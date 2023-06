Quest Prinzessin Zelda entführt in Totk lösen – Fundort mit Karte

Im Rahmen der Episoden-Quest Auf der Suche nach der Wahrheit müsst ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf der Suche nach Prinzessin Zelda insgesamt zwölf Gerüchten nachgehen. Eure Nachforschungen für den Kleeblatt Kurier führen euch dabei zu den verschiedenen Ställen in Hyrule.

In welcher Reihenfolge ihr bei den Ställen mit Redakteur Paen die Gerüchte aufklärt, ist euch überlassen. Am Ende werdet ihr aber stets mit Rubinen belohnt, die sich bei Händlern für nützliche Ausrüstung ausgeben lassen.

Außerdem habt ihr nach der Episoden-Quest alle drei Teile der Kröten-Rüstung in eurem Besitz. Damit kann Link an nassen Oberflächen entlangklettern, ohne abzurutschen. Ihr seht also, diese Questreihe lohnt sich. Eine der Nebenquests, die ihr dafür lösen müsst, heiß Prinzessin Zelda entführt?! In den folgenden Zeilen erklären wir euch, wie ihr dabei genau vorgehen müsst.

Ist Prinzessin Zelda entführt worden?

Am Stall der Zwillingsberge, der sich in West-Necluda, am südöstlichen Rand von Hyrule befindet, könnt ihr die Quest Prinzessin Zelda entführt?! starten.

Seid ihr an dem Stall angekommen, solltet ihr euch auf die Suche nach Paen machen. Normalerweise findet ihr diesen immer in unmittelbarer Nähe der einzelnen Ställe, doch von dem Redakteur ist weit und breit nichts zu sehen.

Wo also ist Paen abgeblieben? Die Antwort auf diese Frage ist im Grunde ziemlich banal und so naheliegend, dass man darauf im ersten Moment nicht kommt. Der NPC steht direkt über euch auf der hölzernen Pferdestatue auf dem Dach des Stalls und schaut in die Ferne.

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

Sobald ihr zu ihm hochgeklettert seid, könnt ihr das Gespräch starten, um das neueste Gerücht zu erfahren. Er erzählt euch, dass Prinzessin Zelda entführt worden sein soll und zwar von der berüchtigten Yiga-Bande. Die Nachricht an den Kleeblatt-Kurier lautet wie folgt:

„Wir haben Zelda. Sie befindet sich in der Kluft in einer der großen Zwillingswände.“

Glücklicherweise ist der in der Nachricht beschriebene Ort nicht sonderlich weit entfernt. Denn die Zwillingsberge findet ihr nur ein Stück weiter westlich des Stalls.

Folgt ihr aber einfach nur dem Fluss, der sich durch die beiden Berge schlängelt, werdet ihr nicht fündig.

In dieser Kluft findet ihr den Käfig. © Nintendo/PlayCentral.de

Stattdessen müsst ihr an der linken Bergseite nach oben gelangen und nach einer Kluft im Berg Ausschau halten. Vom Weg aus ist diese Kluft allerdings kaum auszumachen. Wir haben euch die genaue Stelle auf unserer Karte markiert.

© Nintendo/PlayCentral.de © Nintendo/PlayCentral.de

Offenbar wurde Prinzessin Zelda wirklich von der Yiga-Band gefangen genommen und in einen Käfig gesperrt. Sie bittet Link um seine Hilfe, von den Banditen ist allerdings nichts zu sehen. Sehr merkwürdig!

Handelt es sich hierbei wirklich um Prinzessin Zelda? © Nintendo/PlayCentral.de

Hebt jetzt dank Links Ultra-Arm den Käfig hoch und anschließend zur Seite, um die Prinzessin zu befreien.

Wie nicht anders zu erwarten, handelt es sich hierbei allerdings um eine Falle. Die angebliche Prinzessin verwandelt sich in ein Mitglied der Yiga-Bande, das euch direkt angreift. Nun heißt es den Kampf zu euren Gunsten zu entscheiden und dem lästigen Banditen seine Grenzen aufzuzeigen.

Sobald ihr gesiegt habt, macht sich dieser aus dem Staub und Redakteur Paen erscheint. Link erklärt ihm, was genau vorgefallen ist, wodurch das Gerücht abgehakt werden kann. Als Belohnung erhaltet ihr einen Silbernen Rubin.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!