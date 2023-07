Bringe Phirone Frieden! – Brücke reparieren in TotK, so gehts

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es mehrere episodische Quests, die aufeinander aufbauen. Darunter fallen die Friedensmissionen. Es gilt zumeist eine Monsterhorde auszuschalten, um den Frieden in Ganz Hyrule mit all seinen Ländereien zu sichern.

Aber bei der nachfolgenden Quest gibt es ein Problem: der Angriff in Phirone kann nicht stattfinden. Die Brücke wurde zerstört und es ist ein Rätsel wie die Einheit der Monsterwehr hier vorgehen soll.

Da kommen wir doch gerade zur rechten Zeit? In dieser Lösung erfahrt ihr, wie ihr die Brücke repariert, um den Angriff auf die Monsterhorde schließlich zu starten und zu gewinnen.

Bringe Phirone Frieden! – Fundort der Quest

Wo finde ich die Quest: Bringe Phirone Frieden? Um diese Episoden-Quest zu starten, müsst ihr in den äußersten Süden von Hyrule reisen. Und zwar in die Prärie von Phirone. Ihr findet die Quest westlich vom Haraja-See und dem Stall der Hochebene.

Startet (falls ihr ihn schon freigeschaltet habt) am Ishokin-Schrein und gleitet nach Osten über den Fluss.

Wenn ihr am Ort des Geschehens angekommen seid, sprecht vorerst mit dem Führer des Trupps, also mit Amani. Er weiht euch in den Angriffsplan ein und erklärt das Problem mit der zerstörten Brücke.

Die Mission ist es, das Piratenschiff mit all seinen Insassen auszuschalten. Aber auf das Piratenschiff müssen wir erst einmal mit all unseren Streitkräften draufkommen.

Brücke reparieren? So gehts!

Ok, gut. Wir müssen also lediglich eine Brücke reparieren und dann kann es auch schon losgehen? Pustekuchen, denn die Brücke lässt sich nicht ohne Weiteres reparieren.

Was genau ist denn das Problem mit der Brücke? Wir können sie doch einfach mit der Ultra-Hand reparieren? Ja, theoretisch klappt das schon. Aber wenn wir das lose Ende der Brücke greifen und es mit dem Gegenstück verbinden, bleibt es nicht direkt kleben.

Wenn ihr euch mit diesem Problem konfrontiert seht, gibt es eine einfach Lösung. Ihr müsst die Brücke so verschmelzen lassen, dass sie links und rechts einen grünen Punkt bildet.

Das heißt, ihr müsst die Brücke quasi an beiden, äußeren Enden miteinander verbinden. Sonst klappt es schlicht nicht, sie fällt immer wieder ab.

Von der Vorderseite könnt ihr das schaffen, greift sie aber erst von der Seite und lauft dann hoch.

Wenn ihr die Brücke nun erfolgreich repariert habt, kann der Angriff mit dem Stoßtrupp und dem guten Amani auch schon losgehen.

Schaltet nun so viele Monster wie möglich aus, während euch eure Kameraden zur Seite stehen. Dieser Kampf sollte in die Analen der „The Legend of Zelda“-Geschichte eingehen, so gut, wie ihr gekämpft habt!

Was gibt es als Belohnung? Als kleines Dankeschön für eure Dienste gibt es einen Silbernen Rubin, der ganze 100 Rubine wert ist.

