden könnt. Euer Ziel liegt in der Akkala-Hochebene, südöstlich vom Todesberg. Auf dem Ulri-Berg, wenige Meter vom hiesigen Turm (3662, 2064, 0168), taucht der Verkaufsstand auf, aber nur am Abend.

Tipp: Dauert es bei euch noch ein wenig bis zum Abend, könnt ihr ganz bequem an einem Lagerfeuer warten. Nutzt Holz und einen Feuerstein aus eurem Inventar, um damit ein Feuer zu entzünden, an dem ihr bis zum Abend warten könnt.

Tauscht Mayoi-Signa ein

Habt ihr Koltin gefunden, bietet er euch Geisterkleider an, natürlich nur gegen einige Mayoi-Signa!

Damit ist die Episode Wo ist Koltin? bereits geschafft. Ab sofort könnt ihr den Händler mit seinem Stand an verschiedenen Stellen in Hyrule finden.

Handelt ihr mit ihm, bietet er euch eine Moblin-Maske gegen 2 Mayoi-Signa an. Tragt ihr diese Maske, halten euch Moblins für einen der ihren.

Nach dem Kauf verrät euch Koltin, dass er nach dem Verzehr des ersten Exemplars die Nähe von Mayois spüren könne. Ab sofort kann er euch also sagen, wo ihr weitere Mayois finden könnt.

Im Tausch gegen zwei weitere Mayoi-Signa bekommt ihr nun 3 Hinox-Fußnägel. Spannend wird es mit der nächsten Stufe. Ihr erhaltet das Geistergewand gegen 3 Mayoi-Signa. In der folgenden Tabelle haben wir euch alle Gegenstände aufgelistet, die ihr von Koltin erhalten könnt. Dafür müsst ihr allerdings eine ganze Menge Mayoi-Signa bei ihm abliefern.

Gegenstände, die ihr für Mayoi-Signa erhaltet:

Anzahl Mayoi-Signum Gegenstand 1x Mayoi-Signum Bokblin-Maske 2x Mayoi-Signum Moblin-Maske 2x Mayoi-Signum 3x Hinox-Fußnagel 3x Mayoi-Signum Geistergewand 3x Mayoi-Signum 8x Feuer-Flederbeißerauge 3x Mayoi-Signum Echsalfos-Maske 3x Mayoi-Signum 5x Eis-Echsalfos-Schwanz 4x Mayoi-Signum Geister-Hakama 4x Mayoi-Signum Weißer-Leune-Massivhorn 4x Mayoi-Signum Horrorblin-Maske 4x Mayoi-Signum 2x Gleeok-Flügel 4x Mayoi-Signum Weißer-Leune-Maske 4x Mayoi-Signum 3x Gleeok-Donner-Horn 5x Mayoi-Signum Geisterkopfschmuck 101x Mayoi-Signum Koltins handgefertigter Stoff

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!