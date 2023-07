Pfeile herstellen, Pfeile farmen und Pfeile verbessern in Zelda Tears of the Kingdom

Der kluge Recke setzt in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht kontinuierlich auf den Nahkampf, sondern weiß genau, wann es an der Zeit ist, zu Pfeil und Bogen zu wechseln.

Die Geschosse sind in der Welt aber rar gesät, weswegen sich durchaus einige Spieler*innen fragen, ob man Pfeile herstellen oder zumindest Pfeile farmen kann, um den eigenen Vorrat aufzustocken.

Zelda Tears of the Kingdom: Pfeile herstellen und Pfeile farmen

Es wäre natürlich schön, wenn es in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom eine Möglichkeit gäbe, Pfeile selber herzustellen. Beispielsweise, indem man ein paar Äste oder andere Holz bearbeitet.

Die kalte Realität sieht aber leider anders aus. Es gibt in dem Action-Adventure von Nintendo nämlich keine Möglichkeit, Pfeile selber herzustellen. Ihr könnt sie lediglich finden und kaufen.

Ebenfalls relevant dürfte sein, dass es auch nur einen Typ Pfeile in dem ganzen Spiel gibt, nämlich die altbekannten Holzpfeile. Andere Arten gibt es nicht, können jedoch durch Fusion erschaffen werden.

Eich bleibt also nichts anderes übrig, als ein wenig sparsam mit den Geschossen zu sein und stets die Augen während eurer Heldenreise offen zu halten, damit der eigene Vorrat nicht zur Neige geht.

Kann man Pfeile herstellen? Nein, leider nicht. Aber es gibt andere Möglichkeiten. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: Pfeile farmen und Pfeile finden

Da Pfeile nicht unbedingt an jeder Ecke zu finden und obendrauf ziemlich praktisch in kniffligen Kämpfen sind, gehen die Geschosse vielen Spieler*innen regelmäßig aus. Doch das muss nicht sein.

Es gibt nämlich gleich mehrere Möglichkeiten in dem Spiel, an diese Ressource zu kommen. Folgend eine kleine Auflistung an Optionen, die ihr habt, um Pfeile zu erhalten:

Bekämpft Bogenschützen : Feinde, die selbst Pfeil und Bogen nutzen, schießen unentwegt auf Link. Wer dabei fleißig ausweicht, sorgt dafür, dass die Pfeile im Boden stecken bleiben und einfach aufgesammelt werden können.

: Feinde, die selbst Pfeil und Bogen nutzen, schießen unentwegt auf Link. Wer dabei fleißig ausweicht, sorgt dafür, dass die Pfeile im Boden stecken bleiben und einfach aufgesammelt werden können. Pfeile bei Händlern kaufen : Pfeile kosten bei regulären Händlern 5 Rubine das Stück und 20 Rubine für 5 Stück. Nach einem Blutmond wird das Lager wieder aufgefüllt.

: Pfeile kosten bei regulären Händlern 5 Rubine das Stück und 20 Rubine für 5 Stück. Nach einem Blutmond wird das Lager wieder aufgefüllt. Pfeile bei Terri kaufen : Terri ist etwas teurer als normale Händler, verlangt der Käferfreund doch 6 Rubine pro Pfeil und 30 Rubine für 5 Stück. Dafür hat er aber auch jeden Tag neue Ware.

: Terri ist etwas teurer als normale Händler, verlangt der Käferfreund doch 6 Rubine pro Pfeil und 30 Rubine für 5 Stück. Dafür hat er aber auch jeden Tag neue Ware. Truhen plündern: Vergesst nicht, immer mal wieder Truhen zu plündern, sowohl in der offenen Spielwelt als auch in Schreinen, da dort immer mal wieder Pfeile zu finden sind.

Merkt euch unbedingt, wo ihr in der offenen Spielwelt von Tears of the Kingdom Pfeile gefunden habt, vor allen Dingen dann, wenn es sich um Bündel mit 5 oder sogar 10 Pfeilen handelt.

Denn diese Pfeile werden nach jedem Blutmond neu gesetzt und können dann problemlos erneut eingesammelt werden. Truhen bleiben jedoch für immer geplündert. Und Pfeile herstellen geht ja nicht.

Terri taucht meist bei Ställen auf und hat immer Pfeile dabei. © Nintendo Terri ist ein wenig teurer, hat dafür aber auch nach jeder Übernachtung neue Ware. © Nintendo

Eine gute Möglichkeit, um Pfeile farmen zu können, besteht darin, Monsterlager aufzusuchen und dort alle feindlichen Nahkämpfer auszuschalten. Die Fernkämpfer lasst ihr jedoch am Leben.

Diese werden Link nun unaufhörlich mit Pfeilen beschießen, denen ihr durch Seitwärtsbewegungen jedoch ausweichen könnt. Lasst sie ordentlich feuern und ihr erhaltet quasi unendlich Munition.

Ihr müsst nur die Pfeile, die im Boden stecken bleiben, aufsammeln. Das kostet zwar etwas Zeit, kann euch im Schnitt aber in wenigen Minuten hohe zweistellige Mengen an Pfeilen einbringen.

Vor allen Dingen im Untergrund gibt es viele Bokblins, die auf Pfeil und Bogen setzen, was für euch bedeutet, dass ihr eine unendliche Quelle an Nachschub für euren Vorrat habt. Pfeile herstellen ist also gar nicht nötig.

Feindliche Bogenschützen versorgen euch mit so vielen Pfeilen wie ihr braucht. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: Pfeile verbessern, wie geht das?

In der Regel werden eure einfachen Holzpfeile dadurch stärker, dass ihr einfach einen besseren/stärkeren Bogen einsetzt. Klingt einfach, ist es auch. Jedoch kann die Angriffskraft von Pfeilen noch weiter erhöht werden.

Nutzt dafür Monstermaterialien, die ihr in eurem Inventar habt. Zielt einfach mit eurem Bogen auf einen Gegner und drückt dann das Tastenkreuz nach oben, um die Pfeile zu modifizieren. Einige Beispiele:

Pfeil + Donnerblume = Explosiver Pfeil

Pfeil + Feuerfrucht oder Rotes Schleim-Gelee = Feuerpfeil

Pfeil + Wasserfrucht oder Schleim-Gelee = Wasserpfeil

Pfeil + Eisfrucht oder Weißes Schleim-Gelee = Eispfeil

Pfeil + Elektrofrucht oder Gelbes Schleim-Gelee = Elektropfeil

Pfeil + Flederbeißerauge = Feind verfolgender Pfeil

Pfeil + Flederbeißerflügel = Langstreckenpfeil

Es gibt noch viele weitere Kombinationsmöglichkeiten. Achtet in eurem Inventar auf den Beschreibungstext der Monstermaterialien und ihr erfahrt, was die entsprechende Kombi bewirkt.

Außerdem könnt ihr auf Zusatzeffekte wie Feuer oder Eis verzichten und stattdessen einfach nur die Angriffsstärke des Pfeils erhöhen. Sortiert die Materialien dafür nach Stärke und setzt Fusion ein.

Es gibt zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, um Pfeile zu verstärken. © Nintendo