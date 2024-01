Auto lenken: Wie kann ich ein Auto mit Lenkrad bauen? – LEGO Fortnite

In LEGO Fortnite gibt es die Möglichkeit, mit LEGO-Klemmbausteinen Autos zu bauen. Aber das ist auf den ersten Blick gar nicht mal so einfach. Wie können wir ein Auto bauen, das fährt und das wir obendrein ganz normal steuern können?

In dieser Lösung verraten wir euch, was ihr braucht, um mit einem Auto durch die Lande zu sausen. Es gibt nämlich einen Kniff, wie ihr ein Auto bauen könnt, das ihr auch lenken könnt.

Wie baue ich ein Auto in LEGO Fortnite?

Um ein Auto in LEGO Fortnite zu bauen, benötigt ihr die Materialien, die ihr in dem Baureiter „Spielsachen“ findet. Öffnet also das Baumenü und wechselt zu diesem Reiter, wo ihr alle nötigen Dinge findet.

Im Endeffekt könnt ihr ein Auto so konzipieren, wie ihr es für richtig haltet. Das einfachste Auto besteht aus einem Basisteil und vier Reifen.

Für die 4x Reifen benötigt ihr allerdings Weichholz und das müsst ihr erst einmal beschaffen. Hier in dieser Lösung erfahrt ihr ausführlich, wie ihr an ausreichend Weichholz herankommt:

Besorgt euch zudem viel Holz und Granit, denn das werdet ihr brauchen. Genauso wie Sprengstoff und Fackeln.

Auto bauen: die richtige Konstruktion

Wenn ihr nun alle nötigen Materialien habt, geht es an die eigentliche Konstruktion. Wir zeigen euch hier, wie ein richtiges Auto aussehen könnte. Das fährt nicht nur, ihr könnt das Auto obendrein ricdhtig lenken.

Was ist das Problem mit den Autos? Das ganze Thema ist sehr kompliziert, da es kein Lenkrad im eigentlichen Sinne gibt. Und obendrein werden alle Düsen gleichzeitig aktiviert, wenn wir einen verbauten Schalter betätigen. Deshalb müssen wir ein Auto bauen, dass zwei separate Lenkerdüsen in einem Käfig hat. Nur so können wir das Problem umgehen und es lenken.

Auto bauen: Schritt 1

In dieser Anleitung erfahrt ihr deshalb punktgenau, wie ihr ein solch funktionierendes Auto baut. Los gehts!

Platziert zunächst eine Basis: ein Dynamisches Fundament Setzt eine Burgwand nach vorne und zwei Burgecken davor, die leicht einseitig überstehen.

© LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Baut nun eine weitere Burgwand in der Mitte vor der großen Wand, lasst jedoch 1x Platz zur Wand frei. Platziert nun eine gelbe Wand links und eine rechts von der mittigen Burgwand.

© LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Schnappt euch jetzt den sogenannten Eleganten Zaun, den ihr vor die gelben Wände platziert. Insgesamt vier Stück der Eleganten Zäune müsst ihr über- und nebeneinander verbauen, damit die gelbe Wand hinter den Zäunen verschwindet und ihr ein viereckiges Gerüst habt, das komplett dicht ist.

© LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Baut nun eine Burgwand auf die Gelbe Wand, also auf beide Wände, sodass sie nun höher werden. Auf diese beiden Burgwände packt ihr nun mittig einen Burgboden (6x6x1). Baut nun eine kleine Düse auf die linke, obere Seite einer Burgwand und eine kleine Düse auf die rechte, obere Seite der anderen Burgwand. Auf die Vorderseite (von der Mitte des Autos aus gesehen) platziert ihr nun die Schalter ganz oben an den Burgwänden. Diese Schritte müssten dann wie folgt auf dem Bild aussehen.

© LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Schlagt nun die gelben Wände ein: So kann der obere Teil nach unten gleiten und wenn alles sauber mit den Zäunen abschließt, habt ihr den größten Teil des Autobaus schon mal geschafft. Die Lenkung ist fertig. Wir haben 2x Käfige, einen für links und einen für rechts.

© LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Packt jetzt einen Schalter in die Mitte der Plattform. Danach kommt eine kleine Düse oder große Düse an die Hinterseite des Autos. An diesem Fundament bringt ihr die Reifen an: wie an einem normalen Auto, vorne zwei, hinten zwei. Ich empfehle die Großen Reifen. Bedenkt, dass es die kleinen Reifen sein können. Es müssen keine Großen Reifen sein. Die großen Reifen geben aber mehr Stabilität.

© LEGO/Epic Games/PlayCentral-Bildmontage

Fertig! Das ist das Grundkonzept eines lenkbaren Autos. Ihr könnt es noch weiter ausbauen und zum Beispiel das Gewicht des Autos erhöhen, damit es nicht so leicht wegfliegt, wenn es irgendwo gegen fährt – oder euch bei einer kleinen Kollision abwirft.

Zum Beispiel machen sich Zäune noch ganz gut, damit ihr im Auto an sich mehr Halt habt.

Auto lenken, so geht es richtig!

Startet die Motoren! Jetzt geht es los: die erste Fahrt mit unserem selbstgebauten Auto kann beginnen.

Wie starte ich das Auto? Das Auto könnt ihr starten, indem ihr den mittleren Hebel betätigt. Dann wird die hintere Düse aktiviert.

Wie lenke ich das Auto? Immer wenn ihr es nach links oder rechts lenken wollt, müsst ihr den linken oder rechten Schalter aktivieren, während der mittlere Schalter die ganze Zeit aktiviert bleibt.

Das bewirkt dann die Aktivierung der jeweiligen Düse, entweder die linke oder rechte Düse.

Warum gibt es kein Lenkrad?

Gibt es immer noch kein Lenkrad? Nein. So etwas wie ein Lenkrad gibt es zum aktuellen Zeitpunkt mit den „Spielsachen“ in LEGO Fortnite immer noch nicht. Die Entwickler möchten scheinbar, dass wir uns eine eigene Lösung einfallen lassen.

Aber wenigstens ist es jetzt schon mal mit diesen Tipps und Tricks möglich, ein voll funktionales Auto zu bauen. Wenn auch über ein paar Umwege.