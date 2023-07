Angelstedts Befreiung: Ein Dorf voller Monster & Angelstedts Neugeburt – Zelda TotK Lösung

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (TotK) gibt es ein paar episodische Quests, die aufeinander aufbauen. Und so ist es auch mit der Episode Angelstedts Befreiung.

In dieser Lösung dreht sich alles um die Ereignisse rund um das wunderschöne Dörfchen Angelstedt. Wie verraten euch, wie ihr es von den heimtückischen Monstern befreit und was ihr für die Dorfbewohner noch tun könnt.

Wo ist Angelstedt in Zelda TotK?

Wo finde ich Angelstedt? Um Angelstedt zu erreichen, müsst ihr in den äußersten Südosten der Weltkarte reisen. Ihr könnt zum Beispiel beim Turm in den Labella-Sümpfen starten und von hier aus weiter südöstlich durch die Luft gleiten.

Angelstedt ist das zerstörte Städtchen, das ihr aus der Luft aus noch vor der Insel seht, die aussieht wie ein Gerudo-Schwert.

Fundort der Quest vor Angelstedt. © Nintendo/PlayCentral.de

Die Episodenquest gibt es ein Stück weit vor dem Dorf, direkt am Sif-mim-Schrein. Sprecht hier mit dem Dorfvorsteher Rosel und seinem Kameraden, dem Meisterarchitekt Landa. Sie weihen euch in die Probleme vor Ort ein.

Angelstedt in Trümmern. © Nintendo/PlayCentral.de

Quest-Lösung: Ein Dorf voller Monster

Nun startet sogleich die Quest: Ein Dorf voller Monster. Unsere Aufgabe ist es, das Dorf komplett von allen Monstern zu säubern. Heißt, es darf nicht ein einziges Monster übrig bleiben.

Zieht nun weiter ins Dorf und macht euch an die Arbeit! Diesbezüglich haben wir hier ein paar Tipps für euch vorbereitet:

Überall im Dorf (zum Beispiel vorne beim Eingang) findet ihr viele Holzkisten, die euch mit Holzpfeilen ausstatten . Zerstört sie alle, um euren Pfeilvorrat oben zu halten.

. Zerstört sie alle, um euren Pfeilvorrat oben zu halten. Nordwestlich beim Brunnen gibt es ein halbfertiges Schiff. Klettert hier hoch und nutzt es, wenn ihr mit dem Bogen aus sicherer Distanz angreifen möchtet.

Ihr solltet auf keinen Fall sterben. Sonst müsst ihr die komplette Monsterhorde wieder von vorne ausschalten. Deckt euch also vorher gut mit Gekochtes Essen ein.

wieder von vorne ausschalten. Deckt euch also vorher gut mit ein. Ihr dürft euch zudem nicht wegteleportieren , sonst wird die Horde ebenfalls resetet.

, sonst wird die Horde ebenfalls resetet. Die Monster auf dem Schiff werden von einem Bossbok begleitet: äußerste Vorsicht! Am besten hüpft ihr auf den Ausguck und arbeitet sicher mit dem Bogen. Wie? Rakete an ein Schild synthetisieren und draufspringen!

Mit dem Raketenschild kommt ihr hier ganz leicht rauf. © Nintendo/PlayCentral.de

Wichtig: Wenn ihr so gut wie alle Monster in dem Dorf ausgeschaltet habt, müsst ihr noch ein letztes Monster den Garaus machen. Der Bokblin versteckt sich im Brunnen von Angelstedt im Nordosten beim kaputten Schiff.

Hier wartet nun der letzte Bokblin. © Nintendo/PlayCentral.de

Es ist schwierig, aus dem Brunnen herauszuklettern. Von daher empfehlen wir, diesen einen Feind wirklich für den Schluss aufzusparen. Dann erspart ihr euch das mühselige Klettern.

Wenn ihr die komplette Monsterhorde nun ausgeschaltet habt, ist es endlich so weit, ihr habt es schließlich geschafft, die Stadt zu befreien!

Quest: Angelstedts Neugeburt

Nun habt ihr die Quest: Ein Dorf voller Monster erfolgreich abgeschlossen und die Dorfbewohner freuen sich über eure Heldentat.

Aber damit ist die Arbeit in Angelstedt noch nicht getan! Es folgt noch eine Quest mit dem wunderschönen Namen Angelstedts Neugeburt. Sprecht noch mal mit Landa.

Als Zimmermannsassistent müssen wir nun diverse Baumaterialien besorgen.

Baumstämme besorgen, nur wo?

Im Endeffekt ist der erste Job recht einfach. Wir sollen lediglich 15x Baumstämme besorgen. Aber unser Architekt gibt es noch die Anweisung, nicht die hiesigen Bäume zu verwenden.

Also müssen wir weiter weg und auswärts an 15 Baumstämme kommen, was wiederum bedeutet, dass wir sie auch noch hierher transportieren müssen. Aber für dieses Rätsel gibt es eine einfache Lösung.

Diese Baumstämme gehen klar! © Nintendo/PlayCentral.de

Wir können nämlich einfach die Bäume beim Sif-mim-Schrein verwenden (direkt nördlich von Angelstedt). Rings um den Schrein findet ihr Baumansammlungen (5 bis 6 Bäume jeweils), die ihr einfach mit einer Axt fällen könnt.

Klebt die Baumstämme dann mit der Ultra-Hand zusammen und transportiert sie nach und nach ins Dorf.

Für die Coolen gibt es übrigens noch eine ausgefallenere Lösung. Baut einfach alle 15 Baumstämme zu einem Wagen zusammen, montiert 4x Sonau-Bauteile: Räder sowie ein Lenkelement und saust nach Angelstedt.

Kurz ’nen Porsche gebaut. © Nintendo/PlayCentral.de

Es funktioniert, sieht cool aus und macht obendrein sogar noch mehr Spaß!

Hyrule-Reis in größeren Mengen?

Der zweite Job beläuft sich auf eine Kochzutat. Es geht um den leckeren Hyrule-Reis. Das Problem ist nur, dass der werte Landa gleich 20x Hyrule-Reis in Empfang nehmen möchte. Und das ist recht viel.

Wo bekommen wir eine größere Menge Hyrule-Reis her? An dieser Stelle solltet ihr nicht in Hateno vorbeisehen, denn das dauert viel, zu lang. Sümpfe nach Reis abgrasen, dauert hingegen noch länger.

Mit unserem Trick 17 geht es am schnellsten. Teleportiert euch zum Schrein westlich vom Stall am Fluss und lauft zum Stall. Alternativ startet ihr am Turm auf dem Sahasra-Hügel und gleitet nach Westen zum Stall am Fluss.

© Nintendo/PlayCentral.de

Hier lauft ihr direkt zum Wandelnden Händler Terri. Der Gute hat Hyrule-Reis im Angebot und das sogar fünf Stück auf einen Streich! Kauft sofort den gesamten Bestand auf und stellt euch an den Kochtopf am Stall.

Wartet nun bis zum Morgen, also bis zum neuen Tag. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, ist es 5:00 Uhr in der Früh und ihr wieder los.

Hyrule-Reis für 12 Rubine. Nehmen wir! © Nintendo/PlayCentral.de

Nun lauft ihr abermals zu Terri und kauft einmal mehr den gesamten Bestand auf. Wiederholt das Ganze noch zwei Mal, damit ihr über 20x Hyrule-Reis in absoluter Windeseile verfügt.

Nun haben wir alle Baumaterialien zusammen und können sie in Angelstedt abgeben.

Angelstedt aufbauen: Link, der Zimmermann!

Im Anschluss müsst ihr dem Architekten dabei helfen, die Gebäude aufzustellen. Greift einfach die jeweiligen Bauteile mit der Ultra-Hand und setzt die Gebäude nach und nach zusammen.

Im Grunde ist es egal, mit welchem Haus ihr anfangt, die Vorgehensweise ist mehr oder weniger immer die gleiche.

Wohnhäuser

Was muss ich bei den Wohnhäusern beachten? Holt euch einen geraden Palmenbaum (er darf nicht schief sein) aus der Nähe und schiebt ihn von unten in das obere Mittelstück. Dann platziert ihr die untere Hälfte des Baumes unten im Loch und es geht weiter. Die nervigen Holzkisten könnt ihr vorher weghauen oder wegziehen.

© Nintendo/PlayCentral.de

Gasthaus

Was muss ich beim Gasthaus beachten? Hier müssen wir die Trümmer aus dem Inneren herausziehen. Das geht auch mit der Ultra-Hand ganz leicht. Achtet nur auf die kleineren Bretter am Grund des Wassers. Die kann man nämlich leicht übersehen.

Dafür müssen wir die beiden Holzbretter zu einer L-Form miteinander verbinden. Dieses neue Brett könnt ihr im Anschluss ins Wasser stellen, um sie mit Link zu betreten.

© Nintendo/PlayCentral.de

Nur so könnt ihr die unteren Bauteile mit der Ultra-Hand greifen, sonst kommt ihr schlichtweg nicht ganz an die Teile heran!

Restaurant

Was muss ich beim Restaurant machen? Hier müsst ihr lediglich die ganzen Holzkisten weghauen und den Palmenbaumstamm wieder mittig platzieren, sodass wir einen Mittelpfeiler erhalten. Ihr kennt das Spiel bereits von den Wohnhäusern.

Truhenspielladen

Was gibt es beim Truhenspielladen tun? Hierbei handelt es sich um ein größeres Gebäude. Deshalb muss der Palmenbaumstamm auf der oberen Etage platziert werden. Dafür ist der Pflanztopf da.

Holt euch einen Baumstamm und tragt ihn erstmal aufs Obergeschoss. Nun zieht ihr ihn wieder durchs obere Loch, dieses Mal jedoch komplett von oben gerade reinfallen lassen! Versucht es hier erst gar nicht von unten. Stellt ihn schließlich im Pflanztopf ab.

© Nintendo/PlayCentral.de

Welche Belohnungen gibt es für den Aufbau?

Als Belohnung für den Abschluss der Episode gibt es folgende Items:

3x Rüstungsschnapper für Wohnhaus des Dorfvorstehers

für Wohnhaus des Dorfvorstehers 1x Violetter Rubin (50x Rubine) für Wohnhaus von Armes plus 1x Roter Rubin (20x Rubine) aus Truhe

(50x Rubine) für Wohnhaus von Armes plus (20x Rubine) aus Truhe 5x Zitterfrucht für Gasthaus

für Gasthaus Abwehr-Meeresfrüchtereis für Restaurant „Schlemmerbucht“

für Restaurant „Schlemmerbucht“ 5x Donnerblume für Truhenspielladen

Und wenn ihr alle Häuser repariert habt, gibt es den größten Schatz überhaupt: „Er ist mehr wert als Gold und Rubine. Er ist unser Dorf selbst!“

Das bedeutet unter anderem, dass wir nun ein Ehrengast sind – mit kostenlosen Übernachtungen im Gasthaus inklusive. Wir wünschen viel Spaß mit dieser traumhaften Belohnung!

Angelstedt nach dem Wiederaufbau. © Nintendo/PlayCentral.de

Post Scriptum: Obendrein dürft ihr nun das Truhenspiel im Truhenspielladen spielen. Probiert es doch mal aus!