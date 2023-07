Bringe Hebra Frieden! – Lösung der Quest in Zelda TotK

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es einige Aufgaben, die aufeinander aufbauen. Dazu zählt die Episode: Bringe Frieden! – sie enthält mehrere einzelnen Quests, die uns durch ganz Hyrule führt.

In dieser Lösung erfahrt ihr alles über den letzten Teil unserer Questreihe. Wir verraten euch, wie ihr den Frieden in Hebra wieder einkehren lassen könnt und was es noch so alles über zu wissen gilt.

Und wenn ihr noch nicht so weit seid, oder lieber woanders starten möchtet, schaut zuvor gerne in diesen Lösungen vorbei:

Bringe Hebra Frieden! – Fundort des Ziels

Wenn ihr nun alle Quests bis hier hin abgeschlossen habt, gilt es noch eine Sache zu bewerkstelligen. Wir werden in den Nordwesten von Hyrule geschickt, um hier für Frieden zu sorgen.

Wo findet der Angriff in Hebra statt? Aber wo genau müssen wir hin, um den Frieden sichern zu können? Die Quest führt uns mitten ins Tabanta-Schneefeld. Und zwar in den Süden, in die Nähe des Hauptwegs.

Fundort der Quest. © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr den Stall des Schneelands bereits einen Besucht abgestattet und den Orotsi-um-Schrein als Teleportpunkt geöffnet habt, könnt ihr hier starten und nach Süden weiterreisen.

Alternativ startet ihr beim Turm auf dem Tilio-Berg und saust durch die Luft gen Norden. Gleitet mit dem Parasegel, dann kommt ihr auch auf diesem Wege schnellstmöglich zum Ziel.

Bringe Hebra Frieden! – Lösung für Zelda TotK

Am Ort des Geschehens geht es dann endlich los. Der Frieden muss her! Deshalb sprechen wir mit dem Kommandantin Amani, die ihre Truppe bereits aufgestellt hat.

Aber die ganze Sache hat einen Haken. Das Fort mit der Kampftruppe zu stürmen, wäre glatter Selbstmord. Eine gigantische Eisenkugel blockiert den Eingang.

Deshalb muss zunächst die 1-Mann-Armee ran, unser Link. Wir sollen die Eisenkugel loswerden. Aber wie können wir das anstellen?

Eisenkugel-Rätsel lösen

Die Sache ist im Grunde ganz einfach gelöst: Schleicht euch von rechts an den Haupteingang an. Dann packt ihr eure Ultrahand aus und nehmt sie vorsichtig hoch.

Vorsichtig, vorsichtig! © Nintendo/PlayCentral.de

Greift die Stahlkugel nun so, dass euch die Monster im Inneren nicht unbedingt sehen. Zieht die Stahlkugel dann vorsichtig nach oben und zu euch zur Seite weg.

Hoch und weg, dann kann der Angriff starten! © Nintendo/PlayCentral.de

Wichtig ist nur, dass sie nicht mehr von den Monstern verwendet werden kann. Wenn ihr sie greift und zu euch zieht, kann der Angriff auch schon starten, ohne dass euch oder der Crew etwas passiert. Die Kommandantin bläst zum Angriff.

Der Angriff beginnt

Nun folgt der große Kampf um Ehre und Ruhm. Wir stehen unserem Kampftrupp zur Seite und kämpfen wie ein wild gewordenes Nashorn.

Ihr müsst sämtliche Monster im Inneren des Forts ausschalten, bis auf das letzte Vieh. Das ist die Bedrohung von Hebra. Erst dann habt ihr diesen Angriff erfolgreich überstanden.

Was ein Monster! © Nintendo/PlayCentral.de

Im Grunde ist das durchaus machbar, wenn ihr euch entsprechend ausgerüstet habt. Das Bannschwert tut sein Übriges. Und ein solider Schild wie ein Leunenschild kann auch nicht schaden. Kämpft nur nicht mit zu vielen Bokblins gleichzeitig.

Schaltet einen nach dem anderen aus. Zur Not packt ein paar Donnerfrüchtchen aus und verteilt sie für eine kleine Betäubung.

Achtet vor allem auf den übergroßen Bossbok, der sogar Felsbrocken nach euch wirft. Dem fiesen Ungetüm möchtet ihr nicht vor die Flinte (oder besser gesagt vor dem Königs-Zweihänder) laufen.

Gibt es eine Belohnung?

Wenn ihr die gesamte Monsterhorden ausgeschaltet habt, winkt eine Belohnung in Form eines Silbernen Rubins. Der ist satte 100 Rubine wert.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom stagniert, dürfte euch unsere Komplettlösung mit Sicherheit dienlich sein.

Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel, die wir übersichtlich zusammengefasst haben. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem tollen Game!