Orotsi-um-Schrein schnell lösen – Zelda Tears of the Kingdom

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es viele Bannschreine, die unserem Denkapparat einiges abverlangen. Einige Schreine sind recht einfach gestrickt, während es andere durchaus in sich haben.

Orotsi-um-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom

In dieser Lösung lest ihr alles zum recht schwierigen Bannschrein Orotsi-um, den ihr im Nordwesten von Hyrule vorfindet. Wir beweisen Mut zum Fall und wie genau das geht, erfahrt ihr hier auf PlayCentral.de.

Fundort von Orotsi-um-Schrein

Wo finde ich den Orotsi-um-Schrein? Der Orotsi-um-Schrein befindet sich im Norden der Weltkarte, aber im Osten von der Region Hebra. Falls ihr bereits den Turm im Zuzukiki-Schneeland freigeschaltet habt, könnt ihr von hier aus nach Südosten fliegen, dann kommt ihr direkt hin.

Es ist der Schrein, den ihr direkt am Stall des Schneelands am Süd-Tabanta-Schneefeld findet, wo auch das Schneeland beginnt.

Fundort des Orotsi-um-Schrein. © Nintendo/PlayCentral.de

Schlüssel-Rätsel im Orotsi-um-Schrein

Im Orotsi-um-Schrein sehen wir im ersten Raum ein Loch für eine Kugel und daneben das Ziel. Heißt, wir müssen eine Kugel finden, die wir hier reinlegen. Neben dem Loch wartet ein großes Tor auf uns, doch von außen können wir hier nichts machen.

Zunächst gehen wir links am Tor vorbei und schalten das Sonau-Konstrukt aus, bevor wir an der rechten Seite den Deckensprung vollziehen. Nehmt dann die Leiter.

Erstmal hier hoch. © Nintendo/PlayCentral.de

Falls ihr es vergessen habt, könnt ihr Schleichen, wenn ihr den linken Analogstick reindrückt. Lauft dann in das Gebäude, rechts herunter springen und dann das nächste Konstrukt platt machen.

Hier könnt ihr jetzt links das kleinere Tor mit der Ultra-Hand öffnen und weiter in den Komplex laufen. Im Normalfall würde ich jetzt sagen, passt auf die roten Laserstrahlen auf, dann könnt ihr am Ende schon die kleine Tür mit der Kugel dahinter sehen.

Die Tür mit der Kugel gilt es zu öffnen, doch wir benötigen einen Schlüssel. © Nintendo/PlayCentral.de

Wo ist der kleine Schlüssel? Tatsächlich müssen wir uns hier von den Lasern treffen lassen, um eine Etage tiefer zu gelangen. Denn am Ende dieser Ebene sehen wir eine Truhe. Huscht an den Lasern auf der unteren Ebene vorbei und holt euch den kleinen Schlüssel, mit dem ihr die obere Tür öffnen könnt.

Da ist also die versteckte Truhe! © Nintendo/PlayCentral.de

Sicherer Transport der Kugel

Nun müsst ihr hier direkt mit einem Deckensprung zurück an die Oberfläche springen und dann schließlich zur grüne Tür laufen und sie öffnen!

Schiebt die Kugel mit der Ultra-Hand einfach über die erste Fläche mit den Lasern drüber und lauft dann sicher hinterher. Jetzt befinden wir uns im ersten Innenring, aber die Kugel muss ganz nach draußen.

Legt die Kugel also in Richtung des großen Tores ab. Und zwar so, dass sie nicht nach unten fällt (also nicht an einem roten Laser dran, sondern in der Mitte der Laser fallenlassen).

Direkt beim Ausgang kommen wir hoch. © Nintendo/PlayCentral.de

Dann springt ihr mit einem Deckensprung beim Ausgang hoch und spring auf die Kante des Raumes mit den vielen Lasern. Von hier oben aus könnt ihr das große Tor (von innen quasi) öffnen.

Hier oben müssen wir schieben. © Nintendo/PlayCentral.de

Springt dann nach außen ab und schnappt euch die kleine Kugel sicher von außen. So plumpst sie nicht in den Abgrund wegen den Laser und ihr auch nicht.

Jetzt müsst ihr die Kugel nur noch in das Loch werfen und der Schrein wurde schnellstmöglich gemeistert.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!