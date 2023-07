Mit dem Teleport-Medaillon eigene Teleportpunkte in Tears of the Kingdom setzen, so geht´s

Ach, wie schön ist Hyrule. Aber auch groß. Sehr groß sogar. Wer in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom unterwegs ist, hat sich daher bestimmt schon mal einen eigenen Teleportpunkt gewünscht.

So wärt ihr unabhängig von den Schreinen und Türmen, die bisher die einzige Möglichkeit dargestellt haben, sich zu teleportieren. Dafür benötigt ihr aber das Teleport-Medaillon.

Tears of the Kingdom: So erhaltet ihr das Teleport-Medaillon (Lösung)

Ihr habt in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bestimmt schon mal einen Ort entdeckt, zu dem ihr euch zurück teleportieren wolltet, nachdem ihr kurz mal in der Stadt oder bei einem Schrein wart.

Aber leider könnt ihr nicht direkt zurück, sondern müsst einen der Teleportpunkte bei einem Schrein oder einem Kartografieturm nutzen. Wäre es nicht schön, stattdessen einen eigenen Teleportpunkt zu haben?

Tatsächlich ist das möglich, doch dafür benötigt ihr das Teleport-Medaillon, das euch der Wissenschaftler Robelo anfertigen kann, dafür ist aber etwas Vorarbeit vonnöten.

Zum einen müsst ihr erst einmal den Schreinsensor erhalten haben: Sensor verbessern: So findet ihr den überaus praktischen Schreinsensor in Zelda Tears of the Kingdom.

Robelo kann 3 Teleport-Medaillons für euch herstellen. © Nintendo

Sobald ihr den Schreinsensor euer eigen nennt, habt ihr drei weitere Episoden zur Auswahl, die ihr allesamt bei Robelo im Hateno-Institut annehmen könnt. Eine davon zielt auf das Teleport-Medaillon ab.

Sprecht das kauzige Genie auf dieses Medaillon an und die Episode Des Tüftlers Teleport-Medaillon wird gestartet, die euch zum Akkala-Institut im Nordosten von Hyrule schickt, nach Nord-Akkala.

Das Akkala-Institut ist mittlerweile leider von den Yiga besetzt worden, weswegen ihr euch auf Ärger einstellen solltet. Doch deren Anwesenheit birgt auch die Option, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.

Ihr könnt die laufende Episode nämlich mit der Suche nach dem vollständigen Yiga-Set kombinieren: Yiga-Rüstung: Wo ihr in Zelda Tears of the Kingdom das Yiga-Set finden könnt (Lösung).

Das Institut befindet sich weit im Nordosten von Hyrule. © Nintendo Das Akkala-Institut wurde mittlerweile von den Yiga besetzt. © Nintendo

Euer Weg führt euch nun weit in den Nordosten von Hyrule, nach Nord-Akkala. Solltet ihr den Joti-i’u-Schrein bereits freigeschaltet haben, könnt ihr diesen als Teleportort nutzen.

Folgt von dort aus einfach dem Weg nach Norden und ihr erreicht nach wenigen Momenten bereits das Institut. Interagiert dort mit der Eingangstür und zwei Yiga-Mitglieder fordern euch zum Kampf.

Erledigt erst den Novizen, da dieser mit seiner Rumhüpferei ganz schön nerven kann, und kümmert euch dann um den großen, bulligen Offizier, der euch mit Schwert und Erdbeherrschung attackiert.

Die Erdbeherrschung könnt ihr zu eurem Vorteil nutzen. Befindet sich die aufgestaute Energie direkt unter Link, setzt das Parasegel ein, um in die Luft zu steigen, von wo aus ihr einen Schmetterangriff starten könnt.

Besiegt diese beiden Ninja, um ins Institut zu gelangen. © Nintendo In dieser Truhe befindet sich das Teleport-Medaillon. © Nintendo

Sind die beiden Ninja besiegt, geht in das Institut hinein. Gegenüber der Eingangstür findet ihr nun eine Truhe, in welcher sich das gesuchte Teleport-Medaillon befindet. Schnappt es euch.

Danach geht es zurück zum Hateno-Institut, das dank Robelo nun seinen eigenen Teleportpunkt besitzt, die Rückreise ist also denkbar einfach und entsprechend schnell. Sprecht nun mit dem Forscher.

Jetzt habt ihr euer ganz eigenes Teleport-Medaillon. Was sich aber noch verbessern lässt. Dafür benötigt Robelo die Forschungsdaten von insgesamt 10 Kartografietürmen. Kinderspiel, oder?

Falls ihr aber dennoch Probleme haben solltet, schaut einfach in diesen separaten Guide: Alle 15 Türme in einer Liste: Die ganze Karte in Zelda Tears of the Kingdom aufdecken.

Habt ihr mindestens zehn Türme aktiviert, könnt ihr zu Robelo zurückkehren und ihr erhaltet ein zweites Teleport-Medaillon. Schafft alle 15 Türme und ihr erhaltet sogar noch ein Drittes obendrauf.

Jetzt könnt ihr eure eigenen Teleportpunkte in der Welt setzen. © Nintendo

Tears of the Kingdom: Unsere Komplettlösung hilft euch in jeder Lage

Solltet ihr noch weitere Fragen zu Zelda: Tears of the Kingdom haben oder ihr sucht Colelctables, könnt Rätsel nicht lösen oder wollt die mächtigste Waffe schwingen, schaut doch mal in unsere Komplettlösung.

In dem Artikel Zelda: Tears of the Kingdom – Komplettlösung & Guides mit nützlichen Tipps zum Rollenspiel findet ihr Antworten auf so ziemlich alle Fragen, die Nintendos Adventure betreffen.