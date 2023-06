Schatz der drei Quellen in Zelda: Totk finden – So erhaltet ihr die besondere Belohnung!

Um in Zelda Tears of the Kingdom die Nebenquest Der Schatz der drei Quellen anzunehmen, müsst ihr ganz oben im Dorf der Orni mit Tulin in seiner Hütte sprechen. Dieser erzählt euch von einem Schatz in den Bergen, der „in der Mitte zwischen den drei Geheimquellen schlummert“.

Weiterhin heißt es: „Entfessele dort das Wasser, damit der Schatz erwacht.“ Ganz offensichtlich handelt es sich dabei um ein Rätsel, das den Weg zu einem verborgenen Schatz weist. Der Spur müssen wir also unbedingt nachgehen!

Sprecht ganz oben im Dorf der Orni mit Tulin. © Nintendo/PlayCentral.de

Tulin erzählt euch, dass er Schutars Geheimqulle kennt. Diese liege nordwestlich des Dorfs der Orni. Ein Bad darin soll nicht nur helfen, der Kälte zu trotzen, sondern kann auch im Handumdrehen Wunden heilen. Die anderen beiden Quellen kennt er allerdings nicht. Damit startet schließlich die Quest Der Schatz der drei Quellen.

Fundorte der drei heißen Quellen in Zelda: Tears of the Kingdom

Neben Schutars Geheimquelle ist in den Büchern, die Tulin gelesen hat, außerdem von Minflas Geheimquelle und Eifogal Geheimquelle die Rede.

Schutars Geheimquelle: Diesen Ort findet ihr nördlich der Ukko-See und unterhalb von Schutars Terrirorium.

Eifogal Geheimquelle: Diese Quelle liegt etwas westlich der Hebra-Nordspitze.

Minflas Geheimquelle: Diese Quelle befindet sich östlich der Hebra-Westspitze und in unmittelbarer Nähe zu dem Ejut-ume-Schrein.

Hinweis: Ihr müsst die drei Geheimquellen nicht unbedingt aufsuchen, um den Schatz zu finden. Stattdessen, könnt ihr auch direkt an den richtigen Ort reisen, den wir auch etwas weiter unten auf unserer Karte markiert haben.

Alle drei Quellen im Überblick, der Schatz soll sich irgendwo in der Mitte befinden. © Nintendo/PlayCentral.de

Der Schatz der drei Quellen

So wirklich präzise ist die Beschreibung bei der Location des Schatzes allerdings nicht. Solltet ihr also Probleme bei der Suche haben, werft gerne einen Blick auf unsere Karte. Hier ist der genaue Fundort eingezeichnet (-3961, 3254, 0239):

© Nintendo/PlayCentral.de

Haltet Ausschau nach einem großen Eisblock an einem Berghang. Den Mittelpunkt bildet die Nordhöhle am Bilon-Schneefeld. Erst einmal müsst ihr aber das Eis vollständig schmelzen, um den Eingang freizulegen. Am besten macht ihr mit Holz und einem Feuerstein fix ein Lagerfeuer, durch dessen Hitze ihr schließlich nur noch eine kleine Pfütze vor euren Füßen vorfindet.

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

Geht euch das noch nicht schnell genug, werft zusätzlich Hyrule-Tannzapfen in das Feuer, nähert euch dem Eis mit einer Fackel oder nutzt eine entsprechende Elementarwaffe.

Nun heißt es die Höhle zu erkunden. Folgt dem Gang bis ganz zum Ende und zerstört hier die Felsbrocken im Boden. Lasst euch anschließend nach unten fallen, um in die große Hauptkammer der Höhle zu gelangen.

Durch den Aufwind in der Mitte könnt ihr euch mit dem Parasegel immer wieder nach oben tragen lassen. An den Wänden werden euch jetzt mehrere zerstörbare Felsen auffallen, die es zu zerstören gilt. Erinnert euch dabei an den Hinweis:

„Entfessele dort das Wasser, damit der Schatz erwacht.“

Am einfachsten ist es, wenn ihr Bombenpfeile (Pfeile mit Donnerblumen) auf die brüchigen Felswände schießt. Sobald eine Wand aufgesprengt ist, strömt Wasser in die Hauptkammer.

Insgesamt müsst ihr nur drei solche Wände zerstören und zwar die, in deren Richtung die drei Geheimquellen liegen. Feuert ihr auf die falschen Felsen, ist das aber ebenfalls kein Problem. Hier bekommt ihr es höchstens mit einigen Flatterviechern zu tun. Zudem findet ihr in den kleinen Nischen anstatt von Wasser, weitere Donnerblumen, um euch neu auszustatten.

Sobald an allen drei Stellen das Wasser fließt, gibt die Eulenstatue einen Tunnel frei, der euch zu einer Schatztruhe mit einer Belohnung führt.

Dabei handelt es sich um den Medoh-Helm, der über einen Rüstungswert von 2 verfügt und zudem einfachen Kälteschaden bietet. Kombiniert ihn zum Beispiel mit der Orni-Rüstung. Damit ist die Quest Der Schatz der drei Quellen abgeschlossen.

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein.