Quest Der Kummer der Ziegen lösen in Zelda: Totk- Wo sind die Ziegen?

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr an den verschiedenen Ställen in Hyrule Quests von Paen, einem Redakteur für den Kleeblatt-Kurier, annahmen. Diese Aufgaben sind Teil der Episoden-Quest Auf der Such nach der Wahrheit, an deren Ende ihr über die komplette Kröten-Rüstung verfügt, mit der ihr auch an nassen Oberflächen klettern könnt.

Stall der Tabanta-Brücke – Wo sind die Ziegen?

Begebt ihr euch zu dem Stall der Tabanta-Brücke (in der Nähe vom Maqru’kiza-Schrein), der sich im Hyrule-Gebirge direkt vor der Tabanta-Brücke befindet, erhaltet ihr von Paen die Quest Der Kummer der Ziegen.

Paen findet ihr hinter dem Stall innerhalb der Koppel für die Ziegen an einem Zaun, ihr könnt ihn im Grunde gar nicht übersehen.

Sobald ihr Paen angesprochen habt, erklärt er euch, dass in diesem Stall Weiße Ziegen gezüchtet werden. Diese seinen aber auf einmal verschwunden und nicht mehr auffindbar. Weitere Infos erhaltet ihr von dem Ziegenhirten Jacques. Diesen findet ihr nur wenige Meter von Paen entfernt.

Sprecht mit Jacques, dem Ziegenhirten

Sprecht nun also den Hirten an und fragt ihn nach den Ziegen. Daraufhin erzählt er euch, dass er seine Ziegen mit Hyrule-Tannenzapfen gefüttert hat, genau wie es in dem Rezept steht, das er von Prinzessin Zelda erhalten hat. Dieses soll in eine Flasche verpackt worden und dann verschwunden sein. Mehr als diese Tannenzapfen ist von seinen Tierchen nicht übriggeblieben. Sind die Ziegen also aufgrund ihres Futters weggelaufen?

Der Kummer der Ziegen

Folgt einfach der Spur aus Hyrule-Tannenzapfen, die bei der Ziegenkoppel beginnt und euch bis in die Seres-Ebene führt. Acht also auf euren Weg und sammelt fleißig die Zapfen ein, nach einigen Minuten solltet ihr bereits am Ziel eurer Reise sein.

An der auf unserer Karte markierten Stelle findet ihr schließlich die verlorenen Ziegen sowie die erwähnte Flasche mit dem Rezept darin.

Darauf steht, dass die Tannenzapfen nicht am Stück in das Futter geworfen werden sollen, sondern sie vorher kleingeschnitten werden müssen. Entsprechend sind die Ziegen wirklich aufgrund es Futters fortgelaufen, da dieses für sie unbekömmlich war.

Aber war es wirklich Prinzessin Zelda, die für dieses Ereignis verantwortlich ist?

Auch dieses Gerücht ist somit aufgelöst und von Paen, der jetzt automatisch erscheint, gibt es einen Silbernen Rubin als Belohnung. Außerdem wartet ein weiterer Bonus von Kletis in Form eines Roten Rubins.

