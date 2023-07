Bringe den Ebenen, Necluda, Eldin und Akkala Frieden: Zelda Tears of the Kingdom

In dem Action-Adventure The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sind reichlich schaurige Monster unterwegs, die dem Volk von Hyrule Angst und Schrecken näher bringen. Doch zum Glück gibt es ja Link.

Der Recke kann in verschiedenen Missionen den Frieden zurück ins Land bringen, sofern es ihm gelingt, die Monsterhorden zu bezwingen, die seine Heimat terrorisieren. Wie da geht, erfahrt ihr in diesem Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: Bringe der Ebene Frieden!

Es gibt insgesamt vier Episoden, die dem Zweck dienen, den Bewohnern von Hyrule den Frieden zurückzubringen. Die erste von ihnen hört auf den Namen Bringe der Ebene Frieden.

Um sie zu starten, müsst ihr innerhalb der Quest Untersuche die vier Regionen mindestens eine Questreihe komplett abgeschlossen haben. Welchem Volk ihr zuerst helft, ist euch überlassen:

Sobald ihr eine dieser vier Hauptmissionen abgeschlossen und damit euren ersten Tempel absolviert habt, könnt ihr nach Inneres Hyrule zurückkehren, wo Holm ab sofort die Monsterwehr-Einheit anführt.

Sucht an dieser Stelle nach der Monsterwehr-Einheit und schließt euch ihnen an. © Nintendo Die erste Horde besteht nur aus schwachen Monstern. © Nintendo

Holm ist südlich vom Spähposten mit einigen Kämpfer*innen unterwegs, um die hiesige Monsterhorde zu bezwingen. Folgt vom Zugang zum Untergrund beim Djiosinih-Schrein aus einfach der Straße nach Süden.

Sprecht mit Holm und er wird euch bitten, ihm und seinem Gefolge im Kampf behilflich zu sein. Tut dies und folgt dem Trupp zu dem nahen Feindlager, wo es augenblicklich zum Kampf gegen die Horde kommt.

Holm und seine Bande helfen euch im Kampf . Lasst sie gegen die schwachen Bokblins kämpfen.

. Lasst sie gegen die schwachen Bokblins kämpfen. Werden die Kämpfer*innen zu oft von Monstern getroffen, werden sie betäubt und kämpfen nicht mehr mit.

und kämpfen nicht mehr mit. Konzentriert euch auf schwere Feinde wie Moblins und Weiße Bokblins .

und . Die Horde teilt sich eine Lebensleiste und ist besiegt, wenn kein Monster mehr steht.

und ist besiegt, wenn kein Monster mehr steht. Zur Belohnung gibt es 100 Rubine. Vergesst nicht, nach Abschluss der Mission das Monsterlager zu plündern.

Zur Belohnung gibt es 100 Rubine. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: Bringe Necluda Frieden!

Sobald ihr in Inneres Hyrule für Ruhe gesorgt und eine zweite Hauptquest abgeschlossen habt, wird die Folgequest Bringe Necluda Frieden aktiviert. Dieses Mal müsst ihr zur Hateno-Festung.

Auf der Straße trefft ihr wieder Holm und seine tapfere Riege. Sprecht mit dem Anführer der Monsterwehr-Einheit und er wird zum Angriff blasen. Der Kampf läuft dabei ähnlich ab wie zuvor.

Nachts könnt ihr die Monster überraschen und einen Explosionspfeil , Flammenpfeil oder ähnliches nutzen, um den Kampf zu eurem Vorteil zu beginnen.

könnt ihr die Monster überraschen und einen , oder ähnliches nutzen, um den Kampf zu eurem Vorteil zu beginnen. Die Monster sind nun stärker und es sind auch schwarze Varianten in der Horde.

in der Horde. Achtet immer auf eure Seite und euren Rücken , um Schaden zu vermeiden.

und euren , um Schaden zu vermeiden. Ihr solltet auf Pfeile mit Zusatzeffekt setzen und starke Rüstungen sowie Waffen.

setzen und starke Rüstungen sowie Waffen. Ihr erhaltet zur Belohnung 100 Rubine. Vergesst nicht, nach der Schlacht das Lager zu plündern.

Die zweite Horde kann nördlich der Baccanera-Ebene angetroffen werden. © Nintendo Dieses Mal sind auch schwarze Varianten der Monster vertreten. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: Bringe Eldin Frieden!

Habt ihr Necluda ebenfalls den Frieden zurückgebracht, ist es an der Zeit, in Eldin das gleiche zu tun. Habt ihr drei der insgesamt vier Tempel absolviert, trefft ihr die Monsterwehr-Truppe nördlich vom Todesberg an.

Wie immer geht der Kampf gegen die Monsterhorde erst los, nachdem euch die ersten Feinde entdeckt oder ihr den Kampf mit einem Überraschungsangriff gestartet habt. Danach läuft alles wie gewohnt ab.

Ihr habt es mit den üblichen Monstern zu tun, darunter auch schwarze Varianten , die deutlich stärker sind.

, die deutlich stärker sind. Wenn ihr die Monster auf der linken und der rechten Seite voneinander getrennt haltet, könnt ihr eine Seite ausschalten, ohne dass die andere etwas davon mitbekommt.

haltet, könnt ihr eine Seite ausschalten, ohne dass die andere etwas davon mitbekommt. Es gibt wie immer kein Friendly Fire , ihr könnt also mit Explosionspfeilen und anderen Spielereien so viel um euch schießen wie ihr wollt.

, ihr könnt also mit und anderen Spielereien so viel um euch schießen wie ihr wollt. Ihr erhaltet nach eurem Sieg über die Monsterhorde wieder 100 Rubine und könnt die Ressourcen aufsammeln, welche von euren Feinden fallen gelassen wurden.

Nördlich vom Todesberg trefft ihr die vorletzte Monsterhorde im Spiel. © Nintendo Passt in dem beengten Areal auf, nicht in die Zange genommen zu werden. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: Bringe Akkala Frieden!

Habt ihr der Ebene, Necluda und Eldin den Frieden gebracht und zudem alle vier Tempel abgeschlossen, könnt ihr euch der letzten Horde stellen. Diese macht Akkala unsicher und ist ziemlich schlagkräftig.

Dieses Mal trefft ihr die Monsterwehr-Einheit nördlich vom Zorona-Hochland beziehungsweise östlich vom Askalt-See, weit im Nordosten von Hyrule. Sprecht dort die Truppe an, um zu beginnen.

Verpasst der Monsterhorde bereits zur Begrüßung Pfeile mit Elementarschaden . Eis kann große Feinde einfrieren, was euch etwas Luft verschafft.

. Eis kann große Feinde einfrieren, was euch etwas Luft verschafft. Die starken Moblins können mit schweren Waffen von der Brücke gestoßen werden, sofern sie am Rand stehen.

werden, sofern sie am Rand stehen. Kümmert euch wie immer erst um die größeren Feinde und um weiße sowie schwarze Vertreter der Bokblins .

. Ihr erhaltet wie gewohnt 100 Rubine, die Hinterlassenschaften der Monster sind aber deutlich mehr wert.

Die letzte Horde lungert südlich der Akkala-Hochebene herum. © Nintendo Nach diesem Sieg schläft das Land deutlich ruhiger. Danke, Link. © Nintendo