Der Stolz der Gerudo: Gerudo-Messer und -Schild für die Quest finden, so geht´s

Der Recke Link ist in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ein schwer beschäftigter Mann, der im Dauertakt allerlei große sowie auch kleine Quests erfüllen muss. Eine davon: Der Stolz der Gerudo.

In diesem Guide zu Nintendos Action-Adventure wollen wir euch ganz genau verraten, wie ihr diese Mission annehmt und wie ihr unter anderem das Gerudo-Messer und den Gerudo-Schild finden könnt.

Gerudo-Messer und Gerudo-Schild in Zelda Tears of the Kingdom finden (Lösung)

Bevor ihr überhaupt die Chance habt, die Quest Der Stolz der Gerudo zu absolvieren, müsst ihr erst einmal die Mission Die verschwundene Besitzerin abgeschlossen haben, die in Gerudo-Stadt wartet.

Während dieser optionalen Quest müsst ihr die Ladenbesitzerin Aisha in der Wüste vor einem mächtigen Moldora beschützen. Habt ihr das getan, und die Gerudo ist wieder sicher zuhause, könnt ihr die Folgequest annehmen.

Für Moldora muss Link ein Gerudo-Meesser, einen Gerudo-Schild, zehn Feuersteine und vier Diamanten finden. Keine leichte Aufgabe, doch mit unserem Guide gar kein Problem.

Sobald ihr die Quest Die verschwundene Besitzerin abgeschlossen habt, sprecht noch einmal mit Aisha. © Nintendo

Der Stolz der Gerudo: So findet ihr ein Gerudo-Messer

Die größten Probleme haben Spieler*innen erfahrungsgemäß mit dem Auffinden von einem Gerudo-Messer, ist diese Waffe doch ziemlich selten und dementsprechend auch nützlich. Hier ein paar Tipps:

Ein Gerudo-Messer ist gar nicht so leicht zu finden. © Nintendo

Der Stolz der Gerudo: So findet ihr einen Gerudo-Schild

Das Gerudo-Messer ist natürlich nur die halbe Miete, für die Schatzwaffen, die euch Aisha herstellen kann, braucht ihr auch einen Gerudo-Schild und der lässt sich ebenfalls nicht ganz so einfach finden.

Manche Feinde in der Gerudo-Hochebene und in der Gerudo-Wüste lassen diesen Schild gelegentlich fallen.

und in der lassen diesen Schild gelegentlich fallen. Genau wie das Gerudo-Messer wird der Gerudo-Schild ab und an von Raubschleimen in den Wüstenhöhlen fallen gelassen.

fallen gelassen. Am Ende von der Quest Der wahre Heldenmut findet ihr diesen Schild ebenfalls: Der wahre Heldenmut: Alle 7 Kugeln der Kriegerinnen in Zelda Tears of the Kingdom finden .

. Wenn ihr euch im Verlauf der Gerudo-Quest Riju aus Gerudo-Stadt auf die Schlacht vorbereitet, sucht Padoru auf, um euch mit Ressourcen einzudecken, darunter auch ein Gerudo-Schild.

auf die Schlacht vorbereitet, sucht Padoru auf, um euch mit Ressourcen einzudecken, darunter auch ein Gerudo-Schild. Lasst euch in Ost-Gerudo von einem Sandstrudel verschlucken und ihr erreicht die Alte Altarruine, wo der Schild in einer Truhe gefunden werden kann.

In Alte Altarruine findet ihr definitiv einen Gerudo-Schild. © Nintendo

Der Stolz der Gerudo: 3x Diamanten und 10x Feuersteine finden

Sobald ihr das Gerudo-Messer und den Gerudo-Schild gefunden habt, benötigt ihr noch 3x Diamanten und 10x Feuersteine, damit Aisha sowohl Schatzsäbel als auch Schatzschild herstellen und euch geben kann.

Die Feuersteine dürften dabei kaum das Problem sein, schließlich enthält jeder zweite Erzbrocken dieses Gestein. In jeder Höhle lassen sich entsprechende Erzbrocken finden, die Suche sollte also nicht lange dauern.

Diamanten sind hingegen deutlich seltener zu finden, können in seltenen Erzbrocken aber dennoch gefunden werden. Außerdem verkauft euch Gonguron in Goronia Diamanten für 3.000 Rubine.

Folgend findet ihr eine kleine Liste mit Missionen sowie Schreinen, wo ein oder sogar mehrere Diamanten gefunden oder als Belohnung ausgehändigt werden:

Weitere Fundorte für Diamten und Tipps und Tricks, wie ihr die seltene Ressource farmen könnt, findet ihr in unserem separaten Guide Diamanten in Zelda: Tears of the Kingdom: So findet ihr die seltene Ressource.

Diamanten sind selten, aber dennoch leicht zu erhalten. © Nintendo