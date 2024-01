LEGO Fortnite Roadmap für 2024 – Lenkrad und mehr: Was ist geplant?

Was gibt es Neues in LEGO Fortnite im Jahre 2024? Hat das Entwicklerstudio viele Pläne für den Inhalt des Spiels?

Wir verraten euch hier, was ihr alles in nächster Zeit von der LEGO-Adaption in Fortnite erwarten dürft und wie es mit dem Game in 2024 weitergeht.

LEGO Fortnite in 2024: Roadmap

Aber so viel vorab. Es gibt keine offizielle Roadmap von Epic Games. Doch wir können euch hier alle Informationen liefern, die bislang durchgesickert sind oder die die Dataminer schon jetzt in den Daten des Spiels gefunden haben.

Und so viel vorab. Das ist schon eine ganze Menge. So hat zum Beispiel iFireMonkey einiges geteilt, was der User in den Spieldaten ausfindig machen konnte.

Epic Games bestätigt folgende Inhalte

Welche Inhalte hat Epic Games bestätigt? Und ja, es gibt da auch so einiges, was von offizieller Seite aus geplant ist.

Ein Update wird unter anderem das heiß begehrte Lenkrad für Fahrzeuge mitbringen, damit ihr eure Autos und Flugzeuge bald einfacher steuern könnt. Wir können zwar einen eigene Lenkung bauen, das ist aber nicht so ideal wie ein echtes Lenkrad.

Der zugehörige Posting von Epic Games wurde wieder gelöscht, doch das Team weiß Bescheid und wird das Feature sicher irgendwann integrieren.

© Epic Games/LEGO Group

Unbestätigte Inhalte für LEGO Fortnite

Neue Monster!

LEGO Fortnite wird neue Monster bekommen und das nicht wenige! Es gibt ein paar spannende Neuigkeiten. Einige bekannte Monster bekommen eine Art Rift-Version. Damit sind wohl die bekannten Fortnite-Risse gemeint. Das lässt auf ein ganz neues Biom schließen, wo diese dann rumlaufen werden.

Schaut mal in unsere Liste, die alle neuen Monster aufzeigt, die wohl fürs Game geplant sind:

Fledermaus (Bat)

Schwarzbär (Black Bear)

Braunbär (Brown Bear)

Bergkuh (Mountain Cow)

Reh (Deer)

Adler (Eagle)

Elch (Elk)

Schlange (Grass Snake)

Hornkäfer (Horn Beetle)

Hornkäfer: Miniboss (Miniboss Horn Beetle)

Eisbär (Polar Bear)

Schwein (Pig)

Möwe (Seagull)

Skelettbär (Skeleton Bear)

Swooper (Swooper)

Skelettwolf (Skeleton Wolf)

Waldbeamer (Forest Beamer)

Eisbeamer (Ice Beamer)

Big Foot (Big Foot)

Rissroller (Rift Roller)

Rissbeamer (Rift Beamer)

Rissbrut (Rift Brute)

Riss-Minenskelett (Rift Skeleton Miner)

Piratenkapitän (Pirate Captain)

Untoter Piratenkapitän (Undead Pirate Captain)

Piratenfutter (Pirate Fodder)

Banditenboss (Bandit Boss)

Hier gibt es definitiv ein paar bemerkenswerte Einträge und ein paar Variationen bestehender Feinde, die für Abwechslung sorgen werden. Die Piraten könnten im Rahmen eines Events integriert werden oder zu einer speziellen Quest gehören.

Quest-NPCs

Und apropos Quest: Es wird weiterhin Battle-Pass-Aufgaben geben. Doch nicht nur das. Es wird mit ziemlicher Sicherheit zu Ingame-Quests kommen, die wir im Spiel annehmen und dann als Aufgaben abschließen können.

Es sind nämlich ganz neue Quest-NPCs in den Spieldaten aufgetaucht, die wir aufsuchen und mit denen wir Handel treiben können – darunter Duke Morimer Toujours der Zweite und Margot die Hexe.

Quests werden uns auf eine große Reise schicken. © LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Händler-NPCs

LEGO Fortnite bekommt Wölfe, Füchse und Waschbären, allerdings in einer abgewandelten Form: als Verkäufer-NPCs.

Hier könnt ihr dann eure Rohstoffe zum Bauen, Werkzeuge oder Waffen kaufen und verkaufen.

Es macht den Anschein, als könnte es hier jeden Tag neue Dinge geben, die wir dann tauschen können. Einige Läden werden sich auf bestimmte Items spezialisieren.

Waschbären: Tauscht jedes Items (zufällig)

Wolf: Tauscht Waffen

Fuchs: Tauscht Essen

LEGO Fortnite x Ninjago

Ein Leaker hat zudem herausgefunden, dass Epic Games und LEGO Group scheinbar eine Kooperation mit LEGOs „Ninjago“ planen.

Die Ninjago-Inhalte werden wohl irgendwann im Laufe des Jahres integriert und das scheinbar recht früh in der ersten Saison. Darunter befinden sich General Vex und seine Blizzard-Soldaten.

General Vex aus LEGO Ninjago. © LEGO Group

Aber was meint ihr? Welche Inhalte würdet ihr euch noch so für LEGO Fortnite wünschen? Schreibt es in die Kommentare und diskutiert mit uns!