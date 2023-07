Meine kleine Monstersammlung 1, 2, 3, 4 und 5 – Wo finde ich die Monster? TotK

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (TotK) gibt es viele episodische Quests, die aufeinander aufbauen. In Taburasa gibt es ebenfalls eine solche Quest.

In dieser Lösung erfahrt ihr, wie ihr die Episoden rund um Kilton und Dumsda löst, die euch mit einer kleinen Suche nach Monstern beauftragen. Ihr erfahrt alles zu den Episoden: Meine kleine Monstersammlung.

Meine kleine Monstersammlung in TotK

Wo erhalte ich die Episodenquest: Meine kleine Monstersammlung? Falls ihr den Turm in Akkala noch nicht freigeschaltet habt, ist es jetzt höchste Zeit dafür. Hier findet ihr den Lösungsweg zum Turm auf dem Ulri-Berg.

Von hier aus könnt ihr entspannt Richtung Taburasa in den Süden gleiten. Kilton und Dumsda stehen an der Bühne im Norden der Stadt.

Hier findet ihr die Bühne in Taburasa. © Nintendo/PlayCentral.de

Worum gehts? Kilton fragt Dumsda, ob er diverse Skulpturen für ihn anfertigen kann. Doch Dumsda benötigt für jede Skulptur erst einmal ein passendes Foto, damit er keine Details vergisst.

Und hier kommen wir ins Spiel. Im Endeffekt benötigen wir für jede der fünf Quests nur ein Foto und dann können wir sie bei Kilton und Dumsda abgeben. Nach der Fertigstellung der Skulpturen müssen wir sie nur noch auf die Bühne stellen und die jeweilige Quest ist durch.

Meine kleine Monstersammlung 1 – Bokblin

Bedenkt, dass ihr für den erfolgreichen Abschluss dieser Episode das Fotomodul freigeschaltet haben müsst. Sonst geht es nicht.

Für Meine kleine Monstersammlung 1 benötigen wir schlichtweg ein Bild von einem Bokblin. Ihr findet sie überall auf der Weltkarte, zum Beispiel an diversen Außenposten im Inneren Hyrule.

Wenn ihr die episodischen Quests „Angriff auf…“ meistert, befindet sich unter der Monsterhorde auch immer nochmal ein Bokblin, den ihr nebenher abknipsen könnt.

© Nintendo/PlayCentral.de

Fliegt beim Spähposten mit den Turm in die Luft und haltet Ausschau nach einem feindlichen Posten. Oder sucht einfach direkt in der Akkala-Hochebene um die Ecke.

Lauft nun zu Kilton und überreicht ihm das Bild. Dumsda baut die Puppe und ihr stellt sie auf die Bühne – das wiederholt ihr jetzt nach jedem abgelichteten Monster in den Folgequests.

Meine kleine Monstersammlung 2 – Bokblin

In der nächsten Quest Meine kleine Monstersammlung 2 benötigen wir das gar nicht gruselige Antlitz eines Horrorblins. Und das geht super schnell, indem wir zum Turm auf dem Sahasra-Hügel reisen.

© Nintendo

Lauft nordwestlich vom Turm weg und dreht euch um. Lauft unterhalb des Turms in die Höhle. Sie beherbergt einige der gruseligen Viecher. Legt die Höhle frei und lauft rein. Da sind sie auch schon!

Bedenkt obendrein: Ihr braucht sie gar nicht zu bekämpfen. Ihr könnt auch lediglich ein Foto aus der Ferne schießen. Das geht schneller. Danach ziehen wir von dannen. Idealerweise direkt mit dem Teleporter, ebenfalls um Zeit zu sparen. Aber wartet noch kurz!

Meine kleine Monstersammlung 3 – Bokblin

Wenn ihr nämlich schon mal hier seid, könnt ihr sogleich die Quest Meine kleine Monstersammlung 3 mitnehmen. Dann braucht ihr sie später nur noch abzugeben und die Zeitersparnis ist noch größter!

Direkt westlich vom Sahasra-Turm schlummert ein Biwarok. Erweckt ihn kurz zum Leben und schießt das Foto mit dem Fotomodul.

© Nintendo/PlayCentral.de

Auch hier gilt, dass ihr ihn nicht zwangsweise ausschalten müsst – ihr könnt es aber dennoch jederzeit ausprobieren.

Damit hätten wir schon mal 3 von 5 Quests abgeschlossen. Es geht gut voran!

Meine kleine Monstersammlung 4 – Gigama

In der Nachfolgequest Meine kleine Monstersammlung 4 wartet ein ganz übler Zeitgenosse darauf, von uns gefunden und fotografiert zu werden. Die Rede ist von Gigama.

Dieses fiese Abbild eines echten Scheusals findet ihr im Untergrund. Auf der nachfolgenden Karte haben wir euch einen der Fundorte eingezeichnet.

© Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr schon die Verlassene Zentralmine freigeschaltet habt, müsst ihr von hier aus ein Stück nördlich reisen. So kommt ihr schließlich zum gesuchten Fundort.

Mehr zum Thema Gigama und wie ihr ihn mit einfachen Mitteln ausschalten könnt, erfahrt ihr in unserem Guide.

Meine kleine Monstersammlung 5 – Griock-König

Und dann wäre da noch der König der Könige: Kilton möchte selbstredend ein Bild vom stärksten Feind überhaupt – ihr sollt einen Griock-König fotografieren.

© Nintendo/PlayCentral.de

Wie das geht und wie ihr überhaupt einen Griock-König zu Gesicht bekommt, verraten wir euch in unserem separaten Guide. Hier lernt ihr obendrein, wie ihr ihn nebenher vernichten könnt. Denn am Ende ist ein Griock-König auch nur ein Monster, das es zu erledigen gilt!

Lohnt sich die Quest?

Gibt es eine Belohnung? In der Tat, es gibt sogar eine saftige Belohnung am Ende der Questline. Es gibt immer wieder Monsteressenzen, die ihr zum Kochen verwenden könnt.

Nach der 2. Aufgabe mit dem Horrorblin erhaltet ihr obendrein eine Schleich-Monstersuppe (30 Min.).

Außerdem erhaltet ihr einen Monstersattel und Monsterzaumzeug für euer Pferd.

Und nach dem Abschluss der letzten Aufgabe gibt es sogar einen äußerst seltenen Diamanten, den ihr für viel Geld verkaufen könnt.

Wenn ihr noch mehr Hilfen braucht und hier und da in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, dürfte euch unsere Komplettlösung behilflich sein.

Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel, die wir für euch zusammengefasst haben. Weiterhin viel Spaß mit TotK!