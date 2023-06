Riesenpferd finden & Ishokin-Schrein öffnen – Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es einen NPC, der uns einen Schreinkristall vorenthält, solange wir kein Riesenpferd gefunden haben. Aber was hat es damit auf sich? Was ist dieses Riesenpferd und wie können wir es zähmen?

Fundort der Riesenpferd-Quest – Zelda TotK

Wo finde ich die Quest: Auf Hohem Ross? Zunächst einmal müssen wir die Quest für das Riesenpferd in Empfang nehmen. Den NPC finden wir im Süden von Hyrule und zwar an dem nachfolgenden Punkt auf unserer Karte. Das ist im südlichen Bereich beim Kagossa-Gebirge, westlich vom Nesuppo-Wald.

Hier findet ihr die Quest: Auf Hohem Ross. © Nintendo/PlayCentral.de

Wenn ihr am Ishokin-Schrein vorbeilauft, seht ihr einen grünen Strahl, der direkt zu einem Lagerfeuer führt. Hier könnt ihr dann einfach dem Laser folgen, um ans Ziel zu gelangen.

Am Lagerfeuer angekommen, sprechen wir mit dem NPC Batek. Der Kristall gehört ihm und er will ihn uns nicht überreichen, solange wir kein Riesenpferd gefunden haben.

Lösung: Wo finde ich ein Riesenschimmel?

Um mehr über ein Riesenpferd zu erfahren, schickt er uns gen Osten zu einem Stall. Der nächstgelegene Stall ist der Stall der Hochebene am Haraja-See.

Wenn wir hier mit Phanna sprechen, ist die Rede von einem Pferdegott und einem Riesenschimmel.

Sie schickt uns in Richtung Süden zum See des Pferdegotts. Folgt dem Weg und überquert die Brücke. Hier seht ihr zwei Reisende, die einen Riesenschimmel suchen.

Der gesuchte Stall plus Fundort des Pferdes. © Nintendo/PlayCentral.de

Und wenig überraschend steht das Pferd nur wenige Meter weiter in der Schlucht am Teich. Dieses Riesenschimmel ist das Pferd, das ihr für die Öffnung des Schreins benötigt.

Deshalb müsst ihr es nun fangen und zähmen. Schleicht euch von hinten auf und zähmt es so lange mit der L-Taste, bis es Ruhe gibt.

Auf leisen Sohlen anschleichen! © Nintendo/PlayCentral.de

Um dieses Pferd zu fangen, benötigt ihr 2x Ausdauerbalken und ihr müsst wirklich sofort Tätscheln drücken, wenn ihr aufs Pferd steigt. Sonst schafft es Link nicht, das Pferd zu zähmen.

Zurück zum Lagerfeuer!

Jetzt solltet ihr erst einmal zurück zum Stall und das Pferd registrieren, bevor ihr wieder zum NPC reitet und es ihm zeigt.

Wenn Batek das Pferd schließlich gesehen habt, überlässt er euch den grünen Kristall und ihr könnt ihn zum Schrein bringen. Der Schrein öffnet sich und ihr könnt eintreten.

Überraschung, ein Riesenpferd! © Nintendo/PlayCentral.de

Schrein schon gelöst?

Der Schrein ist damit übrigens auch schon abgeschlossen, da wir im Inneren lediglich Raurus Segen erhalten. In der Truhe befindet sich ein Topas, den wir einsammeln können und dann war es das mit der Quest und dem Schrein.

Wir hoffen, wir konnten euch mit unserem Guide ein wenig behilflich sein und falls ihr noch mehr Infos zum Spiel braucht, schaut gerne wieder auf PlayCentral.de vorbei.

Womöglich kann euch sogar unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel. Weiterhin viel Spaß mit dem Game!