So lüftet ihr Rietnars Geheimnis in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Link hat in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom alle Hände voll zu tun, schließlich gibt es jede Menge optionale Aufgaben. Wie zum Beispiel die Episode Rietnars Geheimnis in dem Ort Hateno.

In diesem Guide zu Nintendos Action-Adventure wollen wir euch verraten, wo ihr diese Nebenaufgabe annehmen könnt und wie ihr sie erfolgreich zu einem Abschluss bringt. Aber alles der Reihe nach.

Zelda Tears of the Kingdom: So schaltet ihr die Episode Rietnars Geheimnis frei

Weit im Osten von Hyrule, in der Region Ost-Necluda, befindet sich der kleine Ort Hateno, der mittlerweile mit Pilzkunstwerken von der Künstlerin Sagono vollgestopft wurde. Was nicht jedem gefällt.

Einer dieser Kunstgegner ist der Bürgermeister Rietnar. Was er über die Pilze von Sagono denkt, erfahrt ihr, wenn ihr die Boutique das erste Mal am Tag betretet und dann mit der Künstlerin sprecht.

So aktiviert ihr auch die optionale Aufgabe Sagono oder Rietnar?, in welcher ihr aufgefordert werdet, acht Pilze an Einwohner zu verschenken, die potenzielle Wähler von Rietnar sind. Gar nicht so einfach.

Welche Bewohner einen Pilz bekommen, welche keinen annehmen werden und wo ihr diese Wähler überhaupt findet, verraten wir euch in dem Guide: So lüftet ihr Sagonos Geheimnis in Zelda Tears of the Kingdom.

Hateno liegt weit im Osten von Hyrule.

Zelda Tears of the Kingdom: So lüftet ihr Rietnars Geheimnis

Sobald ihr die Nebenaufgabe rund um die Bestechungspilze erhalten habt, könnt ihr mit Clavia sprechen, der Frau des Bürgermeisters. Diese befindet sich am frühen Morgen und am Abend im Haus ihres Mannes.

Das Bürgermeisterhaus steht links von dem Gasthaus, das große Haus mit dem kleinen Schuppen im Westen. Zur Mittagszeit fegt Clavia hingegen den Boden in Zeldas Haus, wo sie ebenfalls angesprochen werden kann.

Die Dame möchte, dass ihr zur Mittagszeit in die Hütte neben dem Haupthaus einbrecht und in Erfahrung bringt, was Rietnar dort mitten in der Nacht so treibt. Wartet also, bis die Sonne am höchsten steht.

Die Hütte selbst könnt ihr nicht einfach so betreten, daher müsst ihr zu einem Trick greifen. Sucht den Westbrunnen von Hateno auf, nordwestlich vom Bürgermeisterhaus. Klettert dort nach unten und folgt dem Weg.

Clavia kann meist im Haus des Bürgermeisters angetroffen werden.

Markiert euch bestenfalls zuvor die kleine Hütte, die ihr betreten sollt, mit einer der farbigen Markierungen, so wisst ihr ganz genau, bis zu welchem Punkt ihr im Untergrund laufen müsst.

Zerschlagt die störende Felswand mit einer entsprechenden Waffe oder einem Sprengpfeil und lauft dann bis zu der zuvor gesetzten Markierung. Stellt euch genau unter die Hütte und setzt dann den Deckensprung ein.

Ihr kommt in der Hütte des Bürgermeisters wieder heraus und könnt dort schließlich das Tagebuch lesen, wodurch ihr von Rietnars Geheimnis erfahrt. Spannend, oder? Verlasst die Hütte und kehrt zu Clavia zurück.

Erstattet ihr der Frau des Bürgermeisters Bericht, erhaltet ihr zur Belohnung 10x Hyrule-Tomate, mit denen ihr feine Gerichte zaubern könnt. Die Episode Rietnars Geheimnis ist damit an ihrem Ende angelangt.

Hier findet ihr den besagten Brunnen.

