Mit dem Schreinsensor alle 152 Schreine in Tears of the Kingdom finden, so geht´s

Satte 152 Schreine können in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gefunden werden und sie alle sind wichtig, schließlich sind sie der einzige Weg, um Lebenskraft und Ausdauer dauerhaft zu erhöhen.

Die Suche nach allen Schreinen kann natürlich ganz schön mühsam und zeitaufwändig sein, außer natürlich, Link verfügt bereits über den äußerst nützlichen Schreinsensor, der alle Schreine für euch finden kann.

Mit dem Schreinsensor alle 152 Schreine in Tears of the Kingdom finden

Schreine lassen sich in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom quasi überall finden: Weit oben auf den Himmelsinseln, in der Dunkelheit des Abgrunds unter Hyrule, in geheimen Katakomben und sogar auf hohen Bergen.

Viele davon sind schon von Weitem gut zu erkennen und ihr müsst lediglich ihrem verräterischem Leuchten folgen, um sie zu erreichen und ihre Rätsel zu lösen. Aber es gibt auch Ausnahmen.

Manch ein Schrein ist nämlich so gut versteckt, dass ihr ihn nur mit unserer Komplettlösung zu Tears of the Kingdom oder dem super praktischen Schreinsensor finden könnt. Wo ihr den finden könnt?

Bei Robelo. Jedoch erst, wenn ihr für den Wissenschaftler bereits die Hauptquest Der Tempel im Untergrund abgeschlossen habt. So erhaltet ihr nämlich die Bautomatik, das fünfte Modul im PurahPad.

Repariert mit der Bautomatik Robelos Ballon im Spähposten vor Schloss Hyrule und der kauzige Wissenschaftler macht sich überglücklich mit dem Transportmittel aus dem Staub.

Robelo kann fortan weit im Südosten von Hyrule angetroffen werden, in Ost-Necluda. Auf dem Hügel östlich des Orts Hateno liegt das Forschungsinstitut in Hateno und genau da wollt ihr hin.

Östlich von Hateno liegt das Forschungsinstitut. © Nintendo Sprecht dort mit Robelo, um den Schreinsensor zu erhalten. © Nintendo

Betretet das Institut und sprecht im Inneren mit Robelo, um von ihm den Sensor zu erhalten, der immer dann ausschlägt, wenn ihr euch einem Bannschrein nähert. Ein sehr praktisches Gerät.

Bewegt euch nun sehr langsam in die Richtung, welche den Sensor anschlagen lässt, und Robelo erwähnt, dass wohl ein Schrein in der Nähe sein muss. Verlasst nun das Institut und lauft nach Norden.

Unterhalb eurer Position könnt ihr einen seltsamen Steinhaufen sehen, dersich mit einer Donnerblume weg sprengen lässt. Dahinter kommt die Höhle am Expa-Wald zum Vorschein, die ihr natürlich betretet.

Im Inneren befindet sich nicht nur ein Mayoi, sondern auch der Maya-hishka-Schrein, den ihr nur noch aktivieren müsst, um Robelo zufrieden zu stimmen. Kehrt nun zu ihm zurück.

Sprecht noch einmal mit Robelo und diese Episode findet zu einem Ende, danach stehen euch die Episoden Des Tüftlers Teleport-Medaillon, Der Pfad des Helden und Ein Sensor der Superlative zur Verfügung.

Doch das wichtigste ist, dass ihr nun den Schreinsensor besitzt, der euch dabei hilft, alle 152 Schreine in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu finden. Achtet einfach auf die kleine Anzeige links neben der Minimap.

Genau an dieser Stelle befindet sich die geheime Höhle. © Nintendo Im Inneren findet ihr einen Mayoi und diesen Schrein. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: Unsere Komplettlösung weiß alles

Der Schreinsensor ist natürlich schön und gut und bei aller Liebe auch recht praktisch, jedes Rätsel kann er für euch aber nicht lösen. Wir dafür schon, denn wir haben für euch eine Komplettlösung zu Tears of the Kingdom erstellt.

In dem separaten Artikel Zelda: Tears of the Kingdom – Komplettlösung & Guides mit nützlichen Tipps zum Rollenspiel. Dort findet ihr Antworten auf so ziemlich alle Fragen und Hindernisse, auf die ihr im Spiel stoßen könnt.

Seien es alle Rüstungen, alle Waffen, alle Krog-Samen, Schreine, Haupt-, Nebenmissionen oder was euch sonst noch Kopfschmerzen bereitet, unsere Komplettlösung hat die Antworten und obendrauf viele nützliche Tipps und Tricks.

Solltet ihr dennoch ein Problem haben, auf das unsere Lösung keine Antwort weiß, lasst es uns einfach in den Kommentaren wissen und wir werden versuchen, euch so schnell wie möglich zu antworten und bei eurem Problem zu helfen.

© Nintendo/PlayCentral-Bildmontage