Quest Eine neue Dorf-Leckerei in Zelda: Totk lösen – So erhaltet ihr den Hateno-Käse

Die Episoden-Quest Eine neue Dorf-Leckerei kann in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erst angegangen werden, sobald ihr die Quest Sogono oder Rietnar? erfolgreich abgeschlossen habt. Dazu müsst ihr in dem Dorf Hateno mit der Modedesignerin Sagono gesprochen und ihre Aufgabe erledigt haben.

Eine neue Dorf-Leckerei in Totk starten

Die Quest Eine neue Dorf-Leckerei startet ihr nach einem Gespräch mit dem aktuellen Bürgermeister Rietnar. Dieser befindet sich in seinem Haus ein Stück hinter der Boutique von Sagono.

Habt ihr ihn angesprochen, erklärt euch Rietnar, dass ihm sein Benehmen gegenüber Sagono ziemlich unangenehm sei. Außerdem hätte er dies auch gar nicht nötigt, da er über zwei streng geheime Pläne, verfügt, um Sagono auszustechen.

Einer von beiden ließe sich vor den Bürgermeisterwahlen allerdings sicherlich nicht mehr umsetzen. Der andere Plan könnte aber aufgehen. Dafür überlege er, ein nostalgisches Geschmackserlebnis wiederzubeleben.

Früher habe sein Großvater mit jemandem aus dem Dorf an einem neuartigen Nahrungsmittel gearbeitet. Nun möchte Rietnar daraus eine Dorfspezialität machen. Jedoch weiß er nicht mehr, woran genau sein Großvater gearbeitet hat. Er erinnert sich aber noch an einen einzigartigen, beißenden Geruch.

Dann fragt er nach einem frischen Glas Milch vom Bauernhof auf dem Hügel. Zum Nachtisch gebe es schließlich nichts Besseres. Damit startet die Quest Eine neue Dorf-Leckerei.

Lauft jetzt also den Hügel hinauf und sucht nach dem Milchbauern Dodanz. Als nächstes müsst ihr seine Quest Dodanz, der Milchspezialist und die Episode Ein Brief für Koyin abschließen. Erst dann erhaltet ihr von Koyin einen Hateno-Käse.

Lauft mit dem Käse zurück zu Rietnar und überreicht ihm die spezielle Leckerei. Dieser ist gänzlich begeistert und möchte Hateno-Käse fortan zur neuen Spezialität des Dorfes machen. Dadurch sei seine Position als Bürgermeister wieder sicher.

Er kauft euch den Käse für einen Silbernen Rubin ab. Als nächstes möchte er sich gemeinsam mit Koyin um die Massenfertigung kümmern. Damit ist die Quest Eine neue Dorf-Leckerei abgeschlossen.

