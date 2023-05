So löst ihr die Rätsel im Orom-waka-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom

Der Orom-waka-Schrein ist einer der vielen Orte in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, wo ihr euch ein Segenslicht verdienen könnt. Der Schrein befindet sich im nördlichen Teil vom Tabanta-Grenzland und konfrontiert Link mit der Herausforderung Rasanter Aufstieg. Wie ihr die löst, verraten wir euch in diesem Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: Die Rätsel im Orom-waka-Schrein lösen, so geht´s

Westlich vom Hyrule-Gebirge befindet sich das Tabanta-Grenzland. Folgt dort der einzigen Straße am Gissa- sowie am Schnepfenhügel vorbei und über die Kommori-Brücke. Links vom Wegrand erscheint schließlich der Orom-waka-Schrein, der von einigen Dornenranken beschützt wird, die ihr aber mit jeder Form von Feuer zerstören könnt.

Orom-waka-Schrein – Erster Raum

Sobald ihr den Schrein betreten habt, seht ihr links eine riesige Zielscheibe und findet rechts zwei Raketen. Was ihr nun tun sollt ist den meisten von euch wahrscheinlich längst klar. Schnappt euch eine der Raketen und befördert sie über die Rampe vor der Zielscheibe in eben diese, damit sich das Gitter in der Wand öffnet und ihr den Raum verlassen könnt.

Nutzt dafür wieder einmal die Ultra-Hand und platziert eine der Raketen leicht angeschrägt auf der Rampe, so dass sie auf die Zielscheibe gerichtet ist. Ihr könnt die Rakete genau mittig platzieren, auch wenn das kein Teil der Rampe selbst ist, dadurch ist euch ein Volltreffer bereits garantiert und eurem Vorankommen steht nichts mehr im Weg.

Orom-waka-Schrein – Zweiter Raum

Eine steile Schiene, die nach oben führt, und eine Lore, die nutzlos darauf herum steht. Was tun? Ganz einfach. Raketenwissenschaftler*in werden. Schnappt euch eine der Raketen im ersten Raum und platziert diese an der Lore. Daneben, links oder rechts, oder dahinter ist egal, Hauptsache, die Rakete zeigt nach vorne und wurde via Ultra-Hand mit der Lore verbunden.

Alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist, in die Lore zu steigen und die Raketen mit einem freundlichen Klaps anzuwerfen. Diese werden euch mit Supertempo nach oben befördern, wo ihr schließlich das letzte Rätsel in diesem Schrein lösen müsst und zudem eine Truhe erreichen könnt, die einen Rhodonit enthält. Natürlich erneut mit Raketenkraft zu erreichen.

Orom-waka-Schrein – Dritter Raum

Um die Truhe im dritten Raum erreichen zu können, platziert ihr eine Lore unter der Plattform, auf welcher die Kiste steht, jedoch so, dass sie an der Plattform vorbeifliegen kann und nicht von unten dagegen knallt. Bringt eine oder zwei Raketen an der Lore an, aktiviert die Düsen und fliegt hoch, wo ihr, oben angekommen, aus der Lore springt und zur Plattform hinuntergleitet.

Mit dem Rhodonit in der Tasche geht es via Sinkflug zurück nach unten, wo ihr drei Raketen seht, die bereits auf einer Rampe vorbereitet wurden. Um auf die andere Seite zu gelangen und diesen Schrein damit abzuschließen, müsst ihr eine der Loren mit der Ultra-Hand nehmen und diese auf der Rampe platzieren.

Verbindet nun Lore und Rakete miteinander und stellt erneut sicher, dass die Rakete nach vorne gerichtet ist, damit sie euch auf die andere Seite bringt und nicht irgendwohin. Steigt dann abermals in die Lore, aktiviert die Rakete und ihr werdet überschnell zum Ziel katapultiert, wo die Belohnung in Form von einem Segenslicht bereits auf euch wartet.

