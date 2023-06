Alle 13 Steintafeln in Nachricht aus uralter Zeit finden – Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es viele Mysterien, die sich nicht ohne fremde Hilfe lösen lassen. Darunter befinden sich fragwürdige Steintafeln aus einer längst vergangenen Zeit, die wir an einigen Stellen in der Spielwelt vorfinden.

Aber was hat es mit diesen Steintafeln mit Hyroglyphen auf sich? Und wie viele von diesen Tafeln gibt es? In dieser Lösung erfahrt ihr alles, was ihr über dieses alte Geheimnis wissen müsst.

Quest: Nachricht aus uralter Zeit – Tears of the Kingdom

Bei den Steintafeln mit fremder Sprache handelt es sich um eine alt-hylianische Inschrift. Link selbst kann sie nicht entschlüsseln, doch in Hyrule gibt es jemanden, der das kann.

Wir treffen Rezian am Spähposten, sprechen mit ihm und starten mit der Quest: Nachricht aus uralter Zeit.

Steintafel 1 in Kakariko

Bevor wir allerdings eine der Tafeln entschlüsseln können, müssen wir Rezian erst einmal nach Kakariko folgen. Das kleine Dorf liegt im Südosten vom Spähposten (siehe Karte).

Fundort von Kakariko in „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“. © Nintendo/PlayCentral.de

In Kakariko sprechen wir dann erneut mit ihm und er weiht uns in die Mysterien der Steintafeln ein. Was ein Glück, dass Rezian ein Spezialist für Alt-Hylianisch ist?

Steintafel Nummer 1 findet ihr hier. © Nintendo/PlayCentral.de

Und wir haben ebenfalls Glück, dass wir eine der Tafeln bereits vor uns haben. Das heißt, die erste Tafel haben wir nun schon gefunden. Deshalb müssen wir nur noch 12x Steintafeln suchen und entschlüsseln.

Doch bei den restlichen zwölf Tafeln müssen wir anders vorgehen. Es gilt, sie mit dem Fotomodul abzufotografieren – Guide: Fotomodul vorher freischalten – und Rezian zeigen.

So müsst ihr die Tafeln erstmal abfotografieren. © Nintendo/PlayCentral.de

Um das Ganze einfacher zu gestalten, fügen wir euch an dieser Stelle erst einmal eine Karte ein. Hier seht ihr alle Steintafeln in der Übersicht. Ihr findet die Steintafeln nämlich allesamt im Himmel.

Alle Steintafeln auf der Karte. © Nintendo/PlayCentral.de

Steintafel 2 beim Wassertempel

Steintafel Nummer 2 finden wir im Reich der Zoras. Schaltet einfach den Turm im Zorana-Hochland frei und steigt hinauf in den Himmel. Hier findet ihr einen Todesstern in der Nähe, der einen Schrein beherbergt. Das ist der Jiru-tag’mats-Schrein.

Hier findet ihr den hiesigen Schrein. © Nintendo/PlayCentral.de

Aber landet lieber oberhalb des Todessterns und reist dann weiter in Richtung des finalen Fundorts. Es ist eine Steinformation, die an eine Blume erinnert (siehe nachfolgendes Bild). Die Fundorte der Steintafeln sehen übrigens alle so aus.

© Nintendo/PlayCentral.de

Das Ziel befindet sich im Archipel von Ranelle und es landet unten an der Quelle von Ranelle. Wenn ihr nun angekommen seid, fotografiert die Schrift ab und es kann auch schon weitergehen.

Wichtig: Wenn die Steintafel herunterfällt, springt einfach hinterher. Sie landet genau unter dem Steingebilde auf der normalen Ebene in Hyrule. Dann fotografiert einfach wie gehabt. Das passiert bei einigen Steinplatten, aber nicht bei allen.

Steintafel 3 im Eldin-Himmel

Die nächste Steintafel gibt es im Grunde ganz in der Nähe. Für unseren Guide arbeiten wir uns gegen den Uhrzeigersinn vor.

Das gesuchte Objekt könnt ihr über den Turm in der Schlucht von Eldin (Turm freischalten, so gehts!) erreichen. Schaltet ihn frei oder teleportiert euch hin und lasst euch dann in den Himmel schießen.

Die gesuchte Steinblume, wie wir sie liebevoll nennen möchten, liegt im Osten – im Archipel von Süd-Eldin. Aber ihr könnt sie nicht einfach so mit dem Gleiter anfliegen, da sie zu weit in der Höhe liegt.

Hier findet ihr die Steintafel Nummer 3. © Nintendo/PlayCentral.de

Landet also erst einmal bei der Örtlichkeit. Am besten auf dem südlichen Teil des Archipels. Hier seht ihr eine Lore am Ende und daneben ist ein Baum. Diesen Baum müsst ihr hochklettern (siehe Bild).

Dieser Baum dient dem Aufstieg. © Nintendo/PlayCentral.de

Zerstört die Ranken mit einem Flammenwerfer der Sonau oder einem brennenden Holzbündel, um weiter voranzukommen. Beim feindlichen Sonau-Konstrukt findet ihr noch einmal auf der linken Seite eine Holzranke, hinter der ihr dann weiter nach oben kommt (über die Baumstämme wieder).

Ab hier könnt ihr springen. © Nintendo/PlayCentral.de

Vom äußersten Punkt dieses Steingebildes aus könnt ihr nun abspringen, um schließlich zur Steinblume zu gelangen. Und wenn ihr angekommen seid, fotografiert ihr auch hier wieder die Schrift ab (das wird jetzt immer so ablaufen).

Steintafel 4 im Akkala-Himmel

Die nächste Steintafel wartet oberhalb des Turms auf dem Ulri-Berg (hier Freischaltung lesen) ganz im Nordosten der Weltkarte. Er steht in der Akkala-Hochebene.

Fliegt mit dem Turm nach oben in den Akkala-Himmel. Hier gleitet ihr direkt in Richtung Steinblume, aber landet auf der doppelrunden Steinplatte direkt daneben.

Einen Zwischenstopp bei Punkt 1 einlegen. © Nintendo/PlayCentral.de

Die Steinblume an sich können wir mit dem Parasegel nämlich nicht erreichen. Aber das macht überhaupt nichts, denn bei unserem Landeplatz (1) finden wir einen funktionierenden Sonau-Helikopter.

Aber erstmal müssen wir das Konstrukt noch kurz umbauen. Denn die Batterien reichen nicht aus. In der Nähe liegen noch 4x Batterien. Fügt diese zu eurem Heli hinzu und steigt erst dann ein, um auf direktem Wege zur Steinblume zu fliegen.

Ein paar mehr Batterien brauchen wir. © Nintendo/PlayCentral.de

Steintafel 5 im Abgrund

Die nächsten Steintafeln erreicht ihr vom Turm an den Deubran-Ruinen aus. Ihr findet sie im Himmel in Richtung Westen. Mit dem Parasegel könnt ihr sie direkt anfliegen, doch bei der Landung fällt die Platte nach unten.

Einfach zur Steinblume fliegen, easy. © Nintendo/PlayCentral.de

Und nicht nur das: Die Steintafel fällt nicht nur auf die Weltkarte drauf, sondern sogar unter die Weltkarte in den Abgrund. Springt also weiter hinterher und folgt der Steintafel in die Tiefen (einfach ins schwarze Loch fallen lassen). Das ist der Abgrund im Juglano-Hochland.

Im Abgrund könnt ihr euch mit den Leuchtsamen ein wenig Licht verschaffen, bevor ihr schließlich zum Fotomodul greift und die Steintafel abfotografiert.

Steintafel 6 im Archipel von Ost-Hebra

Die sechste Steintafel findet ihr in der Nähe vom Turm am Zuzukiki-Schneefeld im Norden der Weltkarte, im Archipel von Ost-Hebra. Beachtet, dass ihr hier einen einfachen Kälteschutz benötigt.

Teleportiert euch zum Turm und lasst euch in die Höhe schießen. Von hier aus könnt ihr jetzt ein Stück in Richtung Nordosten (1) fliegen.

Folgt dem Weg zur 6. Steinplatte. © Nintendo/PlayCentral.de

Zur Steinblume schafft ihr es nicht, deshalb müssen wir zwischendurch landen.

Idealerweise gehen wir auf der ersten großen Plattform runter, denn hier warten ein paar Sonau-Bauteile, mit denen wir eine Hovercraft bauen können.

Montiert die Ventilatoren und die Batterien sowie das Lenkelement an den großen Stein und fliegt los!

Ein einfaches und sinnvolles Konstrukt: ein Hovercraft. © Nintendo/PlayCentral.de

Der nächste Stopp ist die große Steinplatte mit den vier Armen (2) in der Mitte des Archipels. Aktiviert den Tanino-ud-Schrein und somit den Teleporter für später.

In der Mitte dieser Steinplatte gibt es ein Abschussgerät. Stellt euch drauf und lasst euch losfeuern, um auf die Oberseite der nächsten Platte (3) zu gelangen. Jetzt sind wir schon sehr nahe an der Steinblume.

Wir werden zur Kanonenkugel. © Nintendo/PlayCentral.de

Hier könnt ihr euch nun an die obere, rechte Kante der Platte stellen und mit dem Parasegel abspringen. Die Entfernung reicht aus, um an der Steinblume anzukommen.

Steintafel 7 im Hebra-Luftraum

Die nächste Steintafel befindet sich im äußersten Nordwesten der Karte, im Reich der Orni. Startet beim Turm am Karuga-Pass und fliegt in den Hebra-Luftraum.

Nun heißt es Aufbruch in Richtung Norden, denn die Steinblume ist im Norden von Archipel von West-Hebra.

Wir landen auf dem kleinen Stein (1) vor dem großen Steingebilde. Hier gibt es einen Heißluftballon, den wir nutzen können, um nochmal ein Stück an Höhe zu gewinnen.

Folgt diesem Weg zur Steintafel. © Nintendo/PlayCentral.de

Zückt ein Holzbündel, legt es unter den Ballon und zündet es an (zum Beispiel mit einem Flammenschild). Der Ballon sollte sich ein Stück weit über der großen Steinplatte befinden, bevor ihr in Richtung Idjo-o-Schrein (2) abspringt. Aktiviert den Teleporter für später.

Lauft dann das Steinplateau hoch, bis ihr an zwei vereiste Flächen vorbeikommt. Bei der oberen Eisfläche (3) könnt ihr gut mit dem Parasegel abspringen. Von hier aus schafft ihr es leicht zur Steinblume.

Markiert euch die Steinblume, sie ist schwer zu erkennen. © Nintendo/PlayCentral.de

Steinplatte 8 im Archipel von Nord-Gerudo

Startet für diese Steinplatte am Turm in der Gerudo-Hochebene im Westen der Weltkarte. Auch hier benötigt ihr einen Kälteschutz und zwar einen doppelten Kälteschutz.

Bei dieser Steintafel ist wohl die größte Herausforderung, wie wir an jenen Kälteschutz kommen, denn einmal im Himmel über der Gerudo-Hochebene können wir ganz einfach zur Steinblume fliegen.

Dieser Punkt ist leicht zu erreichen. © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr mehr als einen Ausdauerbalken oder Ausdauertränke dabei habt, ist das ohne Weiteres möglich. Und ansonsten landet ihr einmal auf dem Steinplateau davor und segelt danach weiter. Letzteres ist auch überhaupt kein Problem.

Die Steinplattform am Ziel fällt nach unten. Springt einfach hinterher und holt euch euer Foto!

Steinplatte 9 im Archipel von Ost-Gerudo

Diese Steinplatte könnt ihr von mehreren Seiten anfliegen, aber wir haben uns für den Turm im Gerudo-Tal entschieden. In der Luft gleitet ihr dann gen Osten, bis in die Mitte des Archipels von Ost-Gerudo.

Das wird ein langer Flug. © Nintendo/PlayCentral.de

Ich empfehle eine zweite Ausdauerleiste oder einen Trank, der eure Ausdauerleiste einmal vollständig auffüllt. So ist es ein Leichtes zur gewünschten Stelle mitten im Archipel (1) zu gelangen.

Der erste Stopp. © Nintendo/PlayCentral.de

Aktiviert den Rapasho-Go-Schrein auf diesem Steinplateau im Osten. Falls ihr das Ziel nicht erreicht, könnt ihr es von hier aus später nochmal versuchen.

Im Osten an der markierten Stelle (2) könnt ihr dann auch abspringen und zur Steinblume im Archipel von Süd-Hyrule gelangen. Ihr müsst allerdings sehr weit fliegen. Auch hier bietet es sich an, einen Ausdauertrank dabei zu haben, wenn ihr nicht ohnehin schon mehr Ausdauer geskillt habt.

Steinplatte 10 unter Vergessene Himmelsinsel

Die nächste Steinblume finden wir etwas südlich vom Gebiet Vergessene Himmelsinsel (unser Startgebiet in TotK).

Ihr könnt deshalb ganz einfach auf der Himmelsinsel starten und gen Süden abfliegen. Hier bietet sich zum Beispiel der Schrein im Süden der Himmelsinsel an: der Natjo-yaha-Schrein.

Im Gebiet Vergessene Himmelsinsel. © Nintendo/PlayCentral.de

Lauft von hier aus nach draußen und dann gen Süden. Idealerweise springt ihr ganz im Süden ab – zum Beispiel oben am großen hohlen Baumstamm. An dieser Stelle habt ihr garantiert genug Höhe und ihr kommt sogar mit einem Ausdauerbalken zum Ziel.

Steinplatte 11 im Archipel von Süd-Necluda

Die nächste Steinplatte erreicht ihr über den Turm bei den Labella-Sümpfen im Südosten der Weltkarte, im Archipel von Süd-Necluda.

Die Steinblume im Westen. © Nintendo/PlayCentral.de

Diese Steintafel erreicht ihr jedoch nur über einen Umweg, da sie zu weit oben in der Luft schwebt. Wenn ihr euch auf die Steintafel zubewegt, seht ihr rechts daneben einen Wasserfall.

Diesen Wasserfall können wir nutzen. © Nintendo/PlayCentral.de

Um diesen Wasserfall hochschwimmen zu können, benötigt ihr die Zora-Rüstung (alle Infos zum Freischalten). Legt sie an und springt in Richtung des Wasserfalls.

Nun müssen wir allerdings noch eine Etage höher. Das geht mit einem Heißluftballon oder einer Rakete an einer Plattform, zum Beispiel 2x Rakte + Schlitten. Steigt hoch und segelt dann zur Steinblume.

Kurz eine Rakete gebaut und abgehoben! © Nintendo/PlayCentral.de

Achtung, denn auch hier saust die Steintafel auf die Weltkarte hinab. Aber das soll uns nicht davon abhalten, ein tolles Foto zu schießen.

Steinplatte 12 beim Meer von Necluda

Diese Platte befindet sich im äußersten Südosten der Weltkarte, zwischen dem Archipel von Süd-Ranelle und dem Archipel von Necluda. Die genaue Position befindet sich in der Nähe von Hateno und dem Hateno-Institut.

Doch diese Steinblume zu erreichen, ist gar nicht mal so einfach. Wo sollen wir hier nur starten? Die Entfernung beider Türme, Turm auf der Ranelle-Spitze und Turm in den Labella-Sümpfen ist zu weit entfernt, um den direkten Weg mit dem Parasegel zu nehmen.

Für unsere Lösung benötigt ihr vorab ein paar Gegenstände, die ihr an Kapselautomaten besorgen solltet:

1x Gleiter 3x Ventilatoren 1x Lenkelement Und 1x Große Sonau-Energiesphäre.

Startet dann beim Turm in den Labella-Sümpfen und springt in die Luft gen Osten. Landet bei den Felsen in der Nähe (1). Arbeitet euch dann vor und springt mit dem Katapult-Sonauteil bis in die Mitte, die eine x-förmige Formation (2) aufweist.

Der lange Weg zur Steintafel. © Nintendo/PlayCentral.de

Dann arbeitet ihr euch zum Kumma’ino-Schrein vor und wenn ihr noch kein Lenkelement habt, könnt ihr es hier südlich am Kapselspender ziehen.

Nun geht es weiter bei unserem Startpunkt für den Überflug. Die obere Steinformation mit dem großen Kreis ignorieren wir. Da wartet ein Miniboss. Wir interessieren uns viel mehr für das Katapult mit dem Bolzen in der Ruine (3).

Dieses Sprungbrett können wir nutzen, um unser Flugzeug abzuschießen. Baut also erst einmal ein Flugzeug aus den besagten Teilen (siehe Bild).

Das ist unser selbstgebautes Flugzeug. © Nintendo/PlayCentral.de

Und wenn es fertiggestellt habt, positioniert ihr das Sprungbrett in Richtung Osten. Stellt dann das Flugzeug drauf und steigt auf das Flugzeug (wichtig!). Von hier aus aktiviert ihr das Katapult mit einem Pfeil. Und danach aktiviert ihr sofort das Lenkelement mit der A-Taste, um „einzusteigen“.

Katapult plus Flugzeug: Na, ob das eine gute Idee ist? © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn wir nun zur Steinblume geschossen werden, befinden wir uns bereits im Flugzeug und können es steuern. Der Rest ist dann ein Kinderspiel. Springt ein Stück vor der Steintafel ab und gleitet dann den Weg hinab.

Ein kleiner Tipp: Beachtet, dass ihr anstelle der Großen Sonau-Energiesphäre auch mehrere kleine Sonau-Energiesphären verwenden könnt. Aber ihr benötigt definitiv eine, wenn ihr eure hauseigene Batterie noch nicht gelevelt habt. Alternativ tut es auch das Sonau-Bauteil: Batterie in mehrfacher Ausführung.

Steinplatte 13 im Gerudo-Tal

Die letzte Steinplatte auf unserer kleinen Reise finden wir südlich im Gerudo-Tal. Steigt einfach auf den Turm am Gerudo-Tal im Südwesten der Weltkarte.

Diese ganze weite Strecke fliegen wir mit dem Gleiter. © Nintendo/PlayCentral.de

Von hier aus fliegt ihr ein Stück südlich zur Steinformation, bei der ein Arm in die Luft zeigt (1). Hier unten warten mehrere Gleiter, aber ihr könnt einfach den verwenden, der auf der Landebahn bereitsteht (2). Fliegt dann von hier aus los und dann schnurstracks in Richtung Steinrose.

Der Gleiter steht schon bereit. © Nintendo/PlayCentral.de

Mit ein paar zusätzlichen Sonau-Energiesphären oder einer ausreichend großen Batterie ist das gar kein Problem.

Bedenkt, dass ihr nicht bis zum Schluss mit Energie fliegen müsst, denn der Gleiter bleibt noch eine Ganze Zeit lang in der Luft, bevor er sich schließlich auflöst. Und erst dann braucht ihr das Parasegel zu aktivieren.

Versucht lediglich ein wenig Höhe zu gewinnen mit dem Gleiter, dann bringt das Parasegel noch etwas.

Wenn ihr die letzte Steintafel erreicht habt, macht ein Foto und teleportiert euch dann wieder nach Kakariko, um alle offenen Bilder abzugeben.

Wir studieren die Geschichte der Sonau. © Nintendo/PlayCentral.de

Als Belohnung gibt es 100 Rubine pro Bild und obendrein könnt ihr die übersetzten Texte dann dauerhaft in Kakariko einsehen. Wir erfahren also etwas mehr über die Hauptgeschichte.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!