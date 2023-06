Pferdegott Mahlon in Totk finden – So könnt ihr Pferde verbessern & wiederbeleben

Neben den vier Großen Feen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es einen weiteren Bewohner in Hyrule, der in einer riesigen Knospe wohnt: Pferdegott Mahlon. Dieser kann zwar nicht Links Rüstung verstärken, dafür allerdings die Fähigkeit eurer Pferde verbessern und diese zudem wiederbeleben.

Wo ihr den Gott der Pferde in Tears of the Kingdom kurz Totk findet und welche Bezahlung dieser für seine Dienste verlangt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Wo befindet sich Pferdegott Mahlon in Totk?

Fundort von Pferdegott Mahlon: Die Knospe des Gottes der Pferde (Mahlons Quelle) liegt ganz im Nordosten von Akkala im Hochland von Nord-Akkala und westlich vom Akkala-Institut. Davor befindet sich der Rotlaubsee. Die Knospe, in der Mahlon haust, unterscheidet sich in optischer Hinsicht nicht von denen der Großen Feen.

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

Sprecht ihr ihn das erste Mal an, offenbart er euch, dass er sehr hungrig sei. Mahlon erbittet von euch eine Fitkarotte. Ohne dieses Item könnt ihr die Fähigkeiten von ihm nicht in Anspruch nehmen, da er seine Knospe nicht verlassen wird. Habt ihr also noch keine im Gepäck, müsst ihr euch erst einmal auf die Suche begeben.

Wo finde ich Fitkarotten?

Fitkarotten wächen im Südwesten auf dem Satori-Berg im Hyrule-Gebirge. Reist zu diesem Berg und sucht ganz oben einen kleinen Teich mit einem großen Baum daneben auf.

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

Hier werdet ihr gleich mehrere Fitkarotten finden, die ihr auch für die Zubereitung von Gerichten nutzen könnt. Als Kochzutat erhöht sie die Ausdauer über das Maximum hinaus.

Hinweis: Solltet ihr Mahlon gar nicht ansprechen können, müsst ihr zuvor eine Nacht im Mahlon-Bett geschlafen haben. Dieses spezielle Bett findet ihr in jedem Stall. Ihr schaltet es durch 7 Stallpunkte frei. Wo ihr in Tears of the Kingdom die verschiedenen Ställe findet und welche Prämien ihr für Stallpunkte erhaltet, erklären wir euch in diesem separaten Guide.

Welche Kräfte besitzt der Gott der Pferde in Tears of the Kingdom?

Sobald ihr Mahlon eine Fitkarotte überreicht habt, verlässt dieser seine Knospe und steht euch von da an mit seinen ganz besonderen Kräften zur Verfügung. Schließlich kann der Gott nicht nur Pferde wiederbeleben, wenn diese im Kampf besiegt wurden, sondern sogar ihre Werte verbessern.

© Nintendo/PlayCentral.de

So verbessert ihr eure Pferde: Sprecht ihn dazu an und wählt die Gesprächsoption „Pferde stärken“. Nun seht ihr all eure registrierten Pferde, dessen Werte verstärkt werden können. Insgesamt gibt es bei Pferden vier Skills, die sich bei Mahlon verbessern lassen:

Stärke : Entscheidend für den Schaden, den euer Pferd bei Gegnern anrichtet.

: Entscheidend für den Schaden, den euer Pferd bei Gegnern anrichtet. Tempo : Entscheidend für die Laufgeschwindigkeit.

: Entscheidend für die Laufgeschwindigkeit. Ausdauer : Entscheidend dafür, wie oft ihr euer Pferd anspornen könnt.

: Entscheidend dafür, wie oft ihr euer Pferd anspornen könnt. Zugkraft: Entscheidend dafür, wie viel Last euer Pferd mit angelegtem Geschirr ziehen kann.

Jedes Attribut kann auf bis zu fünf Sterne verbessert werden. Der Pferdegott verlangt dafür allerdings eine Gegenleistung. Für jede Optimierung oder die Wiederbelebung eines Pferde müsst ihr an Mahlon eine Opfergabe überreichen, die jeweils aus verschiedenen gekochten Gerichten besteht. Die dafür benötigten Gerichte lernt ihr, wenn ihr in einem Stall in einem Mahlon-Bett übernachtet und euch die Weissagungen anhört.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!