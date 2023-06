Suche das Mayoi-Signum in Zelda: Totk lösen – Bringt Koltin ein Mayoi-Signum

Die Episode Suche das Mayoi-Signum in Zelda Tears of the Kingdom startet ihr in der Region Eldin. Sucht hier am besten den Stall des Waldes in der Schlucht von Eldin auf. Direkt daneben liegt der Minsh-See, an deren nördlichen Seite ihr auf Kilton trefft. Ganz in der Nähe befindet sich übrigens der Ekotsi’u-Schrein. Habt ihr diesen bereits antiviert, könnt ihr euch bequem dorthin teleportieren.

Kaum habt ihr Kilton angesprochen, kommt sein Freund Koltin aus einer Höhle heraus. Wir erfahren, dass er zum Satori werden möchte, er müsse nur an ein Mayoi-Signum gelangen.

In der Höhle hinter ihm soll ein Mayoi leben – ein Wesen, das genauso leuchtet wie ein Satori.

Das Mayoi hänge allerdings unerreichbar hoch an der Wand und bewegt sich blitzschnell weg, wenn man ihm zu nahe kommt. Natürlich bekommen letztendlich wir den Auftrag, Koltin ein Mayoi-Signum zu überreichen.

Suche das Mayoi-Signum

Damit startet die Episode Suche das Mayoi-Signum. Besitzt ihr bereits ein Mayoi-Signum, könnt ihr dieses direkt Koltin überreichen, womit die Quest bereits erfolgreich absolviert wäre, andernfalls geht es für euch jetzt in die Höhle am Minsh-See.

Die Höhle ist nicht groß und besteht nur aus einer Kammer, in der sich das Mayoi befindet. Erblickt es euch, verschießt es große, recht harmlose Wasserblasen auf euch. Schießt am besten einen Pfeil auf das Wesen, um es zu schwächen und somit das Signum zu erhalten. Sobald ihr erfolgreich gewesen seid, lauft zurück zu eurem Auftraggeber.

Dieser freut sich über euer Geschenk und überreicht euch als Belohnung eine Bokblin-Maske. Wenn ihr diese anlegt, halten euch Bokblins für einen der ihren, solange ihr ihnen nicht zu nahe kommt.

Koltin verrät euch jetzt außerdem, dass er Sachen sammelt, die einen wie Monster aussehen lassen oder Original-Monsterteilen sehr ähnlich sehen.

Nachdem Koltin das Signum verspeist hat, bemerkt er zwar ein kurioses Gefühl, allerdings benötige er viel mehr Signa, um sich weiter dem Satori-Zustand zu nähern.

Anschließend erklärt er seinem Freund, dass er sich auf Reisen begeben wird, um Mayoi-Signa zu sammeln. Ab sofort könnt ihr Koltin also weitere Exemplare bringen, um neue Belohnungen zu erhalten.

Kilton hingegen möchte zum Dorf Taburase in Akkala aufbrechen. Er wird euch über seinen Aufenthaltsort auf dem Laufenden halten. Damit ist die erste Quest der .Episode abgeschlossen und es startet die Quest Wo ist Koltin?

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!